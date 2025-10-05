TW Scalper Robot MT5
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 3.5
- Aktualisiert: 5 Oktober 2025
- Aktivierungen: 20
TW Scalper Robot MT5: Ein professioneller Scalping-Bot für Gold (XAUUSD):
Suchen Sie nach einer intelligenten und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre Gewinne auf dem Goldmarkt zu maximieren?
TW Scalper Robot MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Gold-Scalping entwickelt wurde. Durch die Kombination von drei fortschrittlichen Indikatoren mit präzisen Handelsalgorithmen hilft er Ihnen, Markttrends wie ein Profi zu erkennen. Mit integrierten Risikomanagement-Strategien wird jeder Trade mit Vertrauen und Sicherheit ausgeführt.
Hauptmerkmale des TW Scalper Robot
- Ein Trade zurzeit – Konzentriert sich nur auf das beste Setup zur Risikokontrolle.
- Trend-Erkennung – Zwei-Stufen-Filter für präzise Trenderkennung.
- Kapitalschutz – Eingebaute TP, SL, Trailing Stop und Break-even.
- Flexible Handelszeiten – Handel nur in Ihren bevorzugten Stunden.
- Intelligenter Stop-Loss – Logische Platzierung zur Minimierung von Verlusten.
- Starke Performance – Gewinnrate 70–80 %, Drawdown 10–30 %.
- Volumenanalyse – Bestätigt die Trendstärke vor dem Einstieg.
- Optimierter Trailing Stop – Erkennt technische Levels für sichere Exits.
- Risiko-Warnungen – Warnt vor risikoreichen Trades.
- Gold-Scalping bereit – Perfekt für XAUUSD auf M1 & M5.
- Zuverlässigere und optimierte Ergebnisse mit realen Daten in Version MT5.
- Einfache Einrichtung + Kostenlose Updates – Einfache Installation mit lebenslangem Support.
Empfohlene Einstellungen für bessere Leistung:
Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread
Kontotyp: ECN oder ECN_Pro
Mindestguthaben: 1000 $
Empfohlener Hebel: Mindestens 1:500
Bevorzugt Handel auf XAUUSD und im 1-Minuten-Zeitrahmen
VPS-Nutzung ist für den 24/7-Betrieb obligatorisch
Für eine vollständige Anleitung zur Installation und Funktionalität dieses Expert Advisors lesen Sie unseren Tutorial-Artikel und sehen Sie sich die vollständigen Videos an.