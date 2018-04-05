Vortex Turbo EA
- 专家
- Stanislav Tomilov
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡”
Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。
非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。
前 20 册售价 375 美元，接下来的售价 455 美元（最终价格 1999 美元）
购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户 （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。
点击此处查看实时结果：
正常风险 https://www.mql5.com/en/signals/2351471
10000 美元真实账户 https://www.mql5.com/en/signals/2345752
ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754
请通过私信索取 MyFx-book 信号的链接（不能在此处公开）。
核心技术
三层神经逻辑 ——集成动量识别、波动率映射和自适应滤波，可在图表上形成之前检测黄金的短期机会和微小波动。
真正的多层超短线交易引擎 ——围绕 XAUUSD 超短线交易框架构建，结合了可控平均和有衡量的马丁格尔结构，以最大限度地提高恢复潜力，同时保持战略纪律。
明确的风险保护 ——尽管该系统采用均价和马丁格尔策略，但每个仓位都设有明确的止损位。止损距离相对较宽，以确保系统稳定运行，并在市场波动时为交易留出足够的缓冲空间。
自动适应过滤器 ——专家会根据流动性、波动性和交易时段动态的变化不断调整其内部参数，从而在所有市场阶段保持最佳性能。
即插即用配置 ——包括预先优化的风险概况和简化的用户参数。
Vortex Turbo的独特之处
与之前的版本不同， Aura Ultimate 不仅仅是一个改进版本，它是一个 全新的神经框架 ，从头开始重新设计，通过 多上下文模式识别 来感知市场行为。
|核心重点
|先进的神经短线交易智能旨在利用XAUUSD 的 短期波动和微趋势 ，采用受控平均和缓和马丁格尔结构来实现有效的仓位恢复。
| 建筑学
| 一种 结合深度学习、模式识别和波动率映射 的多层混合神经网络集成模型，可实现精确且自适应的交易时机。
| 策略引擎
| 双 核剥头皮交易系统 与分层风险控制同时运行——目前正在开发第三种自适应模式，以进一步提高入场精度和交易恢复逻辑。
| 市场范围
| 针对 黄金 (XAUUSD ) 进行了优化，可动态适应不同的波动机制——从平静、狭窄的区间到急剧的突破阶段。
| 风险控制
| 每笔交易都设有 固定止损 ，确保资金安全。虽然该EA采用 均价和马丁格尔策略 ，但止损距离有意设置得 更宽， 以便在市场波动时为交易留出必要的空间。
| 自优化
| 持续的 自学习机制 会根据流动性、波动性和交易活动的变化重新调整内部参数，从而保持长期的稳定性和一致性。
| 执行速度
| 超轻量级、 异步架构， 专为高速执行和稳定性而设计。
| 灵活性
| 预定义的 风险等级 （保守型、平衡型、激进型）允许交易者根据任何交易风格或资金管理计划调整 Vortex Turbo 的逻辑。
| 已准备好集成
|面向未来的神经网络框架，旨在随着新的预测层、波动率模型和外部 AI 模块的发展而集成它们。
| 透明度
|每笔交易决策都会被记录和追溯——没有隐藏的逻辑，只有可验证的神经分析和实时交易透明度。
Vortex Turbo 采用神经网络算法，旨在实现长期可靠的性能。 其创新设计确保了交易策略的安全性，使其成为自动化交易的理想选择。
信息：
- 有效交易对 ： XAUUSD（黄金）
- 时间周期：H1
- 最低建议存款额：1000 美元及以上
- 最低杠杆比例 1:30（仅适用于低风险交易）
- 建议杠杆比例 为 1:100 及以上
- 虽然适用于任何经纪商，但建议使用ECN低点差经纪商。
特征：
- 每笔交易都设置硬性止损和止盈。
- 结果稳定，报价质量达99.9%。
- 虽然适用于大多数经纪商，但与低点差 ECN 经纪商配合使用效果最佳，速度和准确性更高。
- 安装和使用都很方便
- 符合先进先出原则
购买前的重要提示：
- 止损 是策略中正常且必不可少的组成部分，并非错误。该系统采用马丁格尔网格，但是一种有限且完全受保护的网格：它会开设额外的仓位，但网格规模受到限制和控制，风险得到管理，账户不会像传统马丁格尔系统那样面临无限回撤。
- 因此，如果有人希望进行完全不设止损的交易，那么这款EA并不合适。 亏损在所难免——这是设有止损保护的安全网格交易的一部分。
- 绩效评估应该以一个月或更长时间为周期 ，而不是以几天为单位。
- 短期亏损或2-3天的交易暂停属于正常现象， EA交易程序也会有不交易的时期 ——这是有意为之。当模型检测到市场不确定性或不稳定时，EA会选择等待。
- 重要的是 要依赖真实信号，而不是回测结果 。策略测试器仅用于优化，不用于预测未来表现。
- 对于中等风险人群，建议最低 存款额为1000美元。
- 不提供在线支持。我会在24小时内回复。周末可能会延迟最多48小时。所以如果您需要实时在线支持，很抱歉，我无法提供！
定价政策：
为了保持专家的独特性，出售的副本数量将受到限制！
风险提示：过往业绩并不代表未来表现。任何交易系统都无法避免亏损。回测和历史业绩仅供参考。请采取适当的风险管理措施，并在实盘交易前使用模拟账户测试EA。