XGen AI Scalper MT5

XGen AI 剥头皮交易系统 MT5 | 人工智能驱动的自动化交易系统


XGen AI 剥头皮交易系统是一款采用神经网络算法的先进智能交易系统，该算法直接集成于其核心架构。系统运用机器学习模式，在所有交易品种中识别高概率市场入场点。


核心特性

通用兼容性

兼容所有货币对、贵金属、加密货币及指数

短线交易推荐周期：M5与M15

趋势行情与震荡行情双模式优化




先进AI技术

神经网络集成专有波段扫描算法

基于市场状况的实时自适应学习

代码结构内嵌AI驱动决策流程

自动形态识别与趋势分析


专业交易管理

基于账户余额的自适应仓位管理

动态追踪止损（随波动率调整）

多周期确认机制提升精准度

集成点差过滤功能优化执行效率


控制面板

实时账户指标与绩效统计

波浪可视化呈现AI市场解读

完整交易记录与系统状态监控


风险管理

智能止损与止盈设置

基于波动率的仓位规模控制

最大回撤保护机制


技术规格

平台：MetaTrader 5

兼容资产：所有外汇货币对、贵金属、加密货币、指数

推荐周期：M5、M15（短线交易）

架构：AI集成算法结构




XGen AI剥头皮交易系统融合尖端人工智能与成熟风险管理原则，在各类市场环境中持续提供稳定的自动化交易表现。



首批20套促销价199美元，后续定价为1,999美元。




作者的更多信息
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
指标
大家好， 我将尝试说明如何免费使用“全屏显示”功能，该功能可在单一指标和三个不同指标界面同时显示多个数据点。 首先，该指标包含哪些功能？ 斐波那契水平线 FVG与OrderBlock水平线 一目均衡表 布林带 唐氏通道 回测区域 支撑与阻力区域 随机指标及ATR指标。 1. 控制面板界面包含哪些内容？ 获取斐波那契值、HH值和LL值所需的实时价格数据（取自最近100根K线）。 通过分析最近100根K线得出的斐波那契水平。 OrderBlock和FVG值（在图表中以水平矩形形式显示给用户）。 2. 控制面板屏幕上显示什么？ ATR指标数据。 随机指标数据。 一目均衡表指标数据。 DonChain指标数据。 布林带指标数据 包络线指标数据 3. 指标面板显示哪些内容？ 1. 和2. 指标面板显示的所有数值和数据，均通过多时间周期功能在后台进行分析。这些数据在所有时间段内向您传达什么信息？买入与卖出指标以百分比形式显示数据，并为用户提供方向指引。 请注意，这仅为参考指标，不构成投资建议。
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
指标
概述 OrderBlock Zone是一款先进的MetaTrader 4指标，能够自动识别并可视化市场中的机构交易区域（Order Blocks）。通过追踪大型机构（银行、对冲基金）留下的交易痕迹，该指标可确定潜在的支撑位与阻力位。 核心功能 自动订单区块识别 分形分析：通过36周期（可自定义）分形分析确定强劲转折点 牛熊区域：绿色箭头标记上涨订单区块，红色箭头标记下跌订单区块 吞没形态支持：识别吞没蜡烛形态，生成更强信号  可视化工具 自动水平线：为每个订单区块绘制上下边界线 彩色区域：多头（绿色）与空头（红色）区域清晰区分 吞没高亮：用蓝/橙色矩形突出显示吞没形态 简洁界面：网格自动关闭，图表向左滑动以优化显示效果  可自定义参数 分形周期：调整灵敏度（默认：36） 线段长度：设定OrderBlock层级延伸距离 颜色选项：可自定义多头/空头颜色 线条样式：可调整粗细与样式（虚线、实线等）  警报系统（可选） 声音警报 弹出通知 推送通知（移动端） 电子邮件警报  智能区域管理 自动清理：已突破或失效的OrderBlock自动删除 触碰检测：价格触及区域时线条变粗并发出警报 动态
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
指标
概述 OrderBlock Zone是一款先进的MetaTrader 4指标，能够自动识别并可视化市场中的机构交易区域（Order Blocks）。通过追踪大型机构（银行、对冲基金）留下的交易痕迹，该指标可确定潜在的支撑位与阻力位。 核心功能  自动订单区块识别 分形分析：通过36周期（可自定义）分形分析确定强劲转折点 牛熊区域：绿色箭头标记上涨订单区块，红色箭头标记下跌订单区块 吞没形态支持：识别吞没蜡烛形态，生成更强信号  可视化工具 自动水平线：为每个订单区块绘制上下边界线 彩色区域：多头（绿色）与空头（红色）区域清晰区分 吞没高亮：用蓝/橙色矩形突出显示吞没形态 简洁界面：网格自动关闭，图表向左滑动以优化显示效果  可自定义参数 分形周期：调整灵敏度（默认：36） 线段长度：设定OrderBlock层级延伸距离 颜色选项：可自定义多头/空头颜色 线条样式：可调整粗细与样式（虚线、实线等）  警报系统（可选） 声音警报 弹出通知 推送通知（移动端） 电子邮件警报  智能区域管理 自动清理：已突破或失效的OrderBlock自动删除 触碰检测：价格触及区域时线条变粗并发出警报 动
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
指标
波段交易概念 适用场景 专为波段交易设计的MT4指标。运用超级趋势逻辑捕捉趋势反转，并通过自动斐波那契级别显示止盈点位。 工作原理 1. 趋势追踪 采用基于ATR的超级趋势算法。当价格趋势突破时发出信号。 2. 信号生成 趋势向上反转 → 绿色买入框+箭头（位于K线下方） 趋势向下反转 → 红色卖出框+箭头（位于K线上方） 3. 斐波那契目标位 自动绘制7个目标位： 止损位（SL） 入场点（Entry） 止盈点1-2-3-4（TP） 平仓点：平仓位置 所有位级均以虚线显示，价格标注于其旁。 功能说明 自动信号：买入/卖出框及箭头 斐波那契位级：自动计算TP1-TP4 基于ATR：适用于所有交易对（外汇、黄金、加密货币） 简洁界面：网格自动收拢，右侧预留空间 支持缩放：信号框尺寸恒定 使用指南 绿色买入 → 开仓做多，跟随止盈位 红色卖出 → 开仓做空，跟随止盈位 止损位设于SL价位 分批止盈于TP价位 参数设置： ATR周期：14（默认） ATR倍数：12.0（默认） 斐波那契回溯：100根K线 其他参数无需修改默认值
TrendBite MT5
Burak Baltaci
指标
TrendBite v1.5 - 专业趋势跟踪指标 开发者：8aLt4 版本：1.5 平台：MetaTrader 5  概述 TrendBite v1.5是一款先进的技分析指标，旨在识别市场趋势变化并为投资者提供清晰的买卖信号。该工具基于布林带算法，能精准捕捉趋势反转点，既适合新手交易者，也适用于经验丰富的交易者。  核心功能  趋势识别 自动趋势分析：实时捕捉市场上升与下降趋势 基于布林带：采用可靠数学模型构建的计算系统 视觉清晰度：通过绿色（上升）和黄色（下降）柱状图直观展示趋势状态  买卖信号 绿色箭头（↑）：提示买入机会 红色箭头（↓）：提示卖出机会 清晰可视化：趋势线助您轻松追踪持仓方向 柱状图显示：直观评估趋势强度  警报系统 声音提醒：新信号生成时自动通知 邮件支持：通过邮件接收关键信号 详细信息：每条警报均包含价格水平和交易建议  用户友好界面 自动关闭网格：自动关闭网格以获得更清晰的图表 可自定义ZigZag：自由开启或关闭趋势线  参数设置 SignalPeriod（默认值：15） 信号计算周期 数值越高 = 信号越少但更可靠 数值越低 = 信号更多但更敏感
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
专家
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
指标
TrendBite v1.5 - 专业趋势跟踪指标 开发者：8aLt4 版本：1.5 平台：MetaTrader 4  概述 TrendBite v1.5是一款先进的技分析指标，旨在识别市场趋势变化并为投资者提供清晰的买卖信号。该工具基于布林带算法，能精准捕捉趋势反转点，既适合新手交易者，也适用于经验丰富的交易者。  核心功能  趋势识别 自动趋势分析：实时捕捉市场上升与下降趋势 基于布林带：采用可靠数学模型构建的计算系统 视觉清晰度：通过绿色（上升）和黄色（下降）柱状图直观展示趋势状态  买卖信号 绿色箭头（↑）：提示买入机会 红色箭头（↓）：提示卖出机会 清晰可视化：趋势线助您轻松追踪持仓方向 柱状图显示：直观评估趋势强度  警报系统 声音提醒：新信号生成时自动通知 邮件支持：通过邮件接收关键信号 详细信息：每条警报均包含价格水平和交易建议  用户友好界面 自动关闭网格：自动关闭网格以获得更清晰的图表 可自定义ZigZag：自由开启或关闭趋势线  参数设置 SignalPeriod（默认值：15） 信号计算周期 数值越高 = 信号越少但更可靠 数值越低 = 信号更多但更敏
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
专家
诺查丹玛斯 X 剥头皮交易者 推荐交易对： 黄金 推荐时间周期： M15 专业机器人精准捕捉市场峰谷 诺查丹玛斯是一款全自动交易系统，精准捕捉市场转折点。它昼夜不息地运作，做出无情绪的决策，助您实现利润最大化！ 为何选择诺查丹玛斯？ 智能入场系统 自动检测趋势反转点 精准把握高低点位入场时机 通过止损单与限价单实现风险控制 ️ 高级风险管理 智能止损与止盈——守护您的盈利 追踪止损——让盈利持续增长，止损及时止损 盈亏平衡——自动锁定持仓交易 最大回撤——保护您的账户免受损失 灵活的交易手数管理 固定手数——经典模式 自动手数——基于风险百分比计算 余额手数——根据您的账户余额设定比例 专业仪表盘 实时盈亏追踪 胜率与统计数据 即时点差与状态监控 综合绩效摘要 诺斯特拉达穆斯独特功能 24/7自动驾驶模式 - 睡眠中持续盈利 点差过滤器 - 拒绝高点差交易 时间控制 - 仅在指定时段运行 智能止盈 - 基于交易量的盈利目标 全面定制 - 所有参数均
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
专家
风险警示 重要免责声明：“DREAD SCALPER”采用激进的网格交易和马丁格尔策略，可能导致缺乏经验的投资者遭受重大损失。 保证金外汇交易具有高风险性，可能并不适合所有投资者。高杠杆作用可能对您不利，也可能对您有利。在决定投资外汇前，您应审慎评估自身投资目标、经验水平及风险承受能力。 网格交易风险： 强趋势下可能累积巨额回撤 需充足保证金维持持仓 马丁格尔策略会扩大仓位规模 不适用于资金有限的账户 您应充分了解外汇交易相关风险，如有疑虑请咨询独立财务顾问。 历史业绩不预示未来表现。 DREAD SCALPER - 专业网格交易EA 概述 DREAD SCALPER是专为MetaTrader 4 & MetaTrader 5 设计的精密自动化交易系统，融合先进网格交易策略与智能仓位管理，精准捕捉双向市场波动。 核心功能 专业仪表盘 实时监控：实时显示账户余额、权益及可用保证金 持仓追踪：独立监控多空头寸，附盈亏指标 简洁界面：深色主题全透明面板，不干扰图表分析 动态更新：彩色盈亏指示器（绿色代表盈利，红色代表亏损） 交易策略 双向网格系统：同时建立多空双向头
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
专家
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
专家
XAU FLUX - 专业黄金剥头皮交易专家顾问 XAU FLUX是一款专为黄金市场快速纪律化交易设计的专业交易机器人，旨在帮助交易者从每日微小价格波动中获取稳定收益。 核心特性： XAU FLUX采用先进剥头皮交易系统，在M1及M5时间周期内捕捉市场微观交易机会。该智能交易系统持续分析市场状况，精准识别入场时机并自动执行交易。 风险管理与资金保护： 动态追踪止损机制为每笔持仓提供保护，既锁定盈利又在不利行情中最小化亏损。通过点差控制与波动性过滤器，仅在适宜市场条件下执行交易。 账户增长潜力： XAU FLUX 专为账户稳健增长设计，支持从小手量起步。通过每日累积微利实现可持续长期回报，摒弃激进的马丁格尔或网格系统，优先保障账户安全。 操作便捷性： XAU FLUX 仅需极少参数设置，新手与资深交易者皆可轻松上手。安装后自动运行，无需持续监控。 可视化控制面板： 随EA附赠的交互式仪表盘将所有关键信息集中展示于单一界面。您可即时追踪账户余额、保证金、持仓盈亏、总盈利及活跃订单数量等核心数据。 技术要求： 平台：MetaTrader 4 交易品种：XAUUSD（黄金）
XGen AI Scalper MT4
Burak Baltaci
专家
XGen AI 剥头皮交易系统 MT4 | 人工智能驱动的自动化交易系统 XGen AI 剥头皮交易系统是一款采用神经网络算法的先进智能交易系统，该算法直接集成于其核心架构。系统运用机器学习模式，在所有交易品种中识别高概率市场入场点。 核心特性 通用兼容性 兼容所有货币对、贵金属、加密货币及指数 短线交易推荐周期：M5与M15 趋势行情与震荡行情双模式优化 先进AI技术 神经网络集成专有波段扫描算法 基于市场状况的实时自适应学习 代码结构内嵌AI驱动决策流程 自动形态识别与趋势分析 专业交易管理 基于账户余额的自适应仓位管理 动态追踪止损（随波动率调整） 多周期确认机制提升精准度 集成点差过滤功能优化执行效率 控制面板 实时账户指标与绩效统计 波浪可视化呈现AI市场解读 完整交易记录与系统状态监控 风险管理 智能止损与止盈设置 基于波动率的仓位规模控制 最大回撤保护机制 技术规格 平台：MetaTrader 4 兼容资产：所有外汇货币对、贵金属、加密货币、指数 推荐周期：M5、M15（短线交易） 架构：AI集成算法结构 XGen AI剥头皮交易系统融合尖端人工
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
专家
风险警示 重要免责声明：“DREAD SCALPER”采用激进的网格交易和马丁格尔策略，可能导致缺乏经验的投资者遭受重大损失。 保证金外汇交易具有高风险性，可能并不适合所有投资者。高杠杆作用可能对您不利，也可能对您有利。在决定投资外汇前，您应审慎评估自身投资目标、经验水平及风险承受能力。 网格交易风险： 强趋势下可能累积巨额回撤 需充足保证金维持持仓 马丁格尔策略会扩大仓位规模 不适用于资金有限的账户 您应充分了解外汇交易相关风险，如有疑虑请咨询独立财务顾问。 历史业绩不预示未来表现。 DREAD SCALPER - 专业网格交易EA 概述 DREAD SCALPER是专为MetaTrader 4 & MetaTrader 5 设计的精密自动化交易系统，融合先进网格交易策略与智能仓位管理，精准捕捉双向市场波动。 核心功能 专业仪表盘 实时监控：实时显示账户余额、权益及可用保证金 持仓追踪：独立监控多空头寸，附盈亏指标 简洁界面：深色主题全透明面板，不干扰图表分析 动态更新：彩色盈亏指示器（绿色代表盈利，红色代表亏损） 交易策略 双向网格系统：同时建立多空双向头
筛选:
无评论
回复评论