TW Scalper Robot MT5

TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu

Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz?

TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir.


TW Scalper Robot’un Temel Özellikleri

  1. Aynı anda tek işlem – Sadece en iyi kurulumla risk kontrolü.
  2. Trend tespiti – Doğru trend analizi için iki aşamalı filtre.
  3. Sermaye koruması – TP, SL, trailing stop ve breakeven dahili.
  4. Esnek zamanlama – Sadece tercih ettiğiniz saatlerde işlem.
  5. Akıllı stop loss – Kaybı en aza indirmek için mantıklı yerleşim.
  6. Güçlü performans – Kazanma oranı %70–80, drawdown %10–30.
  7. Hacim analizi – İşleme girmeden önce trend gücünü doğrular.
  8. Optimize trailing stop – Daha güvenli çıkışlar için teknik seviyeleri belirler.
  9. Risk uyarıları – Yüksek riskli işlemler öncesinde uyarır.
  10. Altın scalping uyumlu – XAUUSD için M1 & M5’te mükemmel.
  11. MT5 sürümünde gerçek verilerle daha güvenilir ve optimize sonuçlar.
  12. Kolay kurulum + ücretsiz güncellemeler – Ömür boyu destek ile.


    Daha iyi performans için önerilen ayarlar:

    • Broker: Düşük spread’li herhangi bir broker

    • Hesap türü: ECN veya ECN_Pro

    • Minimum bakiye: 1000 $

    • Önerilen kaldıraç: En az 1:500

    • Tercihen XAUUSD, 1 dakikalık zaman diliminde işlem

    • VPS zorunlu (7/24 kullanım için)

    Bu uzman danışmanın kurulumu ve işleyişi hakkında tam rehber için eğitim makalemizi ve videolarımızı inceleyin.

    https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670

    Önerilen ürünler
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Uzman Danışmanlar
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Uzman Danışmanlar
    S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    Uzman Danışmanlar
    GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
    Indicators Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    Uzman Danışmanlar
    Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
    Moving Average Crossover EA MT5
    Biswarup Banerjee
    Uzman Danışmanlar
    Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Uzman Danışmanlar
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Uzman Danışmanlar
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    GoldStorm
    Ewa Joanna Jagiello Stepien
    Uzman Danışmanlar
    GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
    Easy Scalper
    Ibrahim Konyali
    Uzman Danışmanlar
    Easy Scalper MT5 LAUNCH PROMO: ONLY FEW COPY OUT OF AT $99! Next price: 299$ Easy scalper designed to calculate the best time to buy or sell using many different techniques. The EA does not use grid, martingale, arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spreads, and allows you to trade with a fixed or automatic lot size.Feel free to get in touch with me for any questions.  Monitoring :  https://www.mql5.com/e
    Granite Anvil NQ MT5
    Marco Mendez Antuña
    Uzman Danışmanlar
    This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
    Fibonacci Grid Genius
    Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
    Uzman Danışmanlar
    Unlock Your Trading Potential with Our Breakthrough Grid EA Are you ready to transform your trading results and experience the power of consistent profitability? Say goodbye to uncertainty and hello to a proven strategy that capitalizes on what the market does best: moving up and down! Our cutting-edge Grid EA is designed to turn every price fluctuation into an opportunity, using time-tested trading principles combined with smart technology. Why Our Grid EA Stands Out 1. Simple Yet Powerful Stra
    HFT AOs GOLD
    Murad Nagiev
    Uzman Danışmanlar
    HFT AOs  Canlı Ticaret Sinyali -  https://www.mql5.com/en/signals/2324741 HFT AOs, volatil piyasalarda hızlı ve uyarlanabilir yürütme için tasarlanmış otomatik bir yüksek frekanslı ticaret (HFT) sistemidir. Algoritma, gün boyunca mikro fırsatları belirlemek için gelişmiş emir akışı analizi ve kısa vadeli momentum stratejileri kullanır. Temel Özellikler: Manuel müdahale olmadan tamamen otomatik ticaret Düşük gecikmeli yürütme ve hızlı karar alma Düşük zaman dilimlerinde (M1–M5) en iyi performans
    Virtual Grid Mart Dual Sides
    Yoann Eugene Legrand
    Uzman Danışmanlar
    GridMartDualSide EA – Çift Yönlü Grid ve Gelişmiş Martingale Sistemi Giriş GridMartDualSide EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Expert Advisor olup, yüksek kontrol ve güvenlik ile grid (ızgara) ve martingale stratejilerini kullanmak isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Çift yönlü motoru sayesinde, alım (BUY) ve satım (SELL) gridlerini aynı anda ve bağımsız olarak yönetebilir, böylece piyasa hareketlerinden her koşulda faydalanabilirsiniz. Ana Özellikler Çift Yönlü Grid Stratejisi Alım ve
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Uzman Danışmanlar
    SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    3.33 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    Nusantara MT5
    Agus Santoso
    Uzman Danışmanlar
    MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Uzman Danışmanlar
    PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
    IPgbpusd5
    ANO IDS
    3 (2)
    Uzman Danışmanlar
    The EA is recommended for trading GBPUSD M5. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also has advanced feature
    Magic Grid MT5
    Aliaksandr Charkes
    4.14 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Uzman Danışmanlar
    SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Uzman Danışmanlar
    The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
    AmazingScalping
    Md Rezaul Huda Reza
    Uzman Danışmanlar
    Tıpkı beklediğiniz HAYAL gibi Muhteşem Sonuçlar!!!! Demoyu deneyin ve ardından satın alın, eminim bayılacaksınız! AmazingScalping, 2025'in en iyi scalper'larından biri olmalı. Bu, GBP/USD için en iyi sonucu verir, ancak diğer paritelerle de kullanabilirsiniz. Arkasındaki algoritma, zaman zaman pariteleri alıp bozdurmaya devam edecektir. Önerilen minimum bakiye 1.000$'dır ve bu EA, 100.000$'a kadar geçerlidir. Canlı hesabınızın yanı sıra, destek şirketiniz için de kullanabilirsiniz.
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Uzman Danışmanlar
    As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
    BTC Pro MT5
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    Uzman Danışmanlar
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing BTC. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure BTC Pro  at the current price before the next price increas
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (231)
    Uzman Danışmanlar
    Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
    IPeurusd5
    ANO IDS
    4.11 (9)
    Uzman Danışmanlar
    The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Uzman Danışmanlar
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (280)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Uzman Danışmanlar
    Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Uzman Danışmanlar
    Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (20)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (19)
    Uzman Danışmanlar
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.28 (58)
    Uzman Danışmanlar
    SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Uzman Danışmanlar
    AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Uzman Danışmanlar
    Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Aurum Sentinel Pro
    Christian Da Costa
    Uzman Danışmanlar
    Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Uzman Danışmanlar
    Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.21 (87)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Prometheus MT5
    Evgenii Aksenov
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
    Yazarın diğer ürünleri
    TW Trend Hunter MT5
    Altan Karakaya
    Uzman Danışmanlar
    TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA    TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır. Öne Çıkan Özellikler: Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma Stratejinize uyacak şekilde esnek ticar
    TW Swing Trading
    Altan Karakaya
    Uzman Danışmanlar
    TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar. Neden TW Swing Trading EA? Tek işlem, tek odak EA aynı anda yalnızca bir aktif p
    TW Scalper Shoot MT5
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
    TW Trend Sniper
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
    TW Trend Sniper MT4
    Altan Karakaya
    5 (5)
    Göstergeler
    TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
    TW Trend Hunter MT4
    Altan Karakaya
    Uzman Danışmanlar
    TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir. Temel Özellikler: Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
    TW Calendar MT5
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    Bu haber asistanı, tüccarların ihtiyaç duyduğu ekonomik olayları, çeşitli ve kolay filtrelerle terminalin Piyasa İzlemesine dayalı olarak gerçek zamanlı olarak haber yayınlayan ana yayın kaynaklarından almak için tasarlanmıştır. Forex yatırımcıları, para birimlerinin alım satımı konusunda bilinçli kararlar vermek için makroekonomik göstergeleri kullanır. Örneğin, bir tüccar ABD ekonomisinin Japon ekonomisinden daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsa ABD dolarını alıp Japon yenini satabilir. Bu ürü
    FREE
    TW Volume Signal Pro MT5
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    TW Volume Signal Pro MT5 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT5 ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT5'in Temel Özellikl
    TW Session
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
    FREE
    TW Session MT4
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
    FREE
    TW Volume Signal Pro MT4
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    TW Volume Signal Pro MT4 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT4   ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT4'in Temel Özelli
    TW Support Resistance Level MT4
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
    TW Scalper Shoot MT4
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
    TW Scalper Robot MT4
    Altan Karakaya
    Uzman Danışmanlar
    TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman: Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz? TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir. Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücrets
    TW Sniper EA MT4
    Altan Karakaya
    Uzman Danışmanlar
    TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar g
    TW Support Resistance Level MT5
    Altan Karakaya
    Göstergeler
    support resistance levels indicator mt5: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt