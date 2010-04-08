Golden Scalper EA – MetaTrader 5용 캔들 패턴 분석 자동 스캘핑 전문가 어드바이저(EA)

설명

Golden Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)로, 고빈도 거래와 스캘핑에 최적화되어 있으며 최소한의 위험으로 최대 효율을 제공합니다. 이 EA는 캔들 패턴 분석과 이동평균(MA) 신호 필터링을 활용하여 정확한 진입점을 제공합니다. Golden Scalper EA는 강력한 분석 기능과 유연한 설정을 결합하여 초보자부터 전문가까지 모든 트레이더에게 적합한 도구입니다.

EA는 11가지 인기 캔들 패턴을 자동으로 인식하고 MA 필터를 통해 신호를 확인하여 높은 진입 정확도를 제공하며 잘못된 신호를 최소화합니다. 포괄적인 리스크 관리 시스템은 최대 손실 관리, 거래 수량 제한, 트레일링 스탑, 브레이크이븐 기능 등을 포함하여 자본을 보호합니다.

주요 특징

11가지 인기 캔들 패턴 분석 Bullish Engulfing (강세 포옹) Bearish Engulfing (약세 포옹) Hammer (망치형) Hanging Man (교수형) Shooting Star (유성형) Inverted Hammer (역망치형) Doji (도지) Morning Star (모닝스타) Evening Star (이브닝스타) Piercing Line (관통형) Dark Cloud Cover (암운형)

패턴별 유연한 선택 : 각 패턴을 독립적으로 켜거나 끌 수 있어 개인 전략에 맞게 조정 가능

이동평균(MA) 필터 : 매수 신호는 가격이 MA 위일 때, 매도 신호는 가격이 MA 아래일 때만 활성화

MA 필터 세부 설정 가능 : 기간, 계산 방식(SMA, EMA, SMMA, LWMA 등), 가격 종류(Close, Open, High, Low 등) 선택 가능

신뢰할 수 있는 리스크 관리 : 고정 랏, 잔액 비율, 금액 기준 랏, 최대 손실 제어, 거래 수량 제한, 자동 포지션 종료

마진 확인 및 자동 랏 조정 : 포지션 개시 전 마진 충분성 확인, 필요시 자동으로 랏 감소

수익 보호 및 확대 도구 : 트레일링 스탑, 브레이크이븐, Stop Loss 및 Take Profit 설정

시간 및 거리 필터 : MinDistanceBetweenOrders와 MinTimeBetweenTrades로 과도한 거래 방지

일일 거래 한도 및 활동 제어 : MaxFilteredOrders 및 MaxTradesAllowed로 총 리스크 관리

다양한 자산 지원 : FX, 금, 은, 원유, 금속, 지수, CFD 등

타임프레임 최적화 : M5 이상 권장, 단기 스캘핑, 중기 스윙, 장기 거래 가능

직관적 인터페이스: 파라미터 구조가 명확하며 초보자와 전문가 모두에 적합

캔들 패턴 분석

Bullish Engulfing : 강세 반전, 이전 약세 캔들을 완전히 감싸 상승 전환 신호

Bearish Engulfing : 약세 반전, 이전 강세 캔들을 완전히 감싸 하락 전환 신호

Hammer : 바닥에서 형성되는 상승 반전, 긴 하단 그림자와 작은 몸통

Hanging Man : 상승 추세 상단에서 형성되는 하락 반전 신호

Shooting Star : 상승 추세 상단에서 형성되는 약세 신호

Inverted Hammer : 바닥에서 상승 반전 가능성, 긴 상단 그림자와 작은 몸통

Doji : 중립, 매수/매도 균형

Morning Star : 3캔들 상승 반전 신호

Evening Star : 3캔들 하락 반전 신호

Piercing Line : 2캔들 상승 반전 신호

Dark Cloud Cover: 2캔들 하락 반전 신호

파라미터 및 설정

일반 설정 (General Settings)

TimeFrame : 신호 분석 및 거래 실행 타임프레임 (M5~MN1)

MagicNumber : EA 고유 식별번호 (기본 61790)

OrderComment : 거래 식별용 코멘트 (기본 “MyOrders”)

MainLogicPauseSec: 메인 로직 확인 간격 (기본 1.0초)

리스크 관리 및 안전 (Money Management & Safety)

MaxDrawdownPercent : 허용 최대 손실 비율 (기본 30%)

CloseAllOnDrawdown: 최대 손실 초과 시 모든 포지션 자동 종료 (true/false, 기본 false)

신규 주문 필터 (Filters for New Orders)

MinDistanceBetweenOrders : 최소 주문 거리 (기본 100pips)

MinTimeBetweenOrders : 최소 거래 간격 (기본 15분)

MaxFilteredOrders: 필터 적용 최대 주문 수 (기본 5)

자본 관리 (Risk Management)

LotMethod : LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS

RiskPercentPerTrade : 거래당 위험 비율 (기본 2%)

FixedLotSize : 고정 랏 크기 (기본 0.3)

MaxTradesAllowed: 최대 동시 거래 수 (기본 28)

Stop Loss / Take Profit

StopLossPoints : 300pips 기본

TakeProfitPoints: 600pips 기본

Trailing Stop / Break Even

EnableTrailingStop : true/false, 기본 false

TrailingStartPoints : 150pips

TrailingStopPoints : 100pips

TrailingStepPoints : 50pips

EnableBreakEven : true/false, 기본 false

BreakEvenStartPoints : 100pips

BreakEvenOffsetPoints: 20pips

MA 필터

EnableMAFilter : true/false, 기본 false

MAPeriod : 50

MAMethod : SMA, EMA 등

MAPrice: Close, Open 등

캔들 패턴 선택

BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, HangingMan, ShootingStar, InvertedHammer, Doji, MorningStar, EveningStar, PiercingLine, DarkCloudCover (각각 true/false)

작동 로직

새 캔들에서 최근 3~4개 캔들 분석 MA 필터를 통한 신호 확인 (가격>MA 매수, 가격<MA 매도) 거리 및 시간 필터 확인 선택한 자본 관리 방법에 따라 랏 계산 마진 확인 및 필요 시 자동 조정 Stop Loss, Take Profit 설정 트레일링 스탑 및 브레이크이븐 적용 손실 관리 및 포지션 자동 종료

사용 권장 사항

최소 2~4주간 데모 계정 테스트

StopLoss, TakeProfit, MA 필터 등 파라미터 최적화

거래 위험 1~2% 추천, 최대 손실 20~30%, 동시 거래 5~10개

신뢰할 수 있는 패턴 2~3개부터 시작 후 점진적 추가

MA 필터 최적화 (20~100, SMA/EMA, Close)

트레일링 스탑 50~100pips, 브레이크이븐 활성화

브로커 특성 고려 (스프레드, StopLevel, 주문 속도)

추천 설정

보수적 (Low Risk, Stable)

TimeFrame: M15/H1

StopLoss: 400pips, TakeProfit: 800pips

MaxDrawdown: 20%

EnableTrailingStop: true, 200pips

EnableMAFilter: true, MAPeriod:50, SMA

MaxTradesAllowed: 5

MinDistance: 150, MinTime:30

RiskPercentPerTrade: 1%

공격적 (High Risk, More Signals)

TimeFrame: M5

StopLoss: 150pips, TakeProfit: 300pips

MaxDrawdown: 40%

EnableTrailingStop: false

EnableMAFilter: false

MaxTradesAllowed: 15

MinDistance: 50, MinTime:5

RiskPercentPerTrade: 3%

계좌 및 브로커 호환

모든 MT5 계좌 지원: ECN, STP, MM, PAMM, 데모

Netting/Hedging 계좌 자동 감지

모든 MT5 브로커와 호환

추천 자산

Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등

금속: XAU/USD, XAG/USD

암호화폐: BTC/USD, ETH/USD

원유: WTI, Brent

Golden Scalper EA 장점

11 캔들 패턴 분석

MA 필터 이중 확인

Martingale 미사용

개별 패턴 유연 설정

25+ 파라미터 제어 가능

시각화 및 리스크 관리 내장

모든 자산/타임프레임 적용 가능

과도한 거래 방지 필터

직관적 인터페이스

결론

Golden Scalper EA는 캔들 패턴 분석 기반 자동 거래 전문가 어드바이저로, 안정성과 현대적 필터링, 리스크 관리를 결합한 전문 도구입니다.

단기 스캘핑 및 스윙 트레이딩에 최적화되어 있으며, 자본 보호 및 수익 최적화를 제공합니다. 모든 트레이더에게 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션입니다.

중요: 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌 및 전략 테스터에서 테스트하세요. 자동 거래는 자본 손실 위험이 있습니다.