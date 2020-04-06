Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO

專注於外匯市場的自動化交易系統

各位交易者，大家好！

Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 是 Quantum 交易生態系統的一部分，其開發目標明確：

結構化、紀律嚴明且基於規則的自動化外匯交易。

PulseMatrix 專為那些重視精準而非頻率、邏輯而非情緒、以及可控執行而非激進風險的交易者而設計。

🎯 市場聚焦

主要市場：外匯

最佳測試貨幣對：EURUSD、GBPUSD

交易風格：日內交易與短線剝頭皮交易

推薦時間框架：M5 – M10

此 EA 旨在活躍的市場環境中運行，尤其是在結構和波動性相符的情況下。

🧠 PulseMatrix 的思考方式

Quantum PulseMatrix 不會隨機交易，也不會追逐市場。

所有部位僅在以下條件滿足後才會開倉：

趨勢方向已確認

動量條件已驗證

波動水平在可接受範圍內

系統避免不必要的交易，僅專注於清晰且符合規則的交易設定。

🛡 風險理念

PulseMatrix 遵循可控風險模型：

不使用馬丁格爾策略

不使用網格交易策略

不使用恢復交易策略

每筆交易都是獨立的，並根據當前市場行為採用自適應止損和止盈邏輯進行管理。

風險設定可根據不同的帳戶規模和風險偏好進行調整。

⚙️ 實用便捷的操作

設定完成後即可全自動運行

無需複雜配置

提供預設參數作為基準

推薦用法：

每個圖表僅綁定一個外匯貨幣對

使用虛擬專用伺服器 (VPS) 以確保穩定執行

建議選擇低點差經紀商

📋 最低要求

平台：MetaTrader 5

最低入金：200 美元（建議更高）

槓桿：1:200 或更高

帳戶類型：對沖帳戶

VPS：推薦

⚠️ 重要訊息

此 EA 僅適用於短期外匯交易。

不適用於長期投資或持倉交易。

交易存在風險。

在真實帳戶運行前，請務必先在模擬帳戶上進行測試。

🔄 更新與支持

Quantum PulseMatrix 將根據市場狀況和使用者回饋持續進行更新和改進。

Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO

一種嚴謹的自動外匯交易方法—

專注、可控，專為尊重風險的交易者打造。
