Golden Scalper EA – MetaTrader 5用のローソク足パターン分析付き自動スキャルピングアドバイザー

説明

Golden Scalper EAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けの完全自動化されたアドバイザー（EA）で、高頻度取引やスキャルピングに特化し、最小リスクで最大の効率を追求します。本EAはローソク足パターン分析アルゴリズムと移動平均（MA: Moving Average）による信号フィルタリングを活用し、正確なエントリーポイントを特定します。強力な分析能力と柔軟な設定を兼ね備え、初心者から上級者までのトレーダーに最適なツールです。

11種類の人気ローソク足パターンを自動認識し、MAフィルターで信号を確認することで高精度のエントリーを実現し、誤信号を最小化します。リスク管理システムには最大ドローダウン制御、取引数制限、トレーリングストップ、ブレークイーブン機能が含まれ、資金を保護します。

主な機能

11種類のローソク足パターン分析

Bullish Engulfing（強気包み足）、Bearish Engulfing（弱気包み足）、Hammer（ハンマー）、Hanging Man（ハンギングマン）、Shooting Star（流れ星）、Inverted Hammer（逆ハンマー）、Doji（ドージー）、Morning Star（朝の星）、Evening Star（夕の星）、Piercing Line（貫入線）、Dark Cloud Cover（ダーククラウドカバー）を認識・分析。

パターンの柔軟な選択

各パターンは個別に有効/無効に設定可能で、トレーディング戦略に合わせて調整可能。

移動平均（MA）による信号確認

買い信号は価格がMAを上回る場合、売り信号は価格がMAを下回る場合にのみ有効。

MAフィルターの柔軟な設定

計算期間、方法（SMA, EMA, SMMA, LWMAなど）、価格タイプ（Close, Open, High, Low, HL2, OC2など）を選択可能。

高度なリスク管理

ロットサイズの設定（固定、残高比率、金額指定）、同時保有ポジション数制限、最大ドローダウン監視と自動クローズ機能。

証拠金チェックとロット自動調整

ポジションオープン前に余剰証拠金を確認し、必要に応じてロットサイズを自動調整。

利益保護機能

トレーリングストップ、ブレークイーブン、正確なストップロス（SL）・テイクプロフィット（TP）設定。

時間・距離フィルター

MinDistanceBetweenOrdersでポジションの過密防止、MinTimeBetweenTradesで短時間取引の抑制。

デイリーリミットと活動管理

MaxFilteredOrdersおよびMaxTradesAllowedで総リスクを管理し、過剰トレードを防止。

汎用性と適応性

通貨ペア（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなど）、金（XAU/USD）、銀（XAG/USD）、原油、金属、指数、CFDに対応。

タイムフレーム最適化

M5以上推奨で、短期（スキャルピング）、中期（スイングトレード）、長期取引に適応。

直感的な設定インターフェイス

パラメータ構造が明確で、初心者・プロ双方に使いやすい。

ローソク足パターン分析

Bullish Engulfing（強気包み足） ：前の陰線を完全に包む陽線が現れ、下落トレンドから上昇トレンドへの反転を示す。

Bearish Engulfing（弱気包み足） ：前の陽線を完全に包む陰線が現れ、上昇トレンドから下落トレンドへの反転を示す。

Hammer（ハンマー） ：長い下ヒゲと小さな実体を持つローソク足で、主にトレンドの底で出現し反転の兆候。

Hanging Man（ハンギングマン） ：上部トレンドで現れる反転サイン、見た目はハンマーと同じ。

Shooting Star（流れ星） ：上ヒゲが長く小さな実体のローソク足、上昇トレンドで出現し買い勢力の弱まりを示す。

Inverted Hammer（逆ハンマー） ：上ヒゲが長く小さな実体、反転上昇の兆候。

Doji（ドージー） ：始値と終値がほぼ同じ、中立的なパターンで売買均衡を示す。

Morning Star（朝の星） ：3本のローソク足からなる上昇反転パターン、弱気トレンドの終わりを示す。

Evening Star（夕の星） ：3本のローソク足からなる下降反転パターン、強気トレンドの終わりを示す。

Piercing Line（貫入線） ：2本のローソク足で構成される上昇反転パターン、2本目の陽線が前の陰線の半分を超えて終値を迎える。

Dark Cloud Cover（ダーククラウドカバー）：2本のローソク足で構成される下降反転パターン、2本目の陰線が前の陽線の半分以下で終値を迎える。

推奨設定例

保守的設定（低リスク・安定）

TimeFrame: M15またはH1

StopLossPoints: 400

TakeProfitPoints: 800

MaxDrawdownPercent: 20

EnableTrailingStop: true（200ポイント）

EnableMAFilter: true（MAPeriod: 50, MAMethod: SMA）

MaxTradesAllowed: 5

MinDistanceBetweenOrders: 150

MinTimeBetweenOrders: 30

RiskPercentPerTrade: 1%

攻撃的設定（高リスク・多機会）

TimeFrame: M5

StopLossPoints: 150

TakeProfitPoints: 300

MaxDrawdownPercent: 40

EnableTrailingStop: false

EnableMAFilter: false

MaxTradesAllowed: 15

MinDistanceBetweenOrders: 50

MinTimeBetweenOrders: 5

RiskPercentPerTrade: 3%

推奨資産

為替 : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD

貴金属 : XAU/USD（金）, XAG/USD（銀）

暗号通貨 : BTC/USD, ETH/USD

エネルギー: WTI, Brent

他EAとの違い

11種類のローソク足パターン分析

MAによる二重確認で誤信号を排除

マーチンゲール不使用で安全なリスク管理

パターンごとの柔軟な設定

25以上のパラメータで市場条件に適応

取引履歴の自動可視化

過剰取引防止機能

主要市場・全タイムフレーム対応

結論

Golden Scalper EAは、ローソク足パターン分析を基にしたプロフェッショナルな自動売買ツールです。短期スキャルピングやスイングトレードに最適化され、リスクを抑えながら高精度のエントリーを実現します。資金管理、保護機能、パラメータ制御により、初心者から上級者まで幅広く活用可能です。