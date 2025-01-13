Golden Scalper EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 5.1
- Aggiornato: 19 gennaio 2025
- Attivazioni: 10
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza.
Vantaggi di Golden Scalper EA
-
Analisi avanzata dei pattern delle candele
Riconosce 11 pattern popolari di candele:
- Bullish Engulfing (Inversione rialzista)
- Bearish Engulfing (Inversione ribassista)
- Hammer (Martello)
- Hanging Man (Impiccato)
- Shooting Star (Stella cadente)
- Inverted Hammer (Martello rovesciato)
- Doji
- Morning Star (Stella del mattino)
- Evening Star (Stella della sera)
- Piercing Line (Linea penetrante)
- Dark Cloud Cover (Copertura a nuvola scura)
Ogni pattern può essere attivato o disattivato in base alla strategia.
-
Filtro MA: massima precisione nei segnali
- Segnale di acquisto: Prezzo di chiusura sopra la MA.
- Segnale di vendita: Prezzo di chiusura sotto la MA.
Impostazioni flessibili: Personalizza periodo, metodo (SMA, EMA) e tipo di prezzo.
-
Gestione affidabile del rischio
- Impostazioni per lotto fisso, percentuale del saldo o importo monetario.
- Limiti sul numero di operazioni e controllo del drawdown massimo.
- Verifiche automatiche del margine per ridurre il rischio.
-
Strumenti per aumentare i profitti
- Trailing Stop e BreakEven: Riduci le perdite e fissa i guadagni.
- Livelli precisi di StopLoss e TakeProfit: Flessibilità nella gestione di ogni operazione.
- Filtri temporali e di distanza per evitare aperture disordinate.
-
Versatilità e semplicità
- Compatibile con qualsiasi asset: coppie di valute (ad esempio EURUSD, GBPUSD), oro (XAUUSD), metalli e CFD.
- Consigliato per timeframe M5 e superiori, adatto per il trading a breve e medio termine.
- Interfaccia intuitiva, ideale per principianti e professionisti.
Descrizione dei parametri
Impostazioni generali
- TimeFrame: Timeframe per l'analisi dei segnali.
- MagicNumber: Identificatore unico delle operazioni.
- OrderComment: Commento per gli ordini.
- MainLogicPauseSec: Pausa tra i segnali (in secondi).
Gestione del rischio
- MaxDrawdownPercent: Massimo drawdown consentito (%).
- CloseAllOnDrawdown: Chiusura automatica di tutte le operazioni in caso di superamento del drawdown.
Filtri
- MinDistanceBetweenOrders: Distanza minima tra le operazioni.
- MinTimeBetweenOrders: Intervallo di tempo minimo tra le operazioni.
- MaxFilteredOrders: Numero massimo di operazioni filtrate.
StopLoss e TakeProfit
- StopLossPoints: Livello di StopLoss (in punti).
- TakeProfitPoints: Livello di TakeProfit (in punti).
Trailing Stop e BreakEven
- EnableTrailingStop: Attivazione del Trailing Stop.
- TrailingStartPoints: Guadagno minimo per l'attivazione.
- EnableBreakEven: Posizionamento dell'operazione a pareggio.
Filtro MA
- MAPeriod: Periodo della media mobile.
- MAMethod: Metodo di calcolo (SMA, EMA).
- MAPrice: Tipo di prezzo utilizzato.
Limitazioni e raccomandazioni
- Test su conto demo: Verifica che l'EA soddisfi le tue aspettative.
- Ottimizzazione dei parametri: Regola impostazioni come StopLoss, TakeProfit e filtri MA.
- Gestione del rischio: Mantieni il rischio per operazione all'1-2% del saldo.
Golden Scalper EA è uno strumento professionale per il trading automatizzato, progettato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con il minimo sforzo.
Nota: Prima di utilizzarlo su un conto reale, testalo su dati storici e su un conto demo.