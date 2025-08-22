TW Scalper Robot MT5

support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun