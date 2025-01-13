Golden Scalper EA

MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major. L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente