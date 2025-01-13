Golden Scalper EA

Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza.

Vantaggi di Golden Scalper EA

  1. Analisi avanzata dei pattern delle candele
    Riconosce 11 pattern popolari di candele:

    • Bullish Engulfing (Inversione rialzista)
    • Bearish Engulfing (Inversione ribassista)
    • Hammer (Martello)
    • Hanging Man (Impiccato)
    • Shooting Star (Stella cadente)
    • Inverted Hammer (Martello rovesciato)
    • Doji
    • Morning Star (Stella del mattino)
    • Evening Star (Stella della sera)
    • Piercing Line (Linea penetrante)
    • Dark Cloud Cover (Copertura a nuvola scura)
      Ogni pattern può essere attivato o disattivato in base alla strategia.

  2. Filtro MA: massima precisione nei segnali

    • Segnale di acquisto: Prezzo di chiusura sopra la MA.
    • Segnale di vendita: Prezzo di chiusura sotto la MA.
      Impostazioni flessibili: Personalizza periodo, metodo (SMA, EMA) e tipo di prezzo.

  3. Gestione affidabile del rischio

    • Impostazioni per lotto fisso, percentuale del saldo o importo monetario.
    • Limiti sul numero di operazioni e controllo del drawdown massimo.
    • Verifiche automatiche del margine per ridurre il rischio.

  4. Strumenti per aumentare i profitti

    • Trailing Stop e BreakEven: Riduci le perdite e fissa i guadagni.
    • Livelli precisi di StopLoss e TakeProfit: Flessibilità nella gestione di ogni operazione.
    • Filtri temporali e di distanza per evitare aperture disordinate.

  5. Versatilità e semplicità

    • Compatibile con qualsiasi asset: coppie di valute (ad esempio EURUSD, GBPUSD), oro (XAUUSD), metalli e CFD.
    • Consigliato per timeframe M5 e superiori, adatto per il trading a breve e medio termine.
    • Interfaccia intuitiva, ideale per principianti e professionisti.

Descrizione dei parametri

Impostazioni generali

  • TimeFrame: Timeframe per l'analisi dei segnali.
  • MagicNumber: Identificatore unico delle operazioni.
  • OrderComment: Commento per gli ordini.
  • MainLogicPauseSec: Pausa tra i segnali (in secondi).

Gestione del rischio

  • MaxDrawdownPercent: Massimo drawdown consentito (%).
  • CloseAllOnDrawdown: Chiusura automatica di tutte le operazioni in caso di superamento del drawdown.

Filtri

  • MinDistanceBetweenOrders: Distanza minima tra le operazioni.
  • MinTimeBetweenOrders: Intervallo di tempo minimo tra le operazioni.
  • MaxFilteredOrders: Numero massimo di operazioni filtrate.

StopLoss e TakeProfit

  • StopLossPoints: Livello di StopLoss (in punti).
  • TakeProfitPoints: Livello di TakeProfit (in punti).

Trailing Stop e BreakEven

  • EnableTrailingStop: Attivazione del Trailing Stop.
  • TrailingStartPoints: Guadagno minimo per l'attivazione.
  • EnableBreakEven: Posizionamento dell'operazione a pareggio.

Filtro MA

  • MAPeriod: Periodo della media mobile.
  • MAMethod: Metodo di calcolo (SMA, EMA).
  • MAPrice: Tipo di prezzo utilizzato.

Limitazioni e raccomandazioni

  1. Test su conto demo: Verifica che l'EA soddisfi le tue aspettative.
  2. Ottimizzazione dei parametri: Regola impostazioni come StopLoss, TakeProfit e filtri MA.
  3. Gestione del rischio: Mantieni il rischio per operazione all'1-2% del saldo.

Golden Scalper EA è uno strumento professionale per il trading automatizzato, progettato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con il minimo sforzo.

Nota: Prima di utilizzarlo su un conto reale, testalo su dati storici e su un conto demo.



