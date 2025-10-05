TW Scalper Robot MT5: Ein professioneller Scalping-Bot für Gold (XAUUSD):





Suchen Sie nach einer intelligenten und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre Gewinne auf dem Goldmarkt zu maximieren?

TW Scalper Robot MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Gold-Scalping entwickelt wurde. Durch die Kombination von drei fortschrittlichen Indikatoren mit präzisen Handelsalgorithmen hilft er Ihnen, Markttrends wie ein Profi zu erkennen. Mit integrierten Risikomanagement-Strategien wird jeder Trade mit Vertrauen und Sicherheit ausgeführt.





Hauptmerkmale des TW Scalper Robot

Ein Trade zurzeit – Konzentriert sich nur auf das beste Setup zur Risikokontrolle. Trend-Erkennung – Zwei-Stufen-Filter für präzise Trenderkennung. Kapitalschutz – Eingebaute TP, SL, Trailing Stop und Break-even. Flexible Handelszeiten – Handel nur in Ihren bevorzugten Stunden. Intelligenter Stop-Loss – Logische Platzierung zur Minimierung von Verlusten. Starke Performance – Gewinnrate 70–80 %, Drawdown 10–30 %. Volumenanalyse – Bestätigt die Trendstärke vor dem Einstieg. Optimierter Trailing Stop – Erkennt technische Levels für sichere Exits. Risiko-Warnungen – Warnt vor risikoreichen Trades. Gold-Scalping bereit – Perfekt für XAUUSD auf M1 & M5. Zuverlässigere und optimierte Ergebnisse mit realen Daten in Version MT5. Einfache Einrichtung + Kostenlose Updates – Einfache Installation mit lebenslangem Support.





Empfohlene Einstellungen für bessere Leistung:

Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread

Kontotyp: ECN oder ECN_Pro

Mindestguthaben: 1000 $

Empfohlener Hebel: Mindestens 1:500

Bevorzugt Handel auf XAUUSD und im 1-Minuten-Zeitrahmen

VPS-Nutzung ist für den 24/7-Betrieb obligatorisch





Für eine vollständige Anleitung zur Installation und Funktionalität dieses Expert Advisors lesen Sie unseren Tutorial-Artikel und sehen Sie sich die vollständigen Videos an.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

