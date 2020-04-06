TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Un bot profesional de scalping para oro (XAUUSD):

¿Buscas una forma inteligente y confiable de maximizar las ganancias en el mercado del oro?

TW Scalper Robot MT5 es un poderoso asesor experto diseñado específicamente para el scalping en oro. Al combinar tres indicadores avanzados con algoritmos de trading precisos, te ayuda a detectar tendencias del mercado como un profesional. Con estrategias de gestión de riesgos incorporadas, cada operación se ejecuta con confianza y protección.


Características clave de TW Scalper Robot

  1. Una operación a la vez – Solo se enfoca en la mejor entrada para controlar el riesgo.
  2. Detección de tendencias – Filtro de dos etapas para una mayor precisión.
  3. Protección de capital – TP, SL, trailing stop y breakeven incorporados.
  4. Horario flexible – Opera solo en las horas que prefieras.
  5. Stop Loss inteligente – Colocación lógica para minimizar pérdidas.
  6. Alto rendimiento – Tasa de acierto 70–80%, drawdown 10–30%.
  7. Análisis de volumen – Confirma la fuerza de la tendencia antes de entrar.
  8. Trailing Stop optimizado – Identifica niveles técnicos para salidas seguras.
  9. Alertas de riesgo – Advierte antes de operaciones de alto riesgo.
  10. Listo para scalping en oro – Perfecto para XAUUSD en M1 y M5.
  11. Resultados más fiables y optimizados en la versión MT5.
  12. Instalación sencilla + actualizaciones gratuitas – Soporte de por vida.


    Configuraciones recomendadas para un mejor rendimiento:

    • Broker: cualquiera con bajo spread

    • Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro

    • Balance mínimo: $1000

    • Apalancamiento recomendado: al menos 1:500

    • Preferiblemente operar XAUUSD en temporalidad M1

    • Uso de VPS obligatorio para funcionamiento 24/7


    Consulta nuestro artículo tutorial y los videos completos para la instalación y funcionamiento de este EA.


    Productos recomendados
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    Asesores Expertos
    GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Moving Average Crossover EA MT5
    Biswarup Banerjee
    Asesores Expertos
    Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Indicators Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    Asesores Expertos
    Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Asesores Expertos
    Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Asesores Expertos
    Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
    Forex Daily Scalping EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    Nusantara MT5
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
    Universal MT5 MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Asesores Expertos
    Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
    ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    5 (3)
    Asesores Expertos
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Bot RSI and Bollinger Bands
    Aurelio Miguel Machado Da Silva
    Asesores Expertos
    Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
    Easy Scalper
    Ibrahim Konyali
    Asesores Expertos
    Easy Scalper MT5 PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SÓLO UNOS POCOS EJEMPLARES A 99$! Próximo precio: 299$. Fácil scalper diseñado para calcular el mejor momento para comprar o vender utilizando muchas técnicas diferentes , el EA no utiliza rejilla, martingala, el arbitraje. El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El EA incluye protección contra spreads altos, y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. Monitorización : https://ww
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Gold LVN Trading Strategy
    Marek Pawel Szczesny
    Asesores Expertos
    Se trata de un sistema de negociación automatizado basado en simulaciones LVN (Low Volume Node) . Busca zonas de precios donde el volumen de operaciones es inusualmente bajo - estas son áreas donde el precio puede moverse rápidamente debido a una menor resistencia. a una menor resistencia. La estrategia simula el análisis CVD (Cumulative Volume Delta), que rastrea la diferencia entre la presión compradora y vendedora en diferentes niveles de precios. Cuando detecta una fuerte compra o venta ag
    Max ScalperSpeed MT5
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
    Deriv Risk management discipline
    Md Rubel Islam
    Asesores Expertos
    Este EA es sólo para los índices sintéticos Deriv. Versión Forex MT4 aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 versión aquí: https: // www.mql5.com/en/market/product/89113 Hola traders, Creo que todos ustedes saben que el riesgo y la gestión del dinero, junto con la psicología son las claves del éxito en el comercio. No importa lo fuerte que la estrategia de uno es, sin estos 3 criterios que siempre se enfrentan a pérdidas en el largo plazo. He creado un EA para controlar n
    Envelopes RSI Zone Scalper
    Allan Munene Mutiiria
    Asesores Expertos
    Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
    FREE
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Asesores Expertos
    GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Asesores Expertos
    ********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
    GoldStorm
    Ewa Joanna Jagiello Stepien
    Asesores Expertos
    GoldStorm - Algoritmo avanzado para operar con oro (XAU/USD) Después de una intensa investigación, programación y pruebas, se creó GoldStorm - un innovador Asesor Experto (EA) desarrollado en MQL5. Este avanzado algoritmo de negociación está diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD) y utiliza plenamente la dinámica del mercado y la volatilidad de los precios. ¿Cómo funciona GoldStorm? GoldStorm utiliza una estrategia basada en órdenes pendientes precisas. Una vez activada una po
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Otros productos de este autor
    TW Swing Trading
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Swing Trading EA: Robot de Forex Seguidor de Tendencias para Beneficios Consistentes TW Swing Trading EA es un robot de trading de oscilaciones totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1 . Utiliza filtros de tendencia avanzados, lógica de stop-loss adaptativa y protección de capital incorporada para maximizar la precisión y minimizar el drawdown, ofreciendo un rendimiento constante en condiciones de mercado cambiantes. ¿Por qué elegir TW
    TW Sniper EA MT5
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Sniper EA – Robot de Scalping de Oro con Estrategia de Seguimiento de Tendencias para XAUUSD TW Sniper EA MT5 es un Asesor Experto de Forex profesional para el trading de oro (XAUUSD), diseñado con una estrategia avanzada de scalping basada en tendencias para ofrecer un rendimiento consistente incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este robot de scalping de oro se centra en operaciones precisas durante las sesiones clave de Londres y Nueva York, proporcionando un crecimiento
    TW Support Resistance Level MT5
    Altan Karakaya
    Indicadores
    support resistance levels indicator   mt5： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
    TW Trend Hunter MT5
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Trend Hunter MT5 – Asesor Experto de Escalping de Alta Precisión para Oro y Estrategias de Tendencia   TW Trend Hunter MT5 no es un bot de trading promedio; es un Asesor Experto sofisticado y probado en el campo, diseñado para sobresalir en mercados volátiles aprovechando señales de tendencia claras y una estricta gestión de riesgos. Características destacadas: Ejecuta solo una operación a la vez para un mejor control del riesgo Reconocimiento inteligente de tendencias en niveles a corto
    TW Calendar MT5
    Altan Karakaya
    Indicadores
    Este asistente de noticias está diseñado para obtener los eventos económicos que necesitan los comerciantes de las principales fuentes editoriales, que publican noticias en tiempo real basándose en Market Watch del terminal con varios y sencillos filtros. Los operadores de Forex utilizan indicadores macroeconómicos para tomar decisiones informadas sobre la compra y venta de divisas. Por ejemplo, si un comerciante cree que la economía estadounidense va a crecer más rápido que la economía japone
    FREE
    TW Volume Signal Pro MT5
    Altan Karakaya
    Indicadores
    TW Volume Signal Pro MT5 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT5, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
    TW Trend Sniper MT4
    Altan Karakaya
    5 (5)
    Indicadores
    TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
    TW Sniper EA MT4
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Sniper EA – Asesor Experto de Scalping de Oro para Trading de Tendencias XAUUSD TW Sniper EA MT4 es un avanzado Asesor Experto de Forex para operar con oro, construido con lógica basada en tendencias para ofrecer un rendimiento estable incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este poderoso robot de scalping de oro se centra en operar XAUUSD durante sesiones clave, asegurando un crecimiento constante mientras mantiene un estricto control de riesgos y gestión profesional del capi
    TW Session
    Altan Karakaya
    Indicadores
    Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
    FREE
    TW Session MT4
    Altan Karakaya
    5 (1)
    Indicadores
    Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
    FREE
    TW Volume Signal Pro MT4
    Altan Karakaya
    Indicadores
    TW Volume Signal Pro MT4 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT4, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
    TW Support Resistance Level MT4
    Altan Karakaya
    Indicadores
    support resistance levels indicator   mt4： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
    TW Scalper Shoot MT4
    Altan Karakaya
    Indicadores
    TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales: Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias. Categorías de señales: 1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se i
    TW Scalper Robot MT4
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Scalper Robot MT4 : Un Asesor Experto en Scalping Profesional : ¿Está buscando una solución profesional para obtener ganancias rápidas e inteligentes en el mercado del oro? TW Scalper Robot, un bot especializado en scalping, combina 3 indicadores avanzados y algoritmos de trading precisos para ayudarte a convertirte en un verdadero cazador de tendencias. Con estrategias avanzadas de gestión de riesgos, este robot ejecuta tus operaciones con total protección. Características Clave del TW Sca
    TW Trend Hunter MT4
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada. Características clave: Solo una posición activa a la vez Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo Horario personalizable según tus sesiones de trading pre
    TW Wolf Martingale MT4
    Altan Karakaya
    Asesores Expertos
    TW Wolf Martingale MT4 – EA Avanzado de Grid Trading con Gestión de Riesgo Inteligente TW Wolf Martingale MT4 es un EA avanzado de Grid Trading y Asesor Experto Forex, diseñado para traders que requieren control total del riesgo, ejecución flexible y gestión profesional de operaciones en diferentes condiciones de mercado. Este Smart Grid EA combina una lógica de grid estructurada con herramientas avanzadas de gestión de riesgo, permitiendo adaptar el sistema a distintos símbolos, marcos temp
    TW Trend Sniper
    Altan Karakaya
    Indicadores
    TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
    TW Scalper Shoot MT5
    Altan Karakaya
    Indicadores
    TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales: Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias. Categorías de señales: 1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se i
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario