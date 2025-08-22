TW Scalper Robot MT5
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 2.4
- Güncellendi: 22 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu
Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz?
TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir.
TW Scalper Robot’un Temel Özellikleri
- Aynı anda tek işlem – Sadece en iyi kurulumla risk kontrolü.
- Trend tespiti – Doğru trend analizi için iki aşamalı filtre.
- Sermaye koruması – TP, SL, trailing stop ve breakeven dahili.
- Esnek zamanlama – Sadece tercih ettiğiniz saatlerde işlem.
- Akıllı stop loss – Kaybı en aza indirmek için mantıklı yerleşim.
- Güçlü performans – Kazanma oranı %70–80, drawdown %10–30.
- Hacim analizi – İşleme girmeden önce trend gücünü doğrular.
- Optimize trailing stop – Daha güvenli çıkışlar için teknik seviyeleri belirler.
- Risk uyarıları – Yüksek riskli işlemler öncesinde uyarır.
- Altın scalping uyumlu – XAUUSD için M1 & M5’te mükemmel.
- MT5 sürümünde gerçek verilerle daha güvenilir ve optimize sonuçlar.
- Kolay kurulum + ücretsiz güncellemeler – Ömür boyu destek ile.
Daha iyi performans için önerilen ayarlar:
-
Broker: Düşük spread’li herhangi bir broker
-
Hesap türü: ECN veya ECN_Pro
-
Minimum bakiye: 1000 $
-
Önerilen kaldıraç: En az 1:500
-
Tercihen XAUUSD, 1 dakikalık zaman diliminde işlem
-
VPS zorunlu (7/24 kullanım için)
Bu uzman danışmanın kurulumu ve işleyişi hakkında tam rehber için eğitim makalemizi ve videolarımızı inceleyin.