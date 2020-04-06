Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO





專注於外匯市場的自動化交易系統





各位交易者，大家好！





Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 是 Quantum 交易生態系統的一部分，其開發目標明確：





結構化、紀律嚴明且基於規則的自動化外匯交易。





PulseMatrix 專為那些重視精準而非頻率、邏輯而非情緒、以及可控執行而非激進風險的交易者而設計。





🎯 市場聚焦





主要市場：外匯





最佳測試貨幣對：EURUSD、GBPUSD





交易風格：日內交易與短線剝頭皮交易





推薦時間框架：M5 – M10





此 EA 旨在活躍的市場環境中運行，尤其是在結構和波動性相符的情況下。





🧠 PulseMatrix 的思考方式





Quantum PulseMatrix 不會隨機交易，也不會追逐市場。





所有部位僅在以下條件滿足後才會開倉：





趨勢方向已確認





動量條件已驗證





波動水平在可接受範圍內





系統避免不必要的交易，僅專注於清晰且符合規則的交易設定。





🛡 風險理念





PulseMatrix 遵循可控風險模型：





不使用馬丁格爾策略





不使用網格交易策略





不使用恢復交易策略





每筆交易都是獨立的，並根據當前市場行為採用自適應止損和止盈邏輯進行管理。





風險設定可根據不同的帳戶規模和風險偏好進行調整。





⚙️ 實用便捷的操作





設定完成後即可全自動運行





無需複雜配置





提供預設參數作為基準





推薦用法：





每個圖表僅綁定一個外匯貨幣對





使用虛擬專用伺服器 (VPS) 以確保穩定執行





建議選擇低點差經紀商





📋 最低要求





平台：MetaTrader 5





最低入金：200 美元（建議更高）





槓桿：1:200 或更高





帳戶類型：對沖帳戶





VPS：推薦





⚠️ 重要訊息





此 EA 僅適用於短期外匯交易。





不適用於長期投資或持倉交易。





交易存在風險。





在真實帳戶運行前，請務必先在模擬帳戶上進行測試。





🔄 更新與支持





Quantum PulseMatrix 將根據市場狀況和使用者回饋持續進行更新和改進。





Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO





一種嚴謹的自動外匯交易方法—





專注、可控，專為尊重風險的交易者打造。