Golden Scalper EA

Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux.

Avantages de Golden Scalper EA

  1. Analyse avancée des modèles de chandeliers
    Reconnaît 11 modèles populaires de chandeliers :

    • Bullish Engulfing (Englobante haussière)
    • Bearish Engulfing (Englobante baissière)
    • Hammer (Marteau)
    • Hanging Man (Homme pendu)
    • Shooting Star (Étoile filante)
    • Inverted Hammer (Marteau inversé)
    • Doji
    • Morning Star (Étoile du matin)
    • Evening Star (Étoile du soir)
    • Piercing Line (Ligne pénétrante)
    • Dark Cloud Cover (Nuage noir)
      Chaque modèle peut être activé ou désactivé pour s'adapter à votre stratégie.

  2. Filtre MA : précision maximale des signaux

    • Signal d'achat : Le cours de clôture est au-dessus de la MA.
    • Signal de vente : Le cours de clôture est en dessous de la MA.
      Paramètres flexibles : Personnalisez la période, la méthode (SMA, EMA) et le type de prix.

  3. Gestion fiable des risques

    • Paramètres pour lot fixe, pourcentage du solde ou équivalent monétaire.
    • Limitation du nombre de trades et contrôle de la drawdown maximale.
    • Vérification automatique des marges pour réduire les risques.

  4. Outils pour augmenter les profits

    • Trailing Stop et BreakEven : Réduisez les pertes et sécurisez les gains.
    • Niveaux précis de StopLoss et TakeProfit : Flexibilité pour chaque trade.
    • Filtres de temps et de distance pour éviter des ouvertures désordonnées.

  5. Polyvalence et simplicité

    • Compatible avec tous les actifs : paires de devises (EURUSD, GBPUSD), or (XAUUSD), métaux et CFD.
    • Recommandé pour les unités de temps M5 et plus, adapté pour le trading à court et moyen terme.
    • Interface intuitive, idéale pour les débutants et les professionnels.

Description des paramètres

Paramètres généraux

  • TimeFrame : Unité de temps pour l'analyse des signaux.
  • MagicNumber : Identifiant unique des trades.
  • OrderComment : Commentaire pour les ordres.
  • MainLogicPauseSec : Pause entre les signaux (en secondes).

Gestion des risques

  • MaxDrawdownPercent : Drawdown maximal autorisé (en %).
  • CloseAllOnDrawdown : Clôture automatique de tous les trades en cas de dépassement du drawdown.

Filtres

  • MinDistanceBetweenOrders : Distance minimale entre les ordres.
  • MinTimeBetweenOrders : Intervalle de temps minimal entre les ordres.
  • MaxFilteredOrders : Nombre maximal d'ordres filtrés.

StopLoss et TakeProfit

  • StopLossPoints : Niveau de StopLoss en points.
  • TakeProfitPoints : Niveau de TakeProfit en points.

Trailing Stop et BreakEven

  • EnableTrailingStop : Activer le Trailing Stop.
  • TrailingStartPoints : Gain minimal pour l'activation.
  • EnableBreakEven : Passer le trade à l'équilibre.

Filtre de Moyenne Mobile

  • MAPeriod : Période de la moyenne mobile.
  • MAMethod : Méthode de calcul (SMA, EMA).
  • MAPrice : Type de prix utilisé.

Limitations et recommandations

  1. Test sur compte démo : Vérifiez que l'EA répond à vos attentes.
  2. Optimisation des paramètres : Ajustez les paramètres comme StopLoss, TakeProfit et filtres MA.
  3. Gestion des risques : Limitez le risque par trade à 1-2 % du solde.

Golden Scalper EA est un outil professionnel de trading automatisé, conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec un minimum d'effort.

Remarque : Testez cet EA avec des données historiques et un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel.


