TW Scalper Robot MT5
- エキスパート
- Altan Karakaya
- バージョン: 3.5
- アップデート済み: 5 10月 2025
- アクティベーション: 20
TW Scalper Robot MT5：ゴールド (XAUUSD) のためのプロフェッショナル・スキャルピングボット
ゴールド市場で利益を最大化するためのスマートで信頼できる方法をお探しですか？
TW Scalper Robot MT5 は、ゴールド専用に設計された強力なエキスパートアドバイザーです。3つの高度なインジケーターと精密なトレーディングアルゴリズムを組み合わせることで、プロのようにトレンドを捉えることができます。リスク管理戦略を内蔵しており、すべての取引は安心かつ保護された状態で実行されます。
TW Scalper Robot の主な特徴
- 1回に1ポジションのみ – 最良のエントリーに集中し、リスクを制御。
- トレンド検出 – 2段階フィルターによる高精度な認識。
- 資本保護 – TP、SL、トレーリングストップ、ブレークイーブンを内蔵。
- 柔軟な取引時間 – 好きな時間だけ稼働可能。
- スマートストップロス – 損失を最小限に抑える論理的配置。
- 高パフォーマンス – 勝率70～80%、ドローダウン10～30%。
- 出来高分析 – エントリー前にトレンドの強さを確認。
- 最適化されたトレーリングストップ – 安全な利確ポイントを検出。
- リスク警告 – 高リスク取引の前にアラート。
- ゴールドスキャルピング対応 – XAUUSDのM1およびM5に最適。
- MT5バージョンではさらに信頼性が高く最適化された結果。
- 簡単インストール + 無料アップデート – 生涯サポート付き。
推奨設定:
-
ブローカー: 低スプレッドのブローカー
-
口座タイプ: ECN または ECN_Pro
-
最低残高: $1000
-
推奨レバレッジ: 最低 1:500
-
XAUUSD、M1タイムフレーム推奨
-
24時間稼働には VPS が必須
EA のインストールと機能に関する完全なガイドは、チュートリアル記事と動画をご覧ください。