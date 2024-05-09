TW Trend Sniper MT4

5

TW Trend Sniper：最佳趋势策略

TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。


您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？

“TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。


如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以：

节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。

降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。

实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。

增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。

灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5 分钟以上的时间范围。

准确可靠的信号：该产品通过智能组合以下策略为您提供无与伦比的交易信号：

动态斐波那契水平和支撑/阻力：利用这些关键水平可最大限度地降低交易风险。

独家交易向导指标公式：这个强大的公式可以提供精确可靠的信号。

AI 降噪技术：通过消除市场噪音，它为您提供清晰易懂的信号。


该产品的独特和主要特点包括：

全面而准确的信号：

通过智能地组合价格行为分析（智能货币规则）等各种策略，通过人工智能识别最佳入场和出场点、斐波那契水平、移动平均线以及独家交易向导公式，您将收到最高准确度和可靠性的信号。


稳定且不变的信号：

 获利和止损（SL＆TP）的信号和水平在提供后不会改变，确保您可以更自信地进行交易。


准确的趋势检测：

该产品采用先进的算法，精确检测市场趋势变化（噪音最小），并及时发出警报。


快速可靠的警报：

入口处的视觉和声音警报可帮助您利用每一个黄金机会。


多重利润目标：

通过提供四个利润目标水平，该产品可让您逐步保护您的利润并有效地管理您的交易风险。


安全止损水平：

您可以使用各种方法将止损水平设置在安全的位置，以防止重大损失或锁定您的仓位。


定制能力：

关闭信号和调整各种设置的功能使您能够根据自己的交易风格个性化产品。


高灵活性：

该产品兼容不同货币和时间范围，从5分钟开始。


我如何确定该指标所实现的利润？

您可以使用 Meta Trader 测试器和图表旁边的表格分析信号的过去表现，并根据结果做出更好的决策。为了更好地了解该产品的强大功能，请立即免费试用！



建议：

  • 根据您的风险管理和资本金额使用时间范围
  • 使用 ecn 和 ecn_pro 账户或其他低点差账户
  • 根据您对之前的回测的熟悉程度以及该货币的波动性，选择您想要的货币作为您的资本。



购买前，请阅读我的 文章 并在测试器中测试它：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


评分 8
mansio
219
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

jabautista
4046
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

推荐产品
Pro Trend Tracking
Harun Celik
指标
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Candlestick Pattern System
Harun Celik
指标
Candlestick pattern system finds 40 candle formations. Features Has the feature to send the notification. It has candlestick patterns feature. Bullish patterns feature. Bearish patterns feature. Trend filter and reliability features. Parameters Show alert  - Send alert Send email  - Send alerts to mail address. Look back  - Retrospective calculation === PATTERN SETUP === ‌ Show bullish patterns  - Open close feature Show bearish patterns  - Open close feature Trend filter  - Open close feature
Super Signal Series Magic Arrows
Harun Celik
4 (1)
指标
Super signal series magic arrows is an indicator that generates trade arrows. It generates trade arrows with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. Can be used in all pairs. Sends a signal to the user with the alert feature. Trade rules Enter the signal when the buy signal arrives. In order to exit from the transaction, an opposite signal must be received. It is absolutely necessary to close the operation when an opposite signa
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Banana Binary Signal
Nirundorn Promphao
指标
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
指标
介绍ProEngulfing - 您的专业MT4 Engulf模式指标 解锁精准力量，使用ProEngulfing，一款先进的指标，旨在识别和突出外汇市场上的合格的吞没模式。为MetaTrader 4开发，ProEngulfing提供了一种细致入微的吞没模式识别方法，确保您只收到最可靠的交易决策信号。 ProEngulfing的工作原理： ProEngulfing采用先进的算法分析吞没模式，不仅仅是简单地识别模式，还确保这些模式确实是合格的。以下是它的工作原理： 资格标准：该指标评估实体百分比与整个蜡烛大小的关系，并考虑影子百分比与蜡烛大小的比较。这种细致入微的评估确保只有高概率的吞没模式引起您的注意。 连续确认：ProEngulfing在吞没模式之前寻找足够数量的连续反向条，提供对模式可靠性的额外确认。 双向信号：ProEngulfing提供两种不同的信号模式 - 在方向和反向方向。用户可以通过图表上的按钮轻松切换这些模式。 在方向模式中：在触及或回溯移动平均线时显示吞没模式。 反向方向模式：显示在移动平均线上方一定距离处发生的熊市合格吞没模式，表明市场可能发生逆转。 回测功能：P
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
指标
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 PINBAR 模式适用于 MT4，无需重绘，无延迟。 - “PINBAR 模式”指标是一款非常强大的价格行为交易指标。 - 指标可检测图表上的 PinBar： - 看涨 PinBar - 图表上显示蓝色箭头信号（见图）。 - 看跌 PinBar - 图表上显示红色箭头信号（见图）。 - 支持 PC、手机和电子邮件提醒。 - “PINBAR 模式”指标非常适合与支撑/阻力位结合使用。 ............................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为独家产品，仅在本 MQL5 网站上提供。
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
指标
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于MT4平台的加密货币外汇指标“流星形态”，无重绘，无延迟。 - “流星形态”指标是一款非常强大的价格行为交易指标。 - 该指标可检测图表上的看跌流星形态：图表上的红色箭头信号（见图）。 - 支持电脑、手机和邮件提醒。 - “流星形态”指标非常适合与支撑/阻力位结合使用。 .............................................................................................................. // 更多优秀的交易机器人和指标请访问： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 本产品为MQL5官方网站独家销售的原创产品。
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
PipsFactoryWeekly
Alfred Kamal
指标
This indicator depends on High and Low price of Currency in last Week and then i made some secret equations to draw 10 lines. Features: You will know what exactly price you should enter the market . You will know when to be out of market. You will know you what should you do in market: Buy Sell Take profit and there are 3 levels to take your profit Support Resistance Risk to buy Risk to Sell Signal Types and Frame used: You can use this indicator just on H4 frame and you have to download the h
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“晨星模式”适用于 MT4。 - 指标“晨星模式”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟。 - 指标检测图表上的看涨晨星模式：图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 还有它的兄弟 - 看跌“黄昏之星模式”指标可用（点击以下链接）。 - 指标“晨星模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
指标
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
指标
斐波那契折返和扩展画线工具 适用于MT4平台的斐波那契折返和扩展画线工具，适合于使用黄金分割交易的交易者 优点：没有多余的线，没有过长的线，易于观察发现交易的机会 试用版： https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 主要功能： 1.可以直接画出多组斐波那契折返，可以看出重要折返点之间的关系； 2.可以画出斐波那契扩展，比率有三种0.618，1，1.618 3.画出的斐波那契折返和扩展均可左右移动，有数值显示，方便观察 4.可通过数字键切换周期 使用指南和功能键： 1．按 [ 或R画折返，按需要画折返，最多云持8组折返； 2．按 ] 或E画扩展； 3．按 \ 删除当前周期下的所有扩展和折返，其余周期的不受影响 4．如何左右移动折返和扩展 (1)点击第一组折返的F5字符，可以左右移动折返； (2)点击COP的字符 ，可以左右移动扩展； 5. (1)点击第一组折返的F5字符，按del 可以删除这组折返； (2)点击COP的字符， 按del 可以删除这组扩展； 6．修改折返和扩展（随着市场的运行，焦点或者反弹点需要修改)
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
指标
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
PV Harmonics
Pierce Vallieres
指标
PV Harmonics - Paints harmonic triangles and patterns on live charts to show current live harmonic patterns. - Paints arrows on charts over the harmonic patterns to signal prime entry and exit points. - Extremely fast and versatile indicator. - Highly accurate. - Non repainting. (Does not repaint entry/exit signals) - Comes with numerous customization settings.
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
指标
This Supply & Demand indicator uses a unique price action detection to calculate and measures the supply & demand area. The indicator will ensure the area are fresh and have a significant low risk zone. Our Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. Trading idea You may set pending orders along the supply & demand area. You may enter a trade directly upon price hit the specific area (after a rejection confirmed). Input parameters Signal - Set
Supply and Demand Indicator
Roman Zhitnik
5 (1)
指标
This indicator allows to analyze a chart using the rule of supple and demand. You will see zones of sales and purchases and determine the most profitable points to open positions. The indicator is based on the principle of market fractality. Chart zones show places where a strong buyer or seller has made the price reverse and change its direction. The indicator has several types of zones calculation. Color and type of zones displaying are set as desired. The zone width can be displayed in pips.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Paper Fly
Md Meraz Mahmud
指标
non-repaint free MT4 technical indicator works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Trade vision buy and sell arrow comes with Push Alerts purple arrow look for selling opportunities white arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades
LordTrendSignal
Igor Pereira Calil
指标
LordTrendSignal is a financial market indicator for Meta Trader that checks signals through trends and candles, works on all TimeFrames (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). LordTrendSignal checks the signal through trends and candles and informs you via notification, alerts via email and push on the automatic screen. The trend flexibility of LordTrendSignal is high, however, together with other of our indicators LordAutoFibonacci and LordAutoTrendLine you will be able to work very well to obtain m
Line Magnit
Aleksey Trenin
指标
EasyWay FiboZZ Forex Trade Panel
Borislav Shterev
指标
FiboZZ Trade Panel is trade assistants designed for manual trading and include account information panel with automatic drawing of ZigZag Extreme Arrows , Daily Fibonacci Extension with 3 levels for targets. You can use it with the following tow strategies or to use the indicators to create your own strategies. The information panel shows you: -Today and Yesterday Profits, -Balance, -Last Profit, -Last Open Lot Size, -All Open Buy/Sell Position and total lots , -Free Margin Level, -Equity, -24 h
该产品的买家也购买
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://robomarket.org/product-category/signals/ 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
指标
矩阵箭头指标 MT4 是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循 100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。  Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT4 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。 Matrix Arrow Indicator MT4 还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Matrix Arrow Indicat
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
指标
目前26%的折扣 任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
指标
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
指标
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
指标
一款可以直观识别波段趋势的顶底指标，手工交易最佳选择，不重绘不漂移。 如何免费获得此指标： 了解更多信息 每间隔三天涨价$20元,涨价过程: 79--> 99 --> 119...... 涨到目标价 $ 1000为止。 适应任何新手和量化交易的朋友，可以把信号写入到EA中自由发挥，数组3和数组4，例：3>4为变绿，3<4为变红，如有不懂的请联系我。 参数简介: KQuantity  显示历史K线的数量 InpPeriod_3 指标获取范围参数 Popupalarm 弹窗报警开关 Mailalarm 邮件报警开关 AlarmTimeinterval  每报警一次的间隔时间 Upperhorizontalline 上方水平线参数 Lowerhorizontalline 下方水平线参数 ===================分析方法：===================== buy： 指标绿柱在下方水平线下，由红柱变成绿柱确定做buy。 sell：指标红柱在上方水平线上，由绿柱变成红柱确定做sell。
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
指标
目前31%的折扣！! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个秘密的公式。只需一张图表，它就能给出所有28种货币对的警报。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 货币动量的垂直线和箭头将指导你的交易! 动态的市场斐波那契23水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动触及黄色触发线，您将在MetaTrader或您的电子邮件或推送警报中收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只要点击警报按钮，就可以切换到该货币对或打开一个新的图表，以便进一步分析。警报级别可以通过用户输入来改变，可以选择3个敏感度级别。 尽
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
指标
The Currency Index indicator enables traders to display any index of eight major currencies. It uses a special calculation that considers specific currency pairs and their weights. The default weights are based on the BIS Triennial Central Bank Survey results. Because of this advantage, the trader can see each currency's true strength and weakness. Note:  If the indicator is used in Strategy Tester (demo version), please keep in mind that all currency pairs' data must be downloaded in History
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
指标
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Pulse Scalping Line
Andrey Kozak
指标
Pulse Scalping Line - an indicator for identifying potential pivot points. Based on this indicator, you can build an effective Martingale system. According to our statistics, the indicator gives a maximum of 4 erroneous pivot points in a series. On average, these are 2 pivot points. That is, the indicator shows a reversal, it is erroneous. This means that the second signal of the indicator will be highly accurate. Based on this information, you can build a trading system based on the Martingale
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
作者的更多信息
TW Swing Trading
Altan Karakaya
专家
TW Swing Trading EA：外汇趋势跟随型机器人，助您实现稳定收益 TW Swing Trading EA 是一款全自动的波段交易机器人，专为 XAUUSD 在 M30 和 H1 时间框架上设计。它采用先进的趋势过滤器、自适应止损逻辑和内置资金保护机制，在不断变化的市场环境中实现高精度和低回撤，提供稳定的表现。 为什么选择 TW Swing Trading EA？ 一笔交易，一个专注 该 EA 每次仅保持一个活跃仓位，帮助您精准控制风险并减少潜在回撤。 更智能的市场识别 通过三阶段趋势过滤器，它能够识别高概率机会并过滤掉虚假信号。 全面的资金管理 配备 止盈 (TP)、止损 (SL) 和移动止损 ，确保每一笔交易从进场到出场都受到监控和保护。 交易时段控制 可根据您偏好的交易时段限制交易活动。 验证过的表现 成功率约 70% ，回撤控制在 10–15% 。 自适应保护 止损和止盈水平根据市场变化自动调整，在波动期间保护您的资金。 专为黄金定制 特别针对 XAUUSD 的 M30 和 H1 时间框架优化，在波段与趋势行情中盈利潜力更高。 无忧体验 安装快速，终身免费更新
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator   mt5： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt5，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
专家
TW Trend Hunter MT5 – 高精度黄金剥头皮及趋势策略的专家顾问   TW Trend Hunter MT5 并不是普通的交易机器人 — 它是一款经过实地测试的复杂专家顾问，旨在通过利用清晰的趋势信号和严格的风险管理，在波动市场中表现出色。 主要特点： 每次只执行一笔交易，以更好地控制风险 短期和长期水平上的智能趋势识别 灵活的交易时段安排以匹配您的策略 完全专注于基于趋势的策略 完整的风险管理，包括止盈和止损 止损保持隐蔽并完全受控 经验证的结果：约85%的胜率和高达20%的资金增长 紧密的回撤管理以确保投资组合安全 简单设置、免费更新和专门支持 无论您是刚刚起步还是已经是经验丰富的交易者， TW Trend Hunter MT5 都为黄金剥头皮和基于趋势的交易系统提供了可靠的优势。 最大性能的最佳设置： 经纪商：选择一个持续低点差的经纪商 推荐账户类型：ECN 或 ECN_Pro 最低起始余额：$2000 杠杆：最低 1:500 最适合与 XAUUSD 和主要外汇对配对 需要 VPS 以确保 24/7 不间断操作 有关完整的设置和使用指南，请参考我们
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT5：黄金 (XAUUSD) 专业剥头皮机器人 正在寻找一种智能且可靠的方法来最大化黄金市场利润吗？ TW Scalper Robot MT5 是一款专为黄金剥头皮交易设计的强大智能交易顾问（EA）。它结合了三种先进指标与精确的交易算法，帮助您像专业人士一样捕捉市场趋势。凭借内置的风险管理策略，每一笔交易都在信心与保护下完成。 TW Scalper Robot 的主要功能 单笔交易模式 – 只专注于最佳入场点，严格控制风险。 趋势识别 – 双重过滤器，高精度捕捉趋势。 资金保护 – 内置止盈、止损、移动止损与保本。 灵活的交易时间 – 可根据喜好设定运行时段。 智能止损 – 合理设置，最大限度减少亏损。 强劲表现 – 胜率70–80%，回撤10–30%。 成交量分析 – 在入场前确认趋势强度。 优化的移动止损 – 检测技术位，确保安全出场。 风险警报 – 高风险交易前发出提示。 黄金剥头皮专用 – 适用于XAUUSD的M1和M5周期。 MT5版本数据更可靠、结果更优化。 简单安装 + 免费更新 – 终身支持。 推荐设置以获得更好表现： 经纪商：
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮机器人，基于趋势跟随策略的XAUUSD交易 TW Sniper EA MT5 是一款专业的外汇智能交易顾问 (Forex Expert Advisor)，专为黄金交易 (XAUUSD) 设计。它采用先进的趋势跟随剥头皮策略，即使在高度波动的市场条件下也能提供稳定的表现。这款黄金剥头皮EA专注于伦敦和纽约关键交易时段的精确交易，在保持严格风险控制和专业资金管理的同时，实现稳定增长。通过这款全自动黄金交易机器人，交易者可以获得可靠的结果、简单的安装以及长期的投资组合安全。 Why Choose TW Sniper EA? Optimized Risk Control 每次仅执行一笔XAUUSD交易，并采用先进的风险管理。 Capital Protection 多重保护算法保障您的交易账户安全。 Professional Money Management 隐藏的止损 (SL) 和止盈 (TP)，并具备严格的回撤控制。 Proven Performance 胜率高达80%，月度资金增长可达20%。 Session Optimization 专为伦敦和
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
指标
该新闻助手旨在从主要发布源获取交易者所需的经济事件，这些发布源基于终端的市场观察，通过各种简单的过滤器实时发布新闻。 外汇交易者利用宏观经济指标就买卖货币做出明智的决定。例如，如果交易者认为美国经济增长速度将超过日本经济，他们可能会买入美元并卖出日元。 本产品特点： 根据经纪商的市场观察显示项目 数值一经发布 从活动发布者的主要来源接收信息 发布事件值时发出警告 轻松过滤的可能性 显示最近的事件 在事件值发布前 X 分钟发出警报 有用的事件描述 显示事件的当前值和预测以及重要性 简单易用的图形用户界面 明暗主题 能够最小化和移动面板 简易安装 您可以使用这一基本工具结合专业的信号指标来分析趋势。 再赠送一件 产品。 根据经纪商的市场观察显示项目： 该软件根据您经纪商的市场观察终端时间显示过滤后的事件，因此 您无需 转换或计算事件的 时间间隔 ，并且可以轻松计算它们的发布时间。 发布事件的主要来源发布新闻后立即显示值： TW Calendar 使用事件发布者的 主要来源 来接收事件，因此该产品能够显示一些其他信誉良好的外汇日历提供商网站上未显示的事件。 数值一发布就报警并显示：
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT5 利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？  通过 TW Volume Signal Pro MT5，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT5 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
专家
TW Sniper EA – 黄金剥头皮交易专家顾问，用于 XAUUSD 趋势交易 TW Sniper EA MT4 是一款先进的黄金交易外汇专家顾问，基于精确的趋势逻辑设计，即使在高波动市场环境下也能提供稳定表现。这款强大的黄金剥头皮机器人专注于 XAUUSD 的关键交易时段，确保持续盈利，同时严格控制风险并实施专业资金管理。凭借其智能自动化策略，交易者可以体验可靠的交易结果、简单的设置流程以及长期投资组合安全。 为什么选择 TW Sniper EA？ 独家剥头皮策略，基于趋势跟随逻辑 每次只执行一笔交易，实现优化风险控制 多重保护算法保障交易资金安全 高级资金管理，隐藏止损 (SL) 和止盈 (TP) 严格的回撤控制，保障账户安全 胜率高达 80%，潜在月度资本增长 20% 针对伦敦和纽约交易时段的 XAUUSD 黄金交易优化 简单安装，终身免费更新，并提供专属支持 无论您是新手还是经验丰富的交易者，TW Sniper EA MT4 都能在黄金剥头皮及趋势交易系统中提供可靠优势。 最大化性能的最佳设置： 经纪商：选择点差稳定低的 账户类型：推荐 ECN 或 ECN_Pro
TW Session
Altan Karakaya
指标
该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。 外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***            EURUSD       ***      ***       USDCAD          ***   ***       EURCAD        
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
指标
该产品旨在根据您的经纪商服务器的时区显示 15 个国家的交易时段，并根据您所需的设置提供各种显示模式，以防止图表拥塞，并可以根据用户所需的时间设置时段。 外汇市场上的太阳永远不会落下，但它的节奏随着不同交易时段的节拍而舞动。了解这些交易时段、它们的重叠部分以及它们独特的氛围对于任何想要跟随市场而不是对抗市场的外汇交易者来说至关重要。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***            EURUSD       ***      ***       USDCAD          ***   ***       EURCAD        
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
指标
TW Volume Signal Pro MT4  利用先进的人工智能技术和专有智能算法，让您在黄金市场中交易更有信心，带来独特且无与伦比的交易体验。 您是否正在寻找高精度和卓越的黄金市场交易信号？ 通过 TW Volume Signal Pro MT4，您可以成为专业交易者，并在黄金市场取得巨大成功。立即免费试用！ TW Volume Signal Pro MT4 的主要特点： 精准信号，固定止盈和止损 快速识别市场趋势变化 实时进出场提醒 三重利润目标的风险管理 安全区域自动止损 完全可调和自定义 在图表旁显示信号历史 在黄金和外汇市场表现出色 适合剥头皮交易者（M5 和 M15） 可在策略测试器中测试 为何选择此产品？ 高准确性：精确且固定的信号 易用性：简洁友好的界面 灵活性：可自定义设置，兼容您的个人策略 可测试性：可以回测并精确计算盈利 购买此产品可获得价值 $37 的赠品。 要了解如何设置该产品，请阅读此文章。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/759779 我们的客服团队随时为您解答！
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
指标
support resistance levels indicator mt4： 此工具是一个多时间框架指标，能够在图表上识别和绘制支持和阻力线以及斐波那契水平，其准确性与人眼相同。TW 外汇支持和阻力水平具有复杂的算法，可以扫描图表以识别先前的价格稳定和反弹水平，并记录触碰次数。 您是否厌倦了手动绘制支持和阻力水平以及斐波那契回撤？ 查看此产品的功能；您会感到惊讶。 产品特点： 1. 次要和主要水平：您可以根据自己的喜好自定义次要和主要水平，并使用高级算法删除额外水平。 2. 水平触碰次数：TW 支持阻力水平与突破 mt4，计算并提供每个水平在过去被触碰的次数，使您能够评估每个水平的强度。 3. 斐波那契水平：最后一波的斐波那契水平动态绘制，这使您能够检查这些水平与静态支持和阻力水平计算器获得的值之间的对齐。 4. 开发者缓冲区：该产品包括开发交易策略所需的缓冲区。 5. 适用于所有货币和时间框架：您可以将 TW 支持和阻力水平用于黄金、欧元、英镑、美元等。 6. 简单且可定制的用户界面：该产品的用户界面非常简单且可定制，允许您根据自己的喜好个性化或禁用颜色和项
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
专家
TW Scalper Robot MT4：专业剥头皮交易智能顾问： 您是否正在寻找在黄金市场中快速、智能盈利的专业解决方案？ TW Scalper Robot 是一款专为剥头皮交易设计的机器人，它结合了3种先进指标和精确的交易算法，助您成为真正的趋势猎手。借助先进的风险管理策略，该机器人能够在全面保护的情况下执行您的交易头寸。 TW Scalper Robot 的主要特点： 1- 同一时间仅开一个仓位： 专注于成功率最高的单一交易，避免不必要的进场，保持风险控制。 2- 精确识别趋势变化： 利用双重过滤器，高精度识别市场趋势。 3- 完整的资金管理： 每一单都设置止盈、止损、移动止损和平衡点，确保资金始终安全。 4- 支持交易时段设置： 您可以设置机器人在特定时间运行。 5- 智能安全止损： 止损位设置在逻辑且安全的位置，最大限度降低潜在损失。 6- 在合理条件下的表现： 胜率：70% 到 80% 回撤：约10% 到 30% 7- 市场成交量分析： 通过成交量指标判断趋势的强度与有效性。 8- 显示适合设置移动止损的水平： 识别长期趋势中的技术水平，以便设置追踪止损。 9- 风险警
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
专家
TW Trend Hunter MT4 – 黄金与趋势交易的超强剥头皮EA TW Trend Hunter MT4 不仅仅是一个普通的交易机器人 —— 它是一个智能、经过实战检验的系统，能够通过清晰的趋势信号和严格的资金管理，在快速变化的市场中脱颖而出。 主要特点： 每次仅持有一个活跃仓位 智能识别短期和长期趋势 可根据您喜欢的交易时段自定义交易时间表 基于趋势的交易策略 完整的资金管理（含止损和止盈） 隐藏且可控的止损 经过验证的表现：胜率约 85% ，股本增长20% 精确的回撤控制 安装简便，免费更新和全面支持 无论您是新手还是专业交易者，TW Trend Hunter MT4 都能为您的黄金剥头皮和趋势交易提供可靠优势。 推荐设置以获得更好性能： 经纪商：任何低点差的经纪商 账户类型：ECN 或 ECN_Pro 最低账户余额：$2000 推荐杠杆：至少 1:500 推荐交易品种： XAUUSD 及主要货币对 需要VPS支持全天候运行 有关此专家顾问的完整安装与操作说明，请参阅我们的详细教程文章和视频。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
专家
TW Wolf Martingale MT4 – 具备智能风险管理的高级网格交易 EA TW Wolf Martingale MT4 是一款高级网格交易 EA 和外汇智能交易系统（Expert Advisor），专为需要全面风险控制、灵活执行能力以及在不同市场条件下进行专业交易管理的交易者而设计。 这款智能网格 EA 将结构化的网格逻辑与先进的风险管理工具相结合，使交易者无需依赖固定或激进的配置，即可将系统灵活应用于不同的交易品种、时间周期和交易风格。本高级外汇 EA 的核心重点在于受控执行和更安全的网格交易行为。 高级交易功能 1. 双重入场系统 同时支持网格交易 EA 逻辑和基于指标的入场方式，允许交易者根据市场环境灵活切换交易策略。 2. 多时间周期兼容 EA 可运行于任何时间周期，完全取决于用户的风险管理设置和交易方式。 3. 多市场支持 兼容外汇货币对、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币，适用于具备稳定流动性和可控波动性的市场。（详细说明和参数设置请参阅文章） 4. 图表交易模式控制 通过图表上的控制面板实时切换入场行为，无需停止 EA 运行。 5. 紧急交易保护 在高风
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
指标
TW Trend Sniper：最佳趋势策略 TW Trend Sniper 指标利用先进的技术分析技术的智能组合，帮助您准确识别市场趋势并及时接收获利交易信号。Trade Wizards 的专有公式以及价格行为分析、斐波那契水平和其他技术分析工具为您提供精确可靠的交易信号。该指标是专业交易员和熟练程序员共同努力的结果，旨在为交易员提供强大而高效的工具。 您是否正在寻找一种强大的工具来准确预测和识别金融市场的进入和退出点？ “TW趋势狙击手”产品采用最先进的技术和人工智能算法，为您提供精准可靠的交易信号。 如果您正在寻找一款专业且强大的金融市场技术分析和盈利工具，那么本产品是您的最佳选择。使用本产品，您可以： 节省时间：依靠精确的信号意味着您不再需要复杂且耗时的分析。 降低交易风险：通过利用安全的盈亏水平以及智能风险管理，您可以防止重大损失。 实现可持续利润：通过准确识别进入点和退出点，您可以充分利用有利可图的市场机会。 增强信心：使用这个强大而可靠的工具可以让您更有信心地在市场上进行交易。 灵活的设置：您可以轻松自定义各种资产类型和时间范围的信号。该产品适用于所有货币和 5 分钟以上
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
指标
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot 为您提供独特的交易体验，利用最新的交易策略和人工智能技术。该产品满足剥头皮交易者的多样化需求，提供两种不同类别的信号： 今天就测试这个卓越的产品，开始您成为趋势剥头皮交易者的独特体验。 信号类别： 1. 长期和安全信号：这些信号使用价格行为策略（聪明资金规则）、斐波那契水平、支撑和阻力水平以及移动平均线进行识别。该类别中的信号用红色和蓝色箭头及特定目标显示，非常适合寻求长期和可靠交易的交易者。 2. 剥头皮信号（适合专业剥头皮交易者）：除了上述策略外，这些信号还利用独特的 Trade Wizards 指标公式和人工智能降噪方法。剥头皮信号以白色箭头添加到第一类信号中，适合外汇剥头皮交易者。 剥头皮指标的独特功能： 1. 信号不变色：信号、SL 和 TP 完全不变且具有高准确性。 2. 精确检测变化趋势：使用两步过滤器高精度识别变化趋势。 3. 视觉和音频警报：警报以闪烁形式显示在图表上，并在图表旁的窗口中显示入场、TP 和 SL 的价格数字。 4. 三个利润目标区域：为了管理
筛选:
mansio
219
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

dr.dadak
103
dr.dadak 2024.10.16 07:14 
 

用户没有留下任何评级信息

Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.15 18:57 
 

用户没有留下任何评级信息

Altan Karakaya
3842
来自开发人员的回复 Altan Karakaya 2024.10.15 19:12
thank you . if you have any question please ask. I am at your service
Wolf2021
147
Wolf2021 2024.10.15 11:28 
 

用户没有留下任何评级信息

jabautista
4046
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2024.05.16 23:44 
 

Excellent product. It works perfectly on commodities, but also on forex, both in lower TFs and higher ones. Good work.

jjjb
1894
jjjb 2024.05.14 13:28 
 

I been using this indicator since the Launch and found it extremly accurate on Gold 5m timeframe - The author also very helpful

回复评论