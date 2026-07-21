您应该了解的MQL5向导技巧（第 75 部分）：动量震荡指标与包络线的应用

引言

动量震荡指标与包络线通道的组合，是我们正在研究的另一组指标搭配，旨在融合趋势跟踪与支撑阻力识别的协同效应。我们同样研究了从这组指标组合中可以得到的 10 种可能的信号模式，并在美元兑日元（USDJPY）30 分钟时间框架上进行回测评估，测试区间为 2023 年，前瞻测试为 2024 年。在深入讨论信号模式之前，我们先来了解每个指标的基本定义，先从动量震荡指标开始。该指标由已故的比尔・威廉姆斯开发，是一种趋势指标，通过比较资产中间价的短期均线和长期均线来计算。

动量震荡指标（AO）以直方图形式绘制，除了帮助识别趋势方向和反转信号外，还可用于识别看跌 / 看涨背离、双峰形态以及零轴穿越等信号。其经典计算公式如下：

其中：

AO t = t 时刻动量震荡指标（AO）的值

= t 时刻动量震荡指标（AO）的值 M t =(Ht+Lt)/2 = t 时刻的中间价（中位价）

=(Ht+Lt)/2 = t 时刻的中间价（中位价） H t = t 时刻的最高价

= t 时刻的最高价 L t = t 时刻的最低价

= t 时刻的最低价 SMA5(M t ) = 中间价的 5 周期简单移动平均线

) = 中间价的 5 周期简单移动平均线 SMA34(M t ) = 中间价的 34 周期简单移动平均线

该指标的看涨信号通常出现在 AO 上穿零轴时，即短期动量超过长期动量。看跌信号则出现在 AO 下穿零轴时。该指标还可用于双峰策略：零轴上方或下方出现两个峰值，且后一个峰值比前一个更靠近零轴，预示着趋势方向即将发生变化，从而产生新的交易信号。该指标在趋势行情中表现出色，同时也可作为动量确认的辅助工具。

包络线通道是我们介绍的第二个指标，它通过基于百分比的偏离度，在价格移动平均线的上下方各叠加一条线。生成的两条叠加线称为通道带，即上轨和下轨。该指标用于精确定位资产价格的超买 / 超卖水平，以及波动边界。与上述在趋势行情中表现优异的 AO 不同，包络线在震荡行情（区间市场）中效果更佳。这通常意味着它很适合与均值回归策略配合使用。具体计算公式如下：

其中：

MA t = 时刻的移动平均线（通常为简单移动平均线 SMA 或指数移动平均线 EMA）

= 时刻的移动平均线（通常为简单移动平均线 SMA 或指数移动平均线 EMA） P = 百分比偏离度（例如 2%）

上轨 = 通道上边界

下轨 = 通道下边界

当价格触及上轨时，表示超买状态；当价格触及下轨时，则标志着超卖状态 —— 这就是包络线指标的使用方法。信号确认尤为重要，尤其是在强势趋势行情中，因为价格可能不会 "均值回归"，而是沿着通道带持续运行。包络线是动态变化的：在市场波动剧烈时通道扩张，在市场平静时通道收窄。它们常与 RSI、MACD 或成交量指标等其他指标搭配使用以验证信号，因此我们将其与 AO 组合使用并不罕见。

这一组合还能产生其他协同效应，例如相比纯趋势信号，延迟更低。包络线信号始终具有前瞻性，这与依赖动量信号的纯趋势交易不同。除了前文提到的均值回归交易外，包络线不仅在震荡横盘行情中表现出色，还善于利用包络线边界处的反转预警形式，捕捉动量背离机会。





AO 极值处的包络线假突破

我们的第一个形态是经典的假突破反转信号，由 AO 的极值读数加以确认。看涨形态本质上是一次虚假的看跌突破，发生在价格短暂跌破下轨后又迅速弹回通道内部时。当这种情况发生时，AO 指标呈现出超卖状态。换言之，卖方将价格推至支撑位下方，但无力维持，标志着做空动能衰竭。通常此时 AO 处于零轴下方，是看跌动量的信号，且往往正形成局部低点。例如，直方图可能一直是红色且柱体逐渐缩小，或者你可能在假跌破时观察到 AO 出现小幅看涨背离。这种多重信号共振表明，随着价格触及极端水平，下跌动能正在减弱。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_0( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X()) > 0.0 && AO(X() + 1 ) < 0.0 && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X()) < 0.0 && AO(X() + 1 ) > 0.0 && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Up(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

对应的看跌假突破则发生在上轨位置：价格向上刺穿包络线上轨，形成虚假看涨突破，随后回落至轨内。此时 AO 处于零轴上方，可能呈现圆弧顶形态，或绿色柱体逐渐收窄。这标志着买盘力量正在消退。这些假突破形态本质上属于均值回归信号。当价格刺穿包络线轨道后又回归通道内部，往往意味着突破尝试遭到拒绝。包络线定义了价格的预期波动区间，因此价格迅速回到轨内，往往意味着向外的突破只是给后知后觉的买方或卖方设下的陷阱。AO 的作用在于确认趋势实际上并不支撑这次突破。

向下假突破时，若 AO 数值极低或红色直方图持续缩小，意味着处于超卖状态，卖方动能已耗尽。这会增加看涨反转的概率。反之，向上假突破时，若 AO 数值极高或绿色直方图逐渐减弱，则意味着处于超买状态。这表明买方正在失去上冲动能。

加入 AO 作为过滤条件，能够提高这些假突破或虚假突破信号的可靠性。由于入场点位于价格重回轨道时的极端价位附近，这不仅提升了入场信号真实有效的概率，还能带来更优的风险收益比。原因在于入场点处于或接近极端价位，止损可以设置在近期高低点稍外侧。也就是包络线轨道的正外侧。在美元兑日元（USDJPY）30 分钟周期上对该形态进行为期两年的测试（其中仅 2023 年用于训练），得到如下测试报告：

从测试结果来看，该形态在前瞻阶段表现介于小幅盈利与基本持平之间，在进一步验证之前，这是一个积极的信号。





AO 动量确认的持续性突破

形态 1 在很多方面与假突破恰好相反。它用于识别价格突破包络线后真实有效、且大概率延续的行情。这一判断需要 AO 提供强劲的动量作为支撑。当价格至少连续两根 K 线收于包络线上轨之上，且 AO 显示出强劲的看涨动量时，触发看涨信号。其特征表现为 AO 录得较大正值，或相对于近期区间处于超买状态。实际上，若连续两根 K 线收于包络线上轨上方，确实说明会维持在接近或高于近期高位的水平，足以突破阻力。

如果与此同时，AO 显著高于零轴 —— 可能创下多周期新高，或持续维持在高位的绿色柱体 —— 则进一步确认买盘压力强劲。这是一个趋势延续的强势信号，表明行情仍处于突破进程中，而非短暂的试探性上冲。我们在 MQL5 中按如下方式实现形态 1：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_1( ENUM_POSITION_TYPE T) { vector _last = AO_Last3(X()); if ( T == POSITION_TYPE_BUY && _last[ 0 ] < 0.0 && _last[ 2 ] < 0.0 && _last[ 0 ] > _last[ 2 ] && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Mid(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && _last[ 0 ] > 0.0 && _last[ 2 ] > 0.0 && _last[ 0 ] < _last[ 2 ] && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Mid(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

对应的看跌版本则是向下突破。当价格连续两根或更多 K 线收于包络线下轨下方，且 AO 因卖压动能而处于深度负值时。这表明是真实有效的破位，具备延续下跌的潜力。该形态专为趋势行情设计。与前述形态 0（我们假设包络线能够约束价格）不同，在此情形下价格会在包络线外侧维持一段时间，标志着波动率正沿趋势方向急剧放大。包络线可以看作一个动态通道 —— 当价格能够连续多根 K 线运行于通道之外。这往往是原有区间已被打破、新一轮趋势行情开启的信号。

此时，AO 充当确认过滤的角色。例如，如果价格两次收于上轨上方，但 AO 只是勉强高于零轴，那么这次突破可能缺乏动能，有可能是假突破。但如果 AO 持续远高于其中位水平，且连续出现高耸的绿色柱体（动量加速的信号），则进一步印证这次突破是真实有效的。在与形态 0 相同的条件下测试形态 1，确实得到了表现出色的测试报告，前瞻测试表现也相当不错，如下所示：

形态 1 是前瞻测试中表现较好的形态之一。其做空形态的图表如下所示：





包络线支撑 / 阻力位处的 AO 背离

我们的第三个形态，即形态 2，利用了技术分析中最有效的反转信号之一。当价格处于包络线边界时，价格与震荡指标之间出现看涨 / 看跌背离。看涨背离形态出现在价格创出新低并触及或略微刺穿下轨时（表明正在测试支撑），与此同时 AO 却形成更高的低点 —— 第二次下跌时直方图的谷底比第一次更浅。换句话说，市场价格在不断创出新低，但 AO 未能同步创出动量新低。这是下跌动能正在减弱的经典信号。

在这种情况下，包络线下轨充当了强支撑区域，与背离信号相互印证，增强了反转的可信度。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_2( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) < AO(X()) && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) < AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) > AO(X()) && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Up(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

看跌背离版本则是镜像对称的。价格在上轨处或略高于上轨创出新高（测试关键阻力位），但 AO 的直方图峰值却形成更低的高点。这告诉我们，尽管价格创出新高，但第二次上涨时的买盘动量反而更弱。这预示着大概率见顶并发生反转。背离形态在预测趋势转向方面早已得到公认。通过要求价格极值出现在包络线轨道附近，我们得以聚焦于合理支撑 / 阻力位处的背离信号。这通常会让信号的有效性更强。举例来说，恰好发生在下轨位置的看涨背离，可能标志着下跌行情的最后一跌，随后将迎来显著反弹。

这背后的市场心理很直观。包络线告诉我们价格处于超卖区域，而 AO 告诉我们相对动量已不再像价格走势所暗示的那样看空。换句话说，空头将价格推至新低，但 AO 形成的更高低点表明空头正在失去力量。通常，当背离形态完成时，AO 可能已经开始拐头向上 —— 即便价格仍在横盘或创出新低 —— 这为趋势转向提供了进一步佐证。包络线约束了价格的波动范围，而价格未能有效突破轨道，则说明支撑位依然有效。从测试结果来看，该形态在前瞻测试中同样能够实现盈利，尽管走势较为震荡。测试报告如下：





AO 零轴穿越与回踩包络线中轨



形态 3 属于趋势延续类形态，也就是 "回调买入 / 反弹卖出" 的建仓模式。它将 AO 零轴穿越所体现的动量转向，与价格回踩关键均线（包络线中轨）相结合。在看涨版本中，动量震荡指标从零轴下方上穿至零轴上方，标志着动量由空转多。买方开始占据上风。几乎与此同时，此前处于回调中的价格在包络线中轨处或其附近获得支撑 —— 中轨即通道的核心移动平均线。

本质上，价格在上涨趋势中回归其中位水平（中轨），而在此过程中 AO 上穿零轴，预示回调大概率即将结束，上涨动能正在回归。由此在动态支撑位（中轨）处给出 "逢低买入" 信号。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_3( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X()) - AO(X() + 1 ) > AO(X() + 1 ) - AO(X() + 2 ) && AO(X() + 1 ) > AO(X() + 2 ) && AO(X() + 2 ) > 0.0 && Close(X() + 1 ) < Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Up(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 1 ) - AO(X()) > AO(X() + 2 ) - AO(X() + 1 ) && AO(X() + 2 ) > AO(X() + 1 ) && AO(X() + 2 ) < 0.0 && Close(X() + 1 ) > Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

看跌形态中，AO 下穿零轴，因为动量和趋势正转向空头。这恰好发生在价格从下方向上回升至包络线中轨之时。中轨在此充当动态阻力位。这意味着在下跌趋势中，可趁反弹入场做空。即反弹至均值时卖出。因此，我们通过该形态捕捉经典的趋势跟踪入场点。入场方向与大趋势保持一致，发生在小幅逆势调整之后。

在已确立的趋势中，价格通常围绕该均线波动 —— 上涨趋势中冲高后回落至均线附近，如此往复。当价格回踩向上倾斜的中轨并获得支撑时，往往是趋势延续行情的良好入场区间。与此同时，AO 的零轴则是区分看涨与看跌动量的清晰分界线。

因此，在一个上涨行情中，通常价格整体位于中轨上方、AO 位于零轴上方。如果随后出现小幅调整，AO 跌至零轴下方（显示短暂的看跌动量），同时价格也从中轨上方回落并触及中轨。当 AO 重新上穿零轴时，就表明动量正在重新与主趋势对齐，并可作为重新入场的信号。与前三个形态一样，该形态的前瞻测试同样取得了成功。测试报告如下：





波动率收缩与 AO 突破方向预判

形态 4 利用包络线指标通道内的波动率收缩进行交易。这种情况通常被称为 "挤压（squeeze）" —— 它往往预示着即将发生突破，而 AO 则能指示突破最可能的方向。 在该形态下，包络线上下轨显著收窄，预示着低波动或盘整阶段的到来。此时我们观察到上下轨几乎靠拢在一起，或者趋于走平。这也表明市场进入平静阶段，价格波动区间正在收窄。在这一挤压过程中，我们监控 AO 的逐步偏移或方向倾向。这一点很重要，因为 AO 可能在零轴附近徘徊，同时从略低于零轴的位置缓慢向看涨区域爬升（预示做多方向），反之亦然。

在看涨形态中，由于价格处于区间震荡，AO 可能在一个小范围内上下波动，但即便如此，AO 的直方图往往仍有逐步走高的倾向。具体表现为 AO 呈现短绿色柱体的时间多于红色柱体。这种微妙的动量积累暗示：一旦波动率放大、挤压阶段结束，突破方向大概率向上。我们在 MQL5 中按如下方式实现形态 4：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_4( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) < AO(X()) && AO(X() + 1 ) > 0.0 && Close(X() + 2 ) <= Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 2 ) >= Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) <= Envelopes_Mid(X()) && Close(X()) >= Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) > AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) < AO(X()) && AO(X() + 1 ) > 0.0 && Close(X() + 2 ) >= Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 2 ) <= Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) >= Envelopes_Mid(X()) && Close(X()) <= Envelopes_Up(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

同理，带有看跌偏向的挤压形态中，AO 也会在小幅波动间逐步下行。具体表现为直方图在零轴附近形成一系列逐步降低的高点，暗示一旦突破发生，阻力最小的方向是向下。该形态类似于著名的布林带挤压形态，区别在于我们使用的是包络线配合 AO 指标。

通道收窄通常意味着移动平均线变化不大，且近期价格高低点与均线之间没有明显偏离 —— 这是典型的盘整状态。包络线轨道的收缩提供了直观的视觉信号，不仅易于识别，甚至可以量化。例如，通过测量上下轨之间的距离相对于均线的百分比，可以得到一个量化指标。

因此，我们能够清晰判断形态何时 "生效"。然而，低波动时期往往也是许多交易者关注度较低的阶段。在这些时段保持警觉、留意 AO 的方向偏向，有可能让你比大众 "抢先一步"—— 多数人通常要等到突破明朗化后才做出反应。不过，该形态的测试结果是我们遇到的第一个前瞻表现存疑的信号形态。尽管如此，测试报告如下：





AO 极端动量与扩张的包络线

形态 5 聚焦于动量达到极致的强劲趋势行情。其特征是 AO 长时间维持在极高或极低的数值水平。这可以作为买盘或卖盘压力持续存在的信号。当 AO 出现上述表现的同时，包络线通道也开始变宽，且倾斜角度更加陡峭。这进一步确认了强劲的方向性运动。

在形态 5 的看涨信号中，AO 持续维持在零轴上方的高位水平。通常高于近期峰值，意味着始终处于正值区域。因此视觉上呈现为一片全绿、柱体高耸的 AO 形态。与此同时，包络线上轨急剧向上倾斜。在图表上，似乎每一根新的 K 线都在将上轨进一步推高，意味着包络线正在适应更高的价格水平。

在该形态的某些实现方式中，"包络线扩张" 可能意味着：由于包络线采用百分比度量，尽管百分比相对恒定，但轨道与价格之间的绝对距离会增大。需要关注的视觉特征是通道明确向上倾斜，而非走平。在 AO 高于给定阈值、包络线向上倾斜的格局下，我们将发出趋势延续的做多信号。此时趋势具有强劲的牵引力，大概率会继续推动价格走高。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_5( ENUM_POSITION_TYPE T) { vector _last = AO_Last3(X()); if ( T == POSITION_TYPE_BUY && _last[ 0 ] < 0.0 && _last[ 2 ] < 0.0 && _last[ 0 ] > _last[ 2 ] && Low(X()) < Low(X() + 1 ) && Envelopes_Up(X() + 1 ) - Envelopes_Lo(X() + 1 ) > Envelopes_Up(X()) - Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && _last[ 0 ] > 0.0 && _last[ 2 ] > 0.0 && _last[ 0 ] < _last[ 2 ] && High(X()) > High(X() + 1 ) && Envelopes_Up(X() + 1 ) - Envelopes_Lo(X() + 1 ) > Envelopes_Up(X()) - Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

对应的看跌形态则出现在 AO 持续处于深度负值时，可见多根红色直方图柱体，且充分位于零轴下方。与此同时，包络线显著向下倾斜，意味着卖盘动能持续存在，适合顺势做空。该形态本质上用于识别市场处于极端趋势的时刻 —— 比如失控的暴涨或暴跌。当包络线上轨不断创出新高、下轨紧随其后时，可以理解为 "价格沿着轨道运行"。

不少策略认为，一旦价格紧贴布林带上轨（在本文中是包络线上轨）运行，市场就进入了趋势状态 —— 这里的概念类似，只不过我们额外要求 AO 来确认这种超常动量。实际交易中，形态 5 可能出现在一段时间的盘整之后，有可能紧随形态 4 或形态 1 之后出现。该形态的测试结果如下，这一形态同样实现了盈利的前瞻表现：





包络线边界的双底 / 双顶与 AO 双峰形态

我们的第七个形态，即形态 6，将包络线边界处的双底或双顶，与一种独特的 AO 形态（通常称为双峰）相结合。以看涨形态为例：价格在下跌过程中于包络线下轨获得支撑，反弹后再次回测下轨，形成 W 形双底。两个低点大致处于包络线下轨区域的同一水平 —— 这是一个支撑区，说明该位置两次都成功守住。在此过程中，AO 同步在零轴下方形成看涨双峰形态。

在 AO 的形态中，第二个谷底高于第一个，即更靠近零轴。但更重要的是，AO 始终处于零轴以下，且两个谷底之间没有发生穿越。这种双峰形态被视为看涨动量基础正在形成的信号，因为抛售强度正在减弱。我们在 MQL5 中按如下方式实现这一看涨反转机会：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_6( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > 0.0 && AO(X() + 1 ) < 0.0 && AO(X()) > 0.0 && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Lo(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) < 0.0 && AO(X() + 1 ) > 0.0 && AO(X()) < 0.0 && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Up(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

该形态的看跌版本是包络线上轨处的双顶（M 形）。价格触及上轨后回落，随后再次回测，形成高度几乎持平的两个高点。与此同时，AO 在零轴上方呈现看跌双峰，两峰之间没有穿越，且第二峰低于第一峰。这标志着买盘压力逐渐减弱，为价格下跌埋下伏笔。

形态 6 的核心在于将经典图表形态与震荡指标确认相结合。在已知支撑位（如包络线下轨）形成双底，确实表明该价位受到 "防守"。就其本身而言，AO 双峰是比尔・威廉姆斯体系中公认的反转情绪信号。包络线则提供了背景信息 —— 这些低点 / 高点出现在极端价格带，进一步印证了支撑 / 阻力位并非随意形成，而是震荡行情中的折返点。

通常的入场时机是双底颈线（两个低点之间的峰值）被突破时，或者在第二个底部形成后、AO 翻绿等条件满足时入场。止损位的设置也很自然：做多时放在双底低点稍下方，做空时放在双顶高点稍上方。因此局部风险相对较小，而潜在回报可观 —— 可以看至包络线的另一端。在美元兑日元 30 分钟周期、同样的两年测试区间内，该形态产生的交易数量不足以与其他形态相提并论。入场条件过于严格，这可能意味着它更适合更小的时间周期？尽管如此，测试报告如下：





AO 从超卖区急剧反弹 + 包络线突破

形态 7 用于捕捉某一方向极端动量之后出现的爆发性反转行情。当 AO 从深度超卖状态突然急剧转向看涨读数，同时价格飙升至包络线上轨上方时，该形态成立。以上描述均针对看涨反转信号。实际交易中，这种看涨形态的特征是：经历大幅抛售后 AO 处于极低水平，标志着极端看跌动量。随后在短短几根 K 线内，AO 穿越零轴阈值转为正值。

这表明动量发生了剧烈反转 —— 卖方从完全掌控局面到突然溃败，买方取而代之。与此同时，此前被严重压制的价格会跳升至包络线上方，收盘价位于通道之外，标志着决定性的向上突破。这种形态往往由催化剂触发，通常是新闻事件。我们在 MQL5 中按如下方式实现该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_7( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > 0.0 && AO(X() + 1 ) > AO(X() + 2 ) && AO(X()) > AO(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) <= Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) > Envelopes_Lo(X() + 1 ) && Close(X()) > Close(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) < 0.0 && AO(X() + 1 ) < AO(X() + 2 ) && AO(X()) < AO(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) >= Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) < Envelopes_Up(X() + 1 ) && Close(X()) < Close(X() + 1 ) ) { return ( true ); } return ( false ); }

该形态的看跌版本则相反：AO 在短时间内从超买区急剧翻至零轴以下，同时价格跌破包络线下轨。由此触发向下突破的反转行情。该形态本质上捕捉的是 V 型反转。它发生在原本沿某一方向强劲运行的市场发生投降式反转，并猛烈转向另一方向之时。AO 量化了这种动量的翻转。

形态 7 的基本假设是：此前的极端动量不具备持续性，如今因某种实质性触发因素而发生逆转。如果没有这一触发因素，你看到的可能只是上涨趋势中一次波动率放大的波动回调，趋势本身依然完好。因此，行情背景非常重要。交易者应关注过度延伸的涨势或有消息面支撑的事件。测试显示，形态 7 的表现与形态 1 相当，前瞻测试效果显著。测试报告如下：

形态 7 看涨信号的图示如下。我们展示了前瞻表现最佳的几个形态的图表，但由于附带了智能交易系统的源代码，读者可以在回测后的图表上进行更深入的研究。





突破后回踩包络线 + AO 确认

倒数第二个信号形态是一种 "回踩" 策略，即突破后回调测试策略。它在价格强势突破包络线之后生效，具体时机是价格短暂回落测试已被突破的包络线轨道之时。在此过程中，AO 始终维持在极端水平，表明主导动量依然完好。在看涨形态中，价格因趋势行情或形态 1、形态 7 等情况急剧向上突破包络线上轨。初始爆发之后，价格小幅回落，关键在于回调的最低点仍保持在上轨线上方。换言之，价格并未重新进入包络线内部，只是轻触上轨，略微高于轨道运行。

这实际上构成了对新支撑位（即原上轨）的回踩确认。在回踩过程中，AO 保持看涨、位于零轴上方且处于相对高位 —— 因为动量并未消散，只是暂时停歇。AO 可能因小幅回调而略有回落，但应始终稳固处于正值区域。满足这些条件时，该形态给出上涨趋势中的低风险入场信号：价格在轨道上方企稳验证了突破有效性，AO 则确认看涨动量犹在。以下是该形态的 MQL5 源代码：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_8( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > 0.0 && AO(X() + 1 ) > AO(X() + 2 ) && AO(X()) > AO(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Up(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) > Close(X() + 2 ) && Close(X()) > Close(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) < 0.0 && AO(X() + 1 ) < AO(X() + 2 ) && AO(X()) < AO(X() + 1 ) && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Lo(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) < Close(X() + 2 ) && Close(X()) < Close(X() + 1 ) ) { return ( true ); } return ( false ); }

看跌版本适用于价格跌破包络线下轨后向上反弹的情况，且反弹高点仍位于下轨下方。此时下轨充当阻力位。由于 AO 持续为负值，该形态提供了趁 "修复性反弹" 做空的机会，并对下跌趋势的延续抱有一定信心。经测试，形态 8 成为第一个前瞻测试未能实现盈利的形态。测试报告如下：





包络线趋势倾斜 + AO 基线偏移

最后一个形态聚焦于识别新一轮持续趋势的开端，通过包络线斜率的明显变化与 AO 基线动量的确认性偏移相结合来实现。在看涨场景中，此前走平的包络线通道开始急剧向上倾斜，标志着价格走势已转为多头。这通常从上轨或中轨首次创出新高时开始观察。举例来说，连续多根 K 线中，每一根新 K 线的包络线上轨都比前一根更高。当包络线显示出明确的看涨倾斜时，AO 也同时升至零轴上方，并持续稳定地保持在正值区域。

实际交易中，这意味着 AO 此前可能在零轴附近或下方震荡，但由于持续的买盘压力，如今已决定性地转为正值。很多时候可以看到 AO 站上零轴并连续多根 K 线保持绿色柱体。这些条件组合在一起确实构成了强劲的趋势买入信号，因为市场大概率已脱离震荡 / 盘整阶段，进入有序的上涨趋势。我们在 MQL5 中按如下方式编写该形态：

bool CSignalAO_Envelopes::IsPattern_9( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && AO(X() + 2 ) > AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) > AO(X()) && AO(X()) > 0.0 && Close(X() + 2 ) > Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) <= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X()) > Envelopes_Mid(X()) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && AO(X() + 2 ) < AO(X() + 1 ) && AO(X() + 1 ) < AO(X()) && AO(X()) < 0.0 && Close(X() + 2 ) < Envelopes_Mid(X() + 2 ) && Close(X() + 1 ) >= Envelopes_Mid(X() + 1 ) && Close(X()) < Envelopes_Mid(X()) ) { return ( true ); } return ( false ); }

看跌镜像形态则是包络线转向下行，下轨逐根 K 线逐级走低。与此同时，AO 跌至零轴下方并持续保持负值，标志着新一轮下跌趋势正在形成。该形态起到确认作用。它并不像形态 7 或形态 6 那样试图捕捉绝对的顶部或底部。它所做的只是识别市场从横盘或弱势状态转向趋势行情的微妙转变。在美元兑日元 30 分钟周期、两年测试区间内，该形态的前瞻测试同样未能实现盈利，与前述形态 8 的情况类似。测试报告如下：





结论

在本文中，我们研究了动量震荡指标（AO）与包络线通道的另一组指标搭配。我们的研究基于一年的训练 / 优化窗口和一年的前瞻测试。正如本系列文章一直强调的那样，这一测试窗口是有限的，读者在将这些思路应用于实盘之前，非常有必要在不同类型的市场中进行更多验证和探索。我们将在后续文章中进一步探讨：前瞻测试表现不佳的形态 8 和形态 9，是否能通过监督学习得到改善。

名称 描述 WZ-75.mq5 向导组装的智能交易系统（头部显示包含文件） SignalWZ-75.mqh 在 MQL5 向导生成 EA 时所使用的自定义信号类文件

这些附件文件用于在 MQL5 向导中组装智能交易系统。新读者可在此处查阅使用指南。