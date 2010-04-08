TW Scalper Robot MT5 : 골드(XAUUSD) 전용 전문 스캘핑 봇





골드 시장에서 이익을 극대화할 수 있는 똑똑하고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 계신가요?

TW Scalper Robot MT5는 골드 스캘핑을 위해 특별히 설계된 강력한 전문가용 어드바이저입니다. 세 가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 프로처럼 시장 추세를 포착할 수 있도록 돕습니다. 내장된 리스크 관리 전략으로 모든 거래는 안전하고 자신 있게 실행됩니다.





TW Scalper Robot의 주요 기능

단일 거래 – 최고의 진입 신호만 선택하여 리스크 관리. 추세 감지 – 2단계 필터로 정확한 추세 식별. 자본 보호 – TP, SL, 트레일링 스탑, 손익분기 내장. 유연한 거래 시간 – 원하는 시간대에만 거래. 스마트 손절매 – 손실 최소화를 위한 논리적 설정. 강력한 성능 – 승률 70 80%, 손실률(Drawdown) 10 30%. 거래량 분석 – 진입 전 추세 강도 확인. 최적화된 트레일링 스탑 – 안전한 청산을 위한 기술적 레벨 감지. 위험 알림 – 고위험 거래 전 경고. 골드 스캘핑 최적화 – XAUUSD M1 & M5에 완벽 적합. MT5 버전에서 실제 데이터 기반으로 더 신뢰할 수 있는 최적화 결과 제공. 쉬운 설치 + 무료 업데이트 – 평생 지원 포함.





더 나은 성능을 위한 권장 설정:

브로커: 저스프레드 브로커

계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro

최소 잔액: $1000

권장 레버리지: 최소 1:500

XAUUSD, 1분 차트 거래 권장

VPS 필수 (24/7 운영)





이 전문가용 어드바이저의 설치 및 기능에 대한 전체 가이드는 튜토리얼 기사와 전체 영상을 참고하세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

