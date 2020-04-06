Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5





ОПИСАНИЕ





Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Golden Scalper EA сочетает мощную аналитику с гибкими настройками, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров любого уровня подготовки.





Система автоматически распознает 11 популярных свечных паттернов и подтверждает сигналы через фильтр скользящей средней, обеспечивая высокую точность входов и минимизацию ложных сигналов. Комплексная система управления рисками включает контроль максимальной просадки, лимиты на количество сделок, трейлинг-стоп и функцию безубытка для защиты капитала.





КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ





Анализ 11 популярных свечных паттернов - Советник распознает и анализирует следующие паттерны: Bullish Engulfing (Бычье поглощение), Bearish Engulfing (Медвежье поглощение), Hammer (Молот), Hanging Man (Повешенный), Shooting Star (Падающая звезда), Inverted Hammer (Перевернутый молот), Doji (Доджи), Morning Star (Утренняя звезда), Evening Star (Вечерняя звезда), Piercing Line (Пробивающая линия), Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие)





Гибкая селекция паттернов - Каждый паттерн можно включать или отключать независимо для адаптации работы советника под вашу торговую стратегию и предпочтения





Фильтр скользящей средней для подтверждения сигналов - MA Filter использует скользящую среднюю для дополнительной фильтрации сигналов: сигнал на покупку срабатывает только когда цена выше MA, сигнал на продажу - только когда цена ниже MA





Гибкость настройки MA-фильтра - Выбор периода скользящей средней, метода расчета (SMA, EMA, SMMA, LWMA и другие), типа цены (Close, Open, High, Low, HL2, OC2 и другие) для точной оптимизации под каждый инструмент





Надежное управление рисками - Советник обеспечивает комплексную защиту капитала: настройка фиксированного лота, процента от баланса или денежного эквивалента, ограничение количества одновременно открытых сделок, контроль максимальной просадки с опцией автоматического закрытия всех позиций





Проверка маржи и автоматическая корректировка лота - Встроенная проверка достаточности свободной маржи перед открытием позиции с автоматическим снижением размера лота при необходимости





Инструменты для защиты и увеличения прибыли - Trailing Stop автоматически защищает прибыль, передвигая стоп-лосс вслед за ценой, Break Even переносит позицию в безубыток после достижения целевой прибыли, точные уровни Stop Loss и Take Profit в пунктах





Фильтры по времени и расстоянию между сделками - MinDistanceBetweenOrders предотвращает открытие слишком частых позиций при близких ценовых уровнях, MinTimeBetweenTrades исключает хаотичное открытие позиций в короткий промежуток времени





Дневные лимиты и контроль активности - MaxFilteredOrders и MaxTradesAllowed ограничивают количество сделок для управления суммарным риском и предотвращения перетрейдинга





Универсальность и адаптивность - Работает на любых активах: валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и другие), золото (XAU/USD), серебро (XAG/USD), нефть, металлы, индексы и CFD контракты





Оптимизация для различных таймфреймов - Рекомендуется для таймфреймов M5 и выше, что делает его подходящим для краткосрочной (скальпинг), среднесрочной (свинг-торговли) и долгосрочной торговли





Интуитивный интерфейс настроек - Четкая структура параметров, подробные комментарии, логическое разделение на группы, подходящие как для новичков, так и для профессиональных трейдеров





АНАЛИЗ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ





Bullish Engulfing (Бычье поглощение) - Паттерн разворота вверх, образуется когда бычья свеча полностью поглощает предыдущую медвежью свечу, сигнализируя о смене тренда с понижательного на повышательный





Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) - Паттерн разворота вниз, образуется когда медвежья свеча полностью поглощает предыдущую бычью свечу, сигнализируя о смене тренда с повышательного на понижательный





Hammer (Молот) - Паттерн разворота вверх, состоит из одной свечи с длинной нижней тенью (не менее удвоенной длины тела) и маленьким телом, образуется в основном на дне тренда





Hanging Man (Повешенный) - Паттерн разворота вниз, визуально похож на Hammer, но формируется в верхней части тренда, сигнализируя о потенциальном разворте вниз





Shooting Star (Падающая звезда) - Паттерн разворота вниз, состоит из свечи с длинной верхней тенью и маленьким телом, формируется в верхней части тренда, сигнализируя об ослаблении покупателей





Inverted Hammer (Перевернутый молот) - Паттерн разворота вверх, противоположен Hammer, имеет длинную верхнюю тень и маленькое тело, часто означает потенциальный разворот вверх





Doji (Доджи) - Нейтральный паттерн неопределенности, образуется когда цены открытия и закрытия практически совпадают, указывает на равновесие между покупателями и продавцами





Morning Star (Утренняя звезда) - Паттерн разворота вверх из трех свечей, обычно означает завершение медвежьего тренда и начало бычьего тренда





Evening Star (Вечерняя звезда) - Паттерн разворота вниз из трех свечей, обычно означает завершение бычьего тренда и начало медвежьего тренда





Piercing Line (Пробивающая линия) - Паттерн разворота вверх из двух свечей, вторая бычья свеча закрывается выше середины предыдущей медвежьей свечи





Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие) - Паттерн разворота вниз из двух свечей, вторая медвежья свеча закрывается ниже середины предыдущей бычьей свечи





ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ





ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (General Settings)





TimeFrame - Таймфрейм для анализа сигналов и выполнения торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)





MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA на одном счете (по умолчанию 61790)





OrderComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждому ордеру для идентификации (по умолчанию "MyOrders")





MainLogicPauseSec - Пауза между проверками основной логики в секундах для оптимизации нагрузки (по умолчанию 1.0)





УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬ (Money Management & Safety)





MaxDrawdownPercent - Максимально допустимая просадка в процентах от баланса, при превышении торговля может быть остановлена (по умолчанию 30.0%)





CloseAllOnDrawdown - Автоматическое закрытие всех открытых позиций при превышении установленной просадки (true/false, по умолчанию false)





ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРДЕРОВ (Filters for New Orders)





MinDistanceBetweenOrders - Минимальная дистанция между ордерами в пунктах, предотвращает открытие слишком частых позиций (по умолчанию 100.0)





MinTimeBetweenOrders - Минимальный интервал между сделками в минутах, исключает хаотичное открытие позиций (по умолчанию 15)





MaxFilteredOrders - Лимит количества сделок, подлежащих фильтрации (по умолчанию 5)





УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Risk Management)





LotMethod - Метод управления размером лота: LOT_FIXED (фиксированный), LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (процент от баланса), LOT_CURRENCY_TERMS (денежный эквивалент)





RiskPercentPerTrade - Процент баланса счета, используемый как риск для каждой сделки (по умолчанию 2.0%)





FixedLotSize - Фиксированный размер лота при выборе LOT_FIXED метода (по умолчанию 0.3)





MaxTradesAllowed - Максимальное количество одновременно открытых сделок (по умолчанию 28)





STOP LOSS И TAKE PROFIT (Manual SL & TP)





StopLossPoints - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию (по умолчанию 300.0)





TakeProfitPoints - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль (по умолчанию 600.0)





TRAILING STOP И BREAK EVEN (Trailing & BreakEven)





EnableTrailingStop - Активация трейлинг-стопа для автоматической защиты прибыли (true/false, по умолчанию false)





TrailingStartPoints - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа (по умолчанию 150)





TrailingStopPoints - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию 100)





TrailingStepPoints - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации (по умолчанию 50)





EnableBreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (true/false, по умолчанию false)





BreakEvenStartPoints - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка (по умолчанию 100)





BreakEvenOffsetPoints - Смещение стоп-лосса от точки входа при активации безубытка (по умолчанию 20)





ФИЛЬТР СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (MA Filter)





EnableMAFilter - Включение или отключение фильтра скользящей средней (true/false, по умолчанию false)





MAPeriod - Период скользящей средней для расчета (по умолчанию 50)





MAMethod - Метод расчета скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)





MAPrice - Тип используемой цены для расчета MA (Close, Open, High, Low, HL2, OC2)





ВЫБОР СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ (Candlestick Patterns)





BullishEngulfing - Использование паттерна Bullish Engulfing (true/false, по умолчанию true)





BearishEngulfing - Использование паттерна Bearish Engulfing (true/false, по умолчанию true)





Hammer - Использование паттерна Hammer (true/false, по умолчанию true)





HangingMan - Использование паттерна Hanging Man (true/false, по умолчанию true)





ShootingStar - Использование паттерна Shooting Star (true/false, по умолчанию true)





InvertedHammer - Использование паттерна Inverted Hammer (true/false, по умолчанию true)





Doji - Использование паттерна Doji (true/false, по умолчанию true)





MorningStar - Использование паттерна Morning Star (true/false, по умолчанию true)





EveningStar - Использование паттерна Evening Star (true/false, по умолчанию true)





PiercingLine - Использование паттерна Piercing Line (true/false, по умолчанию true)





DarkCloudCover - Использование паттерна Dark Cloud Cover (true/false, по умолчанию true)





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Visualization - Deals)





ShowDealHistory - Отображение истории сделок и итоговой прибыли на графике (true/false, по умолчанию true)





BuyColorDraw - Цвет стрелок покупки на графике (по умолчанию Lime - зеленый)





SellColorDraw - Цвет стрелок продажи на графике (по умолчанию Red - красный)





FontSize - Размер шрифта для отображения прибыли сделок (по умолчанию 15)





ЛОГИКА РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ





Анализ свечных паттернов на новой свече - На каждой новой свече советник анализирует последние 3-4 свечи для определения наличия одного из 11 поддерживаемых паттернов





Подтверждение сигналов через MA-фильтр - Обнаруженный паттерн подтверждается через фильтр скользящей средней: для бычьих паттернов проверяется условие (цена > MA), для медвежьих - (цена < MA)





Проверка фильтров расстояния и времени - Перед открытием новой сделки проверяется минимальное расстояние от последней открытой позиции и минимальный интервал времени между сделками





Расчет размера лота - В зависимости от выбранного метода управления капиталом (фиксированный, процент от баланса, денежный эквивалент) рассчитывается оптимальный размер лота





Проверка маржи и автоматическая корректировка - Система проверяет достаточность свободной маржи и при необходимости автоматически снижает размер лота до допустимого значения





Установка защитных уровней - Stop Loss и Take Profit устанавливаются в пунктах с учетом минимальных требований брокера (StopLevel, FreezeLevel)





Управление открытыми позициями - Система отслеживает все открытые позиции и применяет Trailing Stop и Break Even в соответствии с установками





Контроль просадки и риск-менеджмент - На каждый тик советник проверяет текущую просадку и при необходимости закрывает все позиции для защиты капитала





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ





Тестирование на демо-счете - Запустите советник на демо-счете как минимум на 2-4 недели, чтобы убедиться, что он соответствует вашим ожиданиям и торговому стилю





Оптимизация параметров - Адаптируйте ключевые показатели под конкретный инструмент: StopLoss, TakeProfit, MA-фильтры, периоды анализа паттернов, фильтры расстояния и времени





Контроль рисков - Рекомендуется устанавливать риск на сделку в пределах 1-2% от депозита, максимальную просадку 20-30%, ограничение на количество одновременных сделок 5-10





Выбор подходящих паттернов - В начале рекомендуется использовать только 2-3 наиболее надежных паттерна (Engulfing, Morning/Evening Star), затем постепенно добавлять другие





Настройка MA-фильтра - Подберите оптимальный период скользящей средней (обычно 20-100), метод (SMA для тренда, EMA для быстрого отклика) и тип цены (Close для стабильности)





Включение защитных механизмов - Активируйте Trailing Stop (от 50-100 пунктов) и Break Even для защиты прибыли при волатильных условиях





Учет особенностей брокера - Проверьте размер спреда, минимальные требования (StopLevel), скорость исполнения ордеров, влияние на эффективность советника





Отключение избыточных паттернов - Отключите паттерны, которые показывают низкую эффективность на вашем инструменте и таймфрейме





Мониторинг и анализ - Регулярно анализируйте результаты торговли, проверяйте статистику по отдельным паттернам для дальнейшей оптимизации





КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)





TimeFrame: M15 или H1





StopLossPoints: 400





TakeProfitPoints: 800





MaxDrawdownPercent: 20





EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200





EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA





MaxTradesAllowed: 5





MinDistanceBetweenOrders: 150





MinTimeBetweenOrders: 30





RiskPercentPerTrade: 1.0%





Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильные результаты. Сигналы реже, но более надежны.





АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)





TimeFrame: M5





StopLossPoints: 150





TakeProfitPoints: 300





MaxDrawdownPercent: 40





EnableTrailingStop: false





EnableMAFilter: false





MaxTradesAllowed: 15





MinDistanceBetweenOrders: 50





MinTimeBetweenOrders: 5





RiskPercentPerTrade: 3.0%





Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков и постоянный мониторинг.





ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ





Совместим со всеми типами счетов MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета





Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи





Работает с любыми брокерами, предоставляющими доступ к MetaTrader 5





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





Форекс пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD - стабильны и ликвидны для скальпинга





Драгоценные металлы: XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - высокая волатильность и четкие паттерны





Криптовалюты: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - экстремальная волатильность, отличные для скальпинга 24/5





Энергоносители: WTI (Нефть), Brent - высокая волатильность, четкие разороты





ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ





Анализ 11 свечных паттернов - Исторически проверенные и надежные паттерны с высокой точностью разворотов





Дополнительная фильтрация через MA - Двухуровневая система подтверждения сигналов исключает ложные входы и повышает точность





Отсутствие Martingale - Консервативное управление рисками без опасного использования удвоения лотов





Гибкая настройка каждого паттерна - Возможность использовать или отключать каждый паттерн отдельно для оптимизации





Полный контроль параметров - Более 25 параметров для адаптации под любые условия рынка и инструменты





Встроенная визуализация сделок - Автоматическое отображение всех открытых и закрытых позиций на графике с результатами





Комплексное управление рисками - Контроль просадки, лимиты на количество сделок, автоматическая проверка маржи





Универсальность - Работает на всех основных рынках, инструментах и таймфреймах





Защита от перетрейдинга - Встроенные фильтры времени и расстояния предотвращают чрезмерно активную торговлю





Удобство использования - Интуитивный интерфейс, четкие группы параметров, подходит для всех уровней трейдеров





ЗАКЛЮЧЕНИЕ





Golden Scalper EA - это профессиональный инструмент для автоматизированной торговли на основе анализа свечных паттернов. Советник объединяет историческую надежность свечных формаций с современными методами фильтрации сигналов и управления рисками.





Система оптимизирована для краткосрочной торговли (скальпинга) и свинг-торговли, обеспечивая высокую точность входов при минимальных рисках. Комплексное управление капиталом, защитные механизмы и полный контроль параметров делают советник универсальным решением для трейдеров любого уровня.





Независимо от выбранного инструмента (форекс, металлы, крипто, энергоносители) или таймфрейма, система обеспечивает стабильную работу с объективным анализом паттернов и полным контролем рисков.





Доверьте автоматизацию своей торговли профессиональному советнику - Golden Scalper EA, инструменту, который поможет вам достичь финансовых целей с минимальными усилиями и максимальной безопасностью!





ВАЖНО: Всегда тестируйте советник на демо-счете и в стратегическом тестере перед использованием на реальном счете. Торговля с использованием автоматизированных систем сопряжена с рисками потери капитала.