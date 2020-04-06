Golden Scalper EA
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 5.1
- アップデート済み: 19 1月 2025
- アクティベーション: 10
Golden Scalper EA – MetaTrader 5用のローソク足パターン分析付き自動スキャルピングアドバイザー
説明
Golden Scalper EAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けの完全自動化されたアドバイザー（EA）で、高頻度取引やスキャルピングに特化し、最小リスクで最大の効率を追求します。本EAはローソク足パターン分析アルゴリズムと移動平均（MA: Moving Average）による信号フィルタリングを活用し、正確なエントリーポイントを特定します。強力な分析能力と柔軟な設定を兼ね備え、初心者から上級者までのトレーダーに最適なツールです。
11種類の人気ローソク足パターンを自動認識し、MAフィルターで信号を確認することで高精度のエントリーを実現し、誤信号を最小化します。リスク管理システムには最大ドローダウン制御、取引数制限、トレーリングストップ、ブレークイーブン機能が含まれ、資金を保護します。
主な機能
-
11種類のローソク足パターン分析
Bullish Engulfing（強気包み足）、Bearish Engulfing（弱気包み足）、Hammer（ハンマー）、Hanging Man（ハンギングマン）、Shooting Star（流れ星）、Inverted Hammer（逆ハンマー）、Doji（ドージー）、Morning Star（朝の星）、Evening Star（夕の星）、Piercing Line（貫入線）、Dark Cloud Cover（ダーククラウドカバー）を認識・分析。
-
パターンの柔軟な選択
各パターンは個別に有効/無効に設定可能で、トレーディング戦略に合わせて調整可能。
-
移動平均（MA）による信号確認
買い信号は価格がMAを上回る場合、売り信号は価格がMAを下回る場合にのみ有効。
-
MAフィルターの柔軟な設定
計算期間、方法（SMA, EMA, SMMA, LWMAなど）、価格タイプ（Close, Open, High, Low, HL2, OC2など）を選択可能。
-
高度なリスク管理
ロットサイズの設定（固定、残高比率、金額指定）、同時保有ポジション数制限、最大ドローダウン監視と自動クローズ機能。
-
証拠金チェックとロット自動調整
ポジションオープン前に余剰証拠金を確認し、必要に応じてロットサイズを自動調整。
-
利益保護機能
トレーリングストップ、ブレークイーブン、正確なストップロス（SL）・テイクプロフィット（TP）設定。
-
時間・距離フィルター
MinDistanceBetweenOrdersでポジションの過密防止、MinTimeBetweenTradesで短時間取引の抑制。
-
デイリーリミットと活動管理
MaxFilteredOrdersおよびMaxTradesAllowedで総リスクを管理し、過剰トレードを防止。
-
汎用性と適応性
通貨ペア（EUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなど）、金（XAU/USD）、銀（XAG/USD）、原油、金属、指数、CFDに対応。
-
タイムフレーム最適化
M5以上推奨で、短期（スキャルピング）、中期（スイングトレード）、長期取引に適応。
-
直感的な設定インターフェイス
パラメータ構造が明確で、初心者・プロ双方に使いやすい。
ローソク足パターン分析
-
Bullish Engulfing（強気包み足）：前の陰線を完全に包む陽線が現れ、下落トレンドから上昇トレンドへの反転を示す。
-
Bearish Engulfing（弱気包み足）：前の陽線を完全に包む陰線が現れ、上昇トレンドから下落トレンドへの反転を示す。
-
Hammer（ハンマー）：長い下ヒゲと小さな実体を持つローソク足で、主にトレンドの底で出現し反転の兆候。
-
Hanging Man（ハンギングマン）：上部トレンドで現れる反転サイン、見た目はハンマーと同じ。
-
Shooting Star（流れ星）：上ヒゲが長く小さな実体のローソク足、上昇トレンドで出現し買い勢力の弱まりを示す。
-
Inverted Hammer（逆ハンマー）：上ヒゲが長く小さな実体、反転上昇の兆候。
-
Doji（ドージー）：始値と終値がほぼ同じ、中立的なパターンで売買均衡を示す。
-
Morning Star（朝の星）：3本のローソク足からなる上昇反転パターン、弱気トレンドの終わりを示す。
-
Evening Star（夕の星）：3本のローソク足からなる下降反転パターン、強気トレンドの終わりを示す。
-
Piercing Line（貫入線）：2本のローソク足で構成される上昇反転パターン、2本目の陽線が前の陰線の半分を超えて終値を迎える。
-
Dark Cloud Cover（ダーククラウドカバー）：2本のローソク足で構成される下降反転パターン、2本目の陰線が前の陽線の半分以下で終値を迎える。
推奨設定例
保守的設定（低リスク・安定）
-
TimeFrame: M15またはH1
-
StopLossPoints: 400
-
TakeProfitPoints: 800
-
MaxDrawdownPercent: 20
-
EnableTrailingStop: true（200ポイント）
-
EnableMAFilter: true（MAPeriod: 50, MAMethod: SMA）
-
MaxTradesAllowed: 5
-
MinDistanceBetweenOrders: 150
-
MinTimeBetweenOrders: 30
-
RiskPercentPerTrade: 1%
攻撃的設定（高リスク・多機会）
-
TimeFrame: M5
-
StopLossPoints: 150
-
TakeProfitPoints: 300
-
MaxDrawdownPercent: 40
-
EnableTrailingStop: false
-
EnableMAFilter: false
-
MaxTradesAllowed: 15
-
MinDistanceBetweenOrders: 50
-
MinTimeBetweenOrders: 5
-
RiskPercentPerTrade: 3%
推奨資産
-
為替: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD
-
貴金属: XAU/USD（金）, XAG/USD（銀）
-
暗号通貨: BTC/USD, ETH/USD
-
エネルギー: WTI, Brent
他EAとの違い
-
11種類のローソク足パターン分析
-
MAによる二重確認で誤信号を排除
-
マーチンゲール不使用で安全なリスク管理
-
パターンごとの柔軟な設定
-
25以上のパラメータで市場条件に適応
-
取引履歴の自動可視化
-
過剰取引防止機能
-
主要市場・全タイムフレーム対応
結論
Golden Scalper EAは、ローソク足パターン分析を基にしたプロフェッショナルな自動売買ツールです。短期スキャルピングやスイングトレードに最適化され、リスクを抑えながら高精度のエントリーを実現します。資金管理、保護機能、パラメータ制御により、初心者から上級者まで幅広く活用可能です。