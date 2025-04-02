ApexFlow Universal EA

ApexFlow EA

ApexFlow EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易机器人。该 EA 通过自适应分析价格、动量和波动率，捕捉市场中的短期交易机会。EA 会自动管理进场、出场、止损、止盈以及持仓。

时间周期： M1

适用市场： 外汇货币对、贵金属、指数以及您的经纪商支持的其他交易品种。

推荐设置： 建议先使用默认设置。请针对每个交易品种分别进行回测，并根据测试结果调整参数。

风险管理： 支持固定手数和可调风险设置。建议先使用较小的交易手数，直到您了解该 EA 在当前经纪商交易环境下的表现。

Prop Firm 使用： EA 可根据严格的最大回撤和风险限制进行配置。交易前请务必确认所使用 Prop Firm 的具体规则。

推荐经纪商： 低点差、稳定执行和较低佣金。

VPS： 建议使用 VPS，以确保 EA 持续稳定运行。

主要功能