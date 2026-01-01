XGen AI Scalper MT5

大家好， 我将尝试说明如何免费使用“全屏显示”功能，该功能可在单一指标和三个不同指标界面同时显示多个数据点。 首先，该指标包含哪些功能？ 斐波那契水平线 FVG与OrderBlock水平线 一目均衡表 布林带 唐氏通道 回测区域 支撑与阻力区域 随机指标及ATR指标。 1. 控制面板界面包含哪些内容？ 获取斐波那契值、HH值和LL值所需的实时价格数据（取自最近100根K线）。 通过分析最近100根K线得出的斐波那契水平。 OrderBlock和FVG值（在图表中以水平矩形形式显示给用户）。 2. 控制面板屏幕上显示什么？ ATR指标数据。 随机指标数据。 一目均衡表指标数据。 DonChain指标数据。 布林带指标数据 包络线指标数据 3. 指标面板显示哪些内容？ 1. 和2. 指标面板显示的所有数值和数据，均通过多时间周期功能在后台进行分析。这些数据在所有时间段内向您传达什么信息？买入与卖出指标以百分比形式显示数据，并为用户提供方向指引。 请注意，这仅为参考指标，不构成投资建议。

