TW Scalper Robot MT5
- Asesores Expertos
- Altan Karakaya
- Versión: 3.5
- Actualizado: 5 octubre 2025
- Activaciones: 20
TW Scalper Robot MT5 : Un bot profesional de scalping para oro (XAUUSD):
¿Buscas una forma inteligente y confiable de maximizar las ganancias en el mercado del oro?
TW Scalper Robot MT5 es un poderoso asesor experto diseñado específicamente para el scalping en oro. Al combinar tres indicadores avanzados con algoritmos de trading precisos, te ayuda a detectar tendencias del mercado como un profesional. Con estrategias de gestión de riesgos incorporadas, cada operación se ejecuta con confianza y protección.
Características clave de TW Scalper Robot
- Una operación a la vez – Solo se enfoca en la mejor entrada para controlar el riesgo.
- Detección de tendencias – Filtro de dos etapas para una mayor precisión.
- Protección de capital – TP, SL, trailing stop y breakeven incorporados.
- Horario flexible – Opera solo en las horas que prefieras.
- Stop Loss inteligente – Colocación lógica para minimizar pérdidas.
- Alto rendimiento – Tasa de acierto 70–80%, drawdown 10–30%.
- Análisis de volumen – Confirma la fuerza de la tendencia antes de entrar.
- Trailing Stop optimizado – Identifica niveles técnicos para salidas seguras.
- Alertas de riesgo – Advierte antes de operaciones de alto riesgo.
- Listo para scalping en oro – Perfecto para XAUUSD en M1 y M5.
- Resultados más fiables y optimizados en la versión MT5.
- Instalación sencilla + actualizaciones gratuitas – Soporte de por vida.
Configuraciones recomendadas para un mejor rendimiento:
-
Broker: cualquiera con bajo spread
-
Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro
-
Balance mínimo: $1000
-
Apalancamiento recomendado: al menos 1:500
-
Preferiblemente operar XAUUSD en temporalidad M1
-
Uso de VPS obligatorio para funcionamiento 24/7
Consulta nuestro artículo tutorial y los videos completos para la instalación y funcionamiento de este EA.