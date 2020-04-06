Golden Scalper EA

Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5

ОПИСАНИЕ

Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Golden Scalper EA сочетает мощную аналитику с гибкими настройками, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров любого уровня подготовки.

Система автоматически распознает 11 популярных свечных паттернов и подтверждает сигналы через фильтр скользящей средней, обеспечивая высокую точность входов и минимизацию ложных сигналов. Комплексная система управления рисками включает контроль максимальной просадки, лимиты на количество сделок, трейлинг-стоп и функцию безубытка для защиты капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Анализ 11 популярных свечных паттернов - Советник распознает и анализирует следующие паттерны: Bullish Engulfing (Бычье поглощение), Bearish Engulfing (Медвежье поглощение), Hammer (Молот), Hanging Man (Повешенный), Shooting Star (Падающая звезда), Inverted Hammer (Перевернутый молот), Doji (Доджи), Morning Star (Утренняя звезда), Evening Star (Вечерняя звезда), Piercing Line (Пробивающая линия), Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие)

Гибкая селекция паттернов - Каждый паттерн можно включать или отключать независимо для адаптации работы советника под вашу торговую стратегию и предпочтения

Фильтр скользящей средней для подтверждения сигналов - MA Filter использует скользящую среднюю для дополнительной фильтрации сигналов: сигнал на покупку срабатывает только когда цена выше MA, сигнал на продажу - только когда цена ниже MA

Гибкость настройки MA-фильтра - Выбор периода скользящей средней, метода расчета (SMA, EMA, SMMA, LWMA и другие), типа цены (Close, Open, High, Low, HL2, OC2 и другие) для точной оптимизации под каждый инструмент

Надежное управление рисками - Советник обеспечивает комплексную защиту капитала: настройка фиксированного лота, процента от баланса или денежного эквивалента, ограничение количества одновременно открытых сделок, контроль максимальной просадки с опцией автоматического закрытия всех позиций

Проверка маржи и автоматическая корректировка лота - Встроенная проверка достаточности свободной маржи перед открытием позиции с автоматическим снижением размера лота при необходимости

Инструменты для защиты и увеличения прибыли - Trailing Stop автоматически защищает прибыль, передвигая стоп-лосс вслед за ценой, Break Even переносит позицию в безубыток после достижения целевой прибыли, точные уровни Stop Loss и Take Profit в пунктах

Фильтры по времени и расстоянию между сделками - MinDistanceBetweenOrders предотвращает открытие слишком частых позиций при близких ценовых уровнях, MinTimeBetweenTrades исключает хаотичное открытие позиций в короткий промежуток времени

Дневные лимиты и контроль активности - MaxFilteredOrders и MaxTradesAllowed ограничивают количество сделок для управления суммарным риском и предотвращения перетрейдинга

Универсальность и адаптивность - Работает на любых активах: валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и другие), золото (XAU/USD), серебро (XAG/USD), нефть, металлы, индексы и CFD контракты

Оптимизация для различных таймфреймов - Рекомендуется для таймфреймов M5 и выше, что делает его подходящим для краткосрочной (скальпинг), среднесрочной (свинг-торговли) и долгосрочной торговли

Интуитивный интерфейс настроек - Четкая структура параметров, подробные комментарии, логическое разделение на группы, подходящие как для новичков, так и для профессиональных трейдеров

АНАЛИЗ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ

Bullish Engulfing (Бычье поглощение) - Паттерн разворота вверх, образуется когда бычья свеча полностью поглощает предыдущую медвежью свечу, сигнализируя о смене тренда с понижательного на повышательный

Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) - Паттерн разворота вниз, образуется когда медвежья свеча полностью поглощает предыдущую бычью свечу, сигнализируя о смене тренда с повышательного на понижательный

Hammer (Молот) - Паттерн разворота вверх, состоит из одной свечи с длинной нижней тенью (не менее удвоенной длины тела) и маленьким телом, образуется в основном на дне тренда

Hanging Man (Повешенный) - Паттерн разворота вниз, визуально похож на Hammer, но формируется в верхней части тренда, сигнализируя о потенциальном разворте вниз

Shooting Star (Падающая звезда) - Паттерн разворота вниз, состоит из свечи с длинной верхней тенью и маленьким телом, формируется в верхней части тренда, сигнализируя об ослаблении покупателей

Inverted Hammer (Перевернутый молот) - Паттерн разворота вверх, противоположен Hammer, имеет длинную верхнюю тень и маленькое тело, часто означает потенциальный разворот вверх

Doji (Доджи) - Нейтральный паттерн неопределенности, образуется когда цены открытия и закрытия практически совпадают, указывает на равновесие между покупателями и продавцами

Morning Star (Утренняя звезда) - Паттерн разворота вверх из трех свечей, обычно означает завершение медвежьего тренда и начало бычьего тренда

Evening Star (Вечерняя звезда) - Паттерн разворота вниз из трех свечей, обычно означает завершение бычьего тренда и начало медвежьего тренда

Piercing Line (Пробивающая линия) - Паттерн разворота вверх из двух свечей, вторая бычья свеча закрывается выше середины предыдущей медвежьей свечи

Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие) - Паттерн разворота вниз из двух свечей, вторая медвежья свеча закрывается ниже середины предыдущей бычьей свечи

ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (General Settings)

TimeFrame - Таймфрейм для анализа сигналов и выполнения торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA на одном счете (по умолчанию 61790)

OrderComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждому ордеру для идентификации (по умолчанию "MyOrders")

MainLogicPauseSec - Пауза между проверками основной логики в секундах для оптимизации нагрузки (по умолчанию 1.0)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬ (Money Management & Safety)

MaxDrawdownPercent - Максимально допустимая просадка в процентах от баланса, при превышении торговля может быть остановлена (по умолчанию 30.0%)

CloseAllOnDrawdown - Автоматическое закрытие всех открытых позиций при превышении установленной просадки (true/false, по умолчанию false)

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРДЕРОВ (Filters for New Orders)

MinDistanceBetweenOrders - Минимальная дистанция между ордерами в пунктах, предотвращает открытие слишком частых позиций (по умолчанию 100.0)

MinTimeBetweenOrders - Минимальный интервал между сделками в минутах, исключает хаотичное открытие позиций (по умолчанию 15)

MaxFilteredOrders - Лимит количества сделок, подлежащих фильтрации (по умолчанию 5)

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Risk Management)

LotMethod - Метод управления размером лота: LOT_FIXED (фиксированный), LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (процент от баланса), LOT_CURRENCY_TERMS (денежный эквивалент)

RiskPercentPerTrade - Процент баланса счета, используемый как риск для каждой сделки (по умолчанию 2.0%)

FixedLotSize - Фиксированный размер лота при выборе LOT_FIXED метода (по умолчанию 0.3)

MaxTradesAllowed - Максимальное количество одновременно открытых сделок (по умолчанию 28)

STOP LOSS И TAKE PROFIT (Manual SL & TP)

StopLossPoints - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию (по умолчанию 300.0)

TakeProfitPoints - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль (по умолчанию 600.0)

TRAILING STOP И BREAK EVEN (Trailing & BreakEven)

EnableTrailingStop - Активация трейлинг-стопа для автоматической защиты прибыли (true/false, по умолчанию false)

TrailingStartPoints - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа (по умолчанию 150)

TrailingStopPoints - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию 100)

TrailingStepPoints - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации (по умолчанию 50)

EnableBreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (true/false, по умолчанию false)

BreakEvenStartPoints - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка (по умолчанию 100)

BreakEvenOffsetPoints - Смещение стоп-лосса от точки входа при активации безубытка (по умолчанию 20)

ФИЛЬТР СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (MA Filter)

EnableMAFilter - Включение или отключение фильтра скользящей средней (true/false, по умолчанию false)

MAPeriod - Период скользящей средней для расчета (по умолчанию 50)

MAMethod - Метод расчета скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)

MAPrice - Тип используемой цены для расчета MA (Close, Open, High, Low, HL2, OC2)

ВЫБОР СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ (Candlestick Patterns)

BullishEngulfing - Использование паттерна Bullish Engulfing (true/false, по умолчанию true)

BearishEngulfing - Использование паттерна Bearish Engulfing (true/false, по умолчанию true)

Hammer - Использование паттерна Hammer (true/false, по умолчанию true)

HangingMan - Использование паттерна Hanging Man (true/false, по умолчанию true)

ShootingStar - Использование паттерна Shooting Star (true/false, по умолчанию true)

InvertedHammer - Использование паттерна Inverted Hammer (true/false, по умолчанию true)

Doji - Использование паттерна Doji (true/false, по умолчанию true)

MorningStar - Использование паттерна Morning Star (true/false, по умолчанию true)

EveningStar - Использование паттерна Evening Star (true/false, по умолчанию true)

PiercingLine - Использование паттерна Piercing Line (true/false, по умолчанию true)

DarkCloudCover - Использование паттерна Dark Cloud Cover (true/false, по умолчанию true)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Visualization - Deals)

ShowDealHistory - Отображение истории сделок и итоговой прибыли на графике (true/false, по умолчанию true)

BuyColorDraw - Цвет стрелок покупки на графике (по умолчанию Lime - зеленый)

SellColorDraw - Цвет стрелок продажи на графике (по умолчанию Red - красный)

FontSize - Размер шрифта для отображения прибыли сделок (по умолчанию 15)

ЛОГИКА РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ свечных паттернов на новой свече - На каждой новой свече советник анализирует последние 3-4 свечи для определения наличия одного из 11 поддерживаемых паттернов

Подтверждение сигналов через MA-фильтр - Обнаруженный паттерн подтверждается через фильтр скользящей средней: для бычьих паттернов проверяется условие (цена > MA), для медвежьих - (цена < MA)

Проверка фильтров расстояния и времени - Перед открытием новой сделки проверяется минимальное расстояние от последней открытой позиции и минимальный интервал времени между сделками

Расчет размера лота - В зависимости от выбранного метода управления капиталом (фиксированный, процент от баланса, денежный эквивалент) рассчитывается оптимальный размер лота

Проверка маржи и автоматическая корректировка - Система проверяет достаточность свободной маржи и при необходимости автоматически снижает размер лота до допустимого значения

Установка защитных уровней - Stop Loss и Take Profit устанавливаются в пунктах с учетом минимальных требований брокера (StopLevel, FreezeLevel)

Управление открытыми позициями - Система отслеживает все открытые позиции и применяет Trailing Stop и Break Even в соответствии с установками

Контроль просадки и риск-менеджмент - На каждый тик советник проверяет текущую просадку и при необходимости закрывает все позиции для защиты капитала

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Тестирование на демо-счете - Запустите советник на демо-счете как минимум на 2-4 недели, чтобы убедиться, что он соответствует вашим ожиданиям и торговому стилю

Оптимизация параметров - Адаптируйте ключевые показатели под конкретный инструмент: StopLoss, TakeProfit, MA-фильтры, периоды анализа паттернов, фильтры расстояния и времени

Контроль рисков - Рекомендуется устанавливать риск на сделку в пределах 1-2% от депозита, максимальную просадку 20-30%, ограничение на количество одновременных сделок 5-10

Выбор подходящих паттернов - В начале рекомендуется использовать только 2-3 наиболее надежных паттерна (Engulfing, Morning/Evening Star), затем постепенно добавлять другие

Настройка MA-фильтра - Подберите оптимальный период скользящей средней (обычно 20-100), метод (SMA для тренда, EMA для быстрого отклика) и тип цены (Close для стабильности)

Включение защитных механизмов - Активируйте Trailing Stop (от 50-100 пунктов) и Break Even для защиты прибыли при волатильных условиях

Учет особенностей брокера - Проверьте размер спреда, минимальные требования (StopLevel), скорость исполнения ордеров, влияние на эффективность советника

Отключение избыточных паттернов - Отключите паттерны, которые показывают низкую эффективность на вашем инструменте и таймфрейме

Мониторинг и анализ - Регулярно анализируйте результаты торговли, проверяйте статистику по отдельным паттернам для дальнейшей оптимизации

КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)

TimeFrame: M15 или H1

StopLossPoints: 400

TakeProfitPoints: 800

MaxDrawdownPercent: 20

EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200

EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA

MaxTradesAllowed: 5

MinDistanceBetweenOrders: 150

MinTimeBetweenOrders: 30

RiskPercentPerTrade: 1.0%

Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильные результаты. Сигналы реже, но более надежны.

АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)

TimeFrame: M5

StopLossPoints: 150

TakeProfitPoints: 300

MaxDrawdownPercent: 40

EnableTrailingStop: false

EnableMAFilter: false

MaxTradesAllowed: 15

MinDistanceBetweenOrders: 50

MinTimeBetweenOrders: 5

RiskPercentPerTrade: 3.0%

Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков и постоянный мониторинг.

ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ

Совместим со всеми типами счетов MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета

Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи

Работает с любыми брокерами, предоставляющими доступ к MetaTrader 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Форекс пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD - стабильны и ликвидны для скальпинга

Драгоценные металлы: XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - высокая волатильность и четкие паттерны

Криптовалюты: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - экстремальная волатильность, отличные для скальпинга 24/5

Энергоносители: WTI (Нефть), Brent - высокая волатильность, четкие разороты

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ

Анализ 11 свечных паттернов - Исторически проверенные и надежные паттерны с высокой точностью разворотов

Дополнительная фильтрация через MA - Двухуровневая система подтверждения сигналов исключает ложные входы и повышает точность

Отсутствие Martingale - Консервативное управление рисками без опасного использования удвоения лотов

Гибкая настройка каждого паттерна - Возможность использовать или отключать каждый паттерн отдельно для оптимизации

Полный контроль параметров - Более 25 параметров для адаптации под любые условия рынка и инструменты

Встроенная визуализация сделок - Автоматическое отображение всех открытых и закрытых позиций на графике с результатами

Комплексное управление рисками - Контроль просадки, лимиты на количество сделок, автоматическая проверка маржи

Универсальность - Работает на всех основных рынках, инструментах и таймфреймах

Защита от перетрейдинга - Встроенные фильтры времени и расстояния предотвращают чрезмерно активную торговлю

Удобство использования - Интуитивный интерфейс, четкие группы параметров, подходит для всех уровней трейдеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Golden Scalper EA - это профессиональный инструмент для автоматизированной торговли на основе анализа свечных паттернов. Советник объединяет историческую надежность свечных формаций с современными методами фильтрации сигналов и управления рисками.

Система оптимизирована для краткосрочной торговли (скальпинга) и свинг-торговли, обеспечивая высокую точность входов при минимальных рисках. Комплексное управление капиталом, защитные механизмы и полный контроль параметров делают советник универсальным решением для трейдеров любого уровня.

Независимо от выбранного инструмента (форекс, металлы, крипто, энергоносители) или таймфрейма, система обеспечивает стабильную работу с объективным анализом паттернов и полным контролем рисков.

Доверьте автоматизацию своей торговли профессиональному советнику - Golden Scalper EA, инструменту, который поможет вам достичь финансовых целей с минимальными усилиями и максимальной безопасностью!

ВАЖНО: Всегда тестируйте советник на демо-счете и в стратегическом тестере перед использованием на реальном счете. Торговля с использованием автоматизированных систем сопряжена с рисками потери капитала.
Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (4)
Эксперты
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Disciplined AI Confirmation Important Broker Note All development, signals, and backtests for Gold Quant AI are conducted on IC Markets . If you use a different broker, results may vary due to differences in spreads, execution speed, slippage, and liquidity conditions. Launch Pricing Roadmap Launch Offer: Only $99 This is a limited launch offer available to early buyers only. First 10 buyers: $99 After the first 10 sales: price increases to $200 Then
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Step index Automatic
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Professional Description of the Expert Advisor - Step Index Automatic Executive Summary A highly accurate automated Expert Advisor specifically designed to trade the Deriv Step Index synthetic index on the M15 timeframe. This strategy combines multi-layered technical analysis with adaptive risk management, optimized to capture the Step Index's characteristic stepwise movements using momentum and mean reversion signals. Technical Specifications System Configuration Symbol: Step Index (Derivativ
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold Farming
Sigit Hariyono
Эксперты
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Эксперты
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Эксперты
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Краткое описание Golden Eagle Pro EA  — это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фью
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах,
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA – Автоматический торговый советник на графиках Ренко для MetaTrader 5 Описание Renko Trading Bot EA  — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков). Советник использует уника
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспе
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Описание советника Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временног
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro – универсальный советник для сеточной торговли. Grid Master Pro – это гибкий и эффективный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, реализующий надежную сеточную стратегию (Grid Trading) на широком спектре инструментов. Он хорошо показывает себя при торговле основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), драгоценными металлами (XAUUSD/золото), сырьевыми товарами (нефть: Brent, WTI) и криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и др.). Советник оснащён удобной панелью мониторинга и пр
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Эксперты
Pivot Levels Pro - Продвинутый торговый советник для MT5 Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат.
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары. Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном п
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний Описание Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ATR Grid Trader Pro - Автоматический Советник для Сеточной Торговли с Анализом Волатильности на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ ATR Grid Trader Pro - это многофункциональный автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, который сочетает инновационную технологию сеточной торговли и продвинутый анализ волатильности на основе индикатора Average True Range (ATR). Этот мощный торговый робот открывает сделки на покупку при низкой волатильности и на продажу при высокой, а при включённом режиме сет
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA Описание Советник автоматически торгует на основе гармонических паттернов — популярных фигур технического анализа, впервые представленных Гарольдом МакКинли Гартли (Harold McKinley Gartley) и впоследствии систематизированных и расширенных Скоттом Карни (Scott Carney), автором таких паттернов, как Bat, Crab, Shark, Deep Crab и Alternate Bat. Робот распознаёт и работает со следующими фигурами: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв