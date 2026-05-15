内容





引言

在元启发式优化算法领域，各类算法的设计灵感通常源于自然过程、物理现象与进化机制，而如今一类全新的灵感来源应运而生 —— 电子游戏。大逃杀优化器（BRO） 由泰马兹・拉赫卡尔・法尔希（Taymaz Rahkar Farshi）提出，是一种创新型优化算法，其核心思想借鉴了《绝地求生》（PUBG）等热门大逃杀游戏的玩法机制。

BRO算法开创了优化方法中的一个全新门类 —— “基于游戏的优化算法”，进一步完善了现有的三大类优化算法体系，即：进化算法、群体智能算法，以及基于物理现象的算法，这些算法均属于广义上的基于种群的优化算法。在群体智能算法中，智能体之间相互协作以实现共同目标；与之不同，BRO算法中个体之间相互竞争，力求在搜索空间中生存下来并占据最优位置。

BRO算法的一大核心特点，是其独有的解竞争机制与“伤害”机制。每个解都会与其最近邻的解进行对比，失败者会受到“伤害”，而优胜者则清零伤害值。累积伤害过高的解会被移出种群，并由新的随机解替代，这一过程就如同PUBG中玩家受到致命伤害后被淘汰出局一样。从而为搜索空间探索引入新的搜索机会。





算法实现

可以将BRO算法形象地理解为一个虚拟世界：众多玩家降落在战场，最终只能有一人存活。这正是该类游戏的核心机制。现在，我们将这一理念引入优化问题的求解中。

在算法初始阶段，我们会生成一个解的种群，并将其随机分布在搜索空间内。每个解都是一名独特的“玩家”，拥有对应的位置和该位置的优劣程度（适应度）。随后进入核心竞争循环：每个解都会与其最近邻解进行比较，如同玩家在战场中相互对决。

当两个解“相遇”时，会根据其优劣展开比拼。更优解被判为胜利者，受到0点伤害；较差解被判为失败者，受到1点伤害。此伤害计数器是本算法的核心特征。失败解不仅会承受伤害，还会向种群中当前的最优解方向移动，尝试改善自身位置。这一移动模拟了玩家为求生存而寻找更安全、更有利位置的行为。

如果某个解累积的伤害过高（超出设定阈值），它就会被“淘汰出局” —— 从种群中移除，并由新的随机解替代。这就如同大逃杀游戏中玩家被淘汰后，下一局会有新玩家加入一样。该机制确保了种群的持续更新，并维持了解的多样性。

算法会周期性收缩搜索空间，类似于大逃杀中不断缩小的安全区，迫使玩家相互靠近。搜索边界会以当前找到的最优解为中心收缩，驱使种群向更有潜力的区域集中。

借助此方法，BRO算法实现了全局探索与局部开发之间的平衡。失败解向优秀解靠拢，保证整体优化趋势；彻底淘汰的解被新解替换，为搜索空间带来新的探索视角。与此同时，边界的周期性收缩，会强化对优质区域的局部精细搜索。

图例1. 运行中的BRO算法

上图展示了大逃杀优化器（BRO）算法的主要构成部分。搜索空间以一个二维区域呈现，图中的等高线象征待优化的目标函数（亮度越高的区域代表解的质量越好）。全局最优解以红色五角星标记，位于最高 “山峰” 的中心位置。优胜解用绿色圆点表示 —— 这类解伤害值为0（在与邻域解的对抗中获胜）。落败解用黄色（1点伤害）和橙色（2点伤害）圆点表示。新随机解用蓝色圆点表示，在某个解累积过量伤害时生成。失败解会向最优解方向移动（图中以虚线箭头表示）。搜索空间的收缩过程则以橙色虚线框表示，框体以当前最优解为中心不断缩小。

：初始化、与邻域解对比、向更优解移动、收缩搜索空间。

在BRO算法中，各个解相互竞争，失败者会受到 “伤害”。伤害值过高的解将被新的随机解替换。至此，已经清楚算法原理，我们可以开始编写伪代码。

初始化： 创建规模为popSize的种群 对于每个解，设置伤害计数器初始值为0 设置maxDamage最大伤害阈值 确定迭代次数（epoch） 计算用于周期性收缩搜索空间的初始收缩系数δ 基础算法： 创建并初始化种群： 遍历种群中的每个解： 在指定搜索空间内生成随机坐标

遍历每一次迭代： 若发现更优解，则更新全局最优解

在解之间开展 “对战”： 遍历种群中的每个解： 寻找最近邻解（距离最小的解） 对比当前解与邻域解的优劣： 如果当前解更优： 重置当前解的伤害计数器 增加邻域解的伤害计数器 失败者（邻域解）向全局最优解移动 否则: 增加当前解的伤害计数器 重置邻域解的伤害计数器 失败者（当前解）向全局最优解移动

处理伤害值过高的解： 遍历种群中的每个解： 如果伤害计数器大于等于最大伤害阈值： 重置伤害计数器 用新的随机解替换该解

周期性收缩搜索空间： 如果当前迭代轮次可以被δ整除： 计算整个种群所有坐标的标准差 以最优解为中心收缩搜索空间 更新δ值

返回找到的最优解

该算法使用以下公式：

计算用于收缩搜索空间的初始δ值： δ = ⌊迭代总次数 /log₁₀(迭代总次数)⌋

计算解之间的欧氏距离： 距离 = √(∑(解1 [c] − 解2 [c])²)

失败解向全局最优解移动： 解 [i][c] = 解 [i][c] + 随机数 × (最优解 [c] − 解 [i][c])

计算每个维度坐标的平均值： 均值 [c] = (∑解 [i][c]) / 种群规模

计算每个维度坐标的标准差： 标准差 [c] = √(∑(解 [i][c] − 均值 [c])² / 种群规模)

搜索空间收缩公式： 新下限 [c] = 最优解 [c] − 标准差 [c]，新上限 [c] = 最优解 [c] + 标准差 [c]

空间收缩后更新δ参数：δ = δ + ⌊δ / 2⌉

作者提出的周期性收缩搜索空间公式：Δ(δ) = 最大迭代次数 /log₁₀(最大迭代次数)。图表如下：

图例2. δ参数与迭代次数的关系

公式δ = 迭代次数 / log₁₀(迭代次数)的曲线图在BRO算法运行中至关重要，因为它决定了搜索空间每隔多少次迭代进行一次收缩。由图可见，δ值随迭代次数增加而增大，但由于除以了对数项，其增长速度远慢于迭代次数本身。这种非线性关系带来了以下优势：在优化前期（迭代次数较少时），搜索空间收缩相对频繁，有助于算法快速聚焦到有潜力的区域；在优化后期（迭代次数较多时），收缩频率降低，使得算法能对已发现的优质区域进行更精细地搜索。

在我的实验中，对于δ参数的计算公式进行了改进，采用了两次对数运算。该版本的表现效果更优。

delta = ( int ) MathFloor (epochs / MathLog ( MathLog (epochs)));

让我们继续讨论代码。我们将实现一个继承自基类C_AO的自定义类C_AO_BRO，这意味着它将继承C_AO类的所有公有成员与保护成员，并且可以重写其行为。该类将是基于大逃杀机制优化算法的具体实现。

1. 公有类成员：

popSize —— 设置种群规模。

maxDamage —— 设置最大伤害阈值，即解在被淘汰前能够承受的 “受击” 次数。

SetParams() —— 参数设置方法，根据存储在params数组中的值更新popSize和maxDamage，支持在算法运行时动态修改参数。

Init() —— 算法的初始化方法。接收参数： rangeMinP[] —— 各变量的搜索范围下限。 rangeMaxP[] —— 各变量的搜索范围上限。 rangeStepP[] —— 各变量的搜索步长。 epochsP — 算法迭代次数（轮次）。默认值为0。

Moving() —— 解在搜索空间中的移动或更新核心逻辑。

Revision() —— 解的比较与更新逻辑，在此评估每个解所承受的 “伤害值”。

maxDamage —— 存储最大伤害阈值的公有成员变量。

2. 类私有字段：

δ —— 搜索空间的收缩间隔。用于在优化过程中自适应调整搜索步长。

damages[] —— 种群中每个解的累计“伤害”值。

epoch —— 算法当前迭代轮次（次数）。

epochs —— 算法最大迭代轮次（次数）。

3. 辅助方法：

FindNearestNeighbor() —— 为指定索引的解查找最近邻解。用于解之间的交互逻辑。

CalculateDistance() —— 计算两个指定索引解之间的距离。

CalculateStandardDeviations() — 计算种群所有解的标准差，用于评估种群多样性并自适应调整搜索参数。

ShrinkSearchSpace() —— 收缩搜索空间方法。这是让算法收敛到最优解的标准技术。

整体设计理念：

C_AO_BRO是实现大逃杀优化算法的类，该算法的核心思想可简要概括如下：

初始化 —— 在指定搜索空间内创建随机解种群。 评估 —— 使用目标函数（适应度函数）对每个解进行评分。 大逃杀对抗 —— 各个解相互 “竞争”（根据目标函数值进行比较）。 伤害 — 部分解根据对战结果承受 “伤害”。 淘汰机制 —— “伤害”值超过 maxDamage 的解将被移出种群。 再生/替换 —— 被淘汰的解由新的随机解替代。 收缩搜索空间 —— 收缩搜索空间，使算法聚焦于最优区域。 循环迭代 — 重复执行第2-7步，直至达到设定迭代次数。

class C_AO_BRO : public C_AO { public : ~C_AO_BRO () { } C_AO_BRO () { ao_name = "BRO" ; ao_desc = "Battle Royale Optimizer" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17688" ; popSize = 100 ; maxDamage = 3 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "maxDamage" ; params [ 1 ].val = maxDamage; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; maxDamage = ( int )params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int maxDamage; private : int delta; int damages []; int epoch; int epochs; int FindNearestNeighbor ( int index); double CalculateDistance ( int idx1, int idx2); void CalculateStandardDeviations ( double &sdValues []); void ShrinkSearchSpace (); };

Init()方法用于初始化BRO算法，通过调用StandardInit()，根据传入的搜索范围和搜索步长执行标准初始化流程。如果StandardInit返回"false"，则Init()方法也会返回"false"，用于标记初始化错误。该方法会初始化"damages"数组：根据种群规模为各个解分配内存空间，并将每个解的初始伤害值设置为0。先设置总迭代次数"epochs"，并将当前迭代计数"epoch"重置为 0。

根据总迭代次数计算δ值，以实现搜索空间的逐步收缩。如果"δ"小于或等于0，则将其设置为1。总体而言，该方法通过初始化基础参数与数据结构，为算法运行做好准备。

bool C_AO_BRO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (damages, popSize); ArrayInitialize (damages, 0 ); epochs = epochsP; epoch = 0 ; delta = ( int ) MathFloor (epochs / MathLog10 (epochs)); if (delta <= 0 ) delta = 1 ; return true ; }

Moving()方法实现初始化解的种群逻辑：每个解的每一个坐标，都会在指定的最小值rangeMin和最大值rangeMax之间随机生成，并按照rangeStep进行离散化处理。该方法会确保种群仅被初始化一次。

void C_AO_BRO::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double coordinate = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; } }

Revision()方法是BRO优化算法的核心步骤。该方法在每次迭代中都会更新最优解：如果当前种群中某个解优于当前全局最优解，则更新全局最优解。

该方法会将解与其邻域解进行比较：对于每个解，在种群中找到其最近邻解，然后对比二者的适应度函数值。经对比后，较优解会获得 “奖励” —— 其伤害计数器被重置，而较差解的伤害计数器则加1。与此同时，该组中的较差解会向全局最优解方向移动。

接下来，将执行受损解替换逻辑：如果某个解累积的“伤害”值达到上限（即达到maxDamage值），就会将其替换为一个随机生成的新解。算法会根据"δ"变量周期性收缩搜索范围。整个过程会在多次算法迭代中重复执行。通过与邻域解相互比较，各个解会逐步向更优的搜索区域移动。

void C_AO_BRO::Revision () { epoch++; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { int neighbor = FindNearestNeighbor (i); if (neighbor != - 1 ) { if (a [i].f >= a [neighbor].f) { damages [i] = 0 ; damages [neighbor]++; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double r = u.RNDfromCI ( 0 , 1 ); a [neighbor].c [c] = a [neighbor].c [c] + r * (cB [c] - a [neighbor].c [c]); a [neighbor].c [c] = u.SeInDiSp (a [neighbor].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { damages [i]++; damages [neighbor] = 0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double r = u.RNDfromCI ( 0 , 1 ); a [i].c [c] = a [i].c [c] + r * (cB [c] - a [i].c [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (damages [i] >= maxDamage) { damages [i] = 0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double coordinate = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } if (epochs > 0 && epoch % delta == 0 ) { ShrinkSearchSpace (); delta = delta + ( int ) MathRound (delta / 2 ); } }

FindNearestNeighbor()方法用于查找种群中指定“索引”（index）对应解的最近邻索引。该方法遍历所有解，计算当前解与其他所有解的距离（排除自身索引），并返回距离最小的解的索引。如果无法找到最近邻（例如种群中仅有一个解），则返回-1。简言之，该方法的作用就是为指定解找到最近邻。

int C_AO_BRO::FindNearestNeighbor ( int index) { double minDistance = DBL_MAX ; int nearestIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i == index) continue ; double distance = CalculateDistance (index, i); if (distance < minDistance) { minDistance = distance; nearestIndex = i; } } return nearestIndex; }

CalculateDistance()方法用于计算种群中索引为idx1和idx2两个解之间的欧氏距离。首先将变量distanceSum初始化为 0，该变量用于累加坐标差值的平方和。通过"for"循环遍历解的所有坐标维度，在每次循环中，计算idx1与idx2对应坐标之间的差值，并将该差值的平方累加到distanceSum中.

循环结束后，该方法返回distanceSum的平方根，即两个解之间的欧氏距离。最终，该方法返回一个数值，用于表示两个解在搜索空间中的“距离”。该值越大，说明两个解相距越远。

double C_AO_BRO::CalculateDistance ( int idx1, int idx2) { double distanceSum = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double diff = a [idx1].c [c] - a [idx2].c [c]; distanceSum += diff * diff; } return MathSqrt (distanceSum); }

CalculateStandardDeviations()方法用于计算种群中每个解各维度坐标的标准差，并将结果存入sdValues数组中。首先调整输入数组sdValues的大小，使其能够存储每个“维度”（coords）坐标对应的标准差。之后，通过循环遍历每个坐标维度并计算标准差。该方法会先重置当前坐标的偏差平方和，再重置其均值。通过循环累加种群中所有解在当前坐标c上的数值，接下来，计算该坐标的平均值。

计算偏差平方和：循环遍历种群中的所有解，计算当前坐标相对于均值的偏差平方和。计算第i个解在第c维坐标上的数值与其均值的差值，将差值的平方累加到偏差平方和中。标准差计算公式：偏差平方和除以种群规模，再取平方根。计算结果存入sdValues数组的对应位置。

最终，该方法计算出种群中每个坐标维度的数值离散程度，并存储在传入的sdValues数组中，标准差反映了各坐标值围绕均值的波动程度。

void C_AO_BRO::CalculateStandardDeviations ( double &sdValues []) { ArrayResize (sdValues, coords); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double sum = 0.0 ; double mean = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) mean += a [i].c [c]; mean /= popSize; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { double diff = a [i].c [c] - mean; sum += diff * diff; } sdValues [c] = MathSqrt (sum / popSize); } }

ShrinkSearchSpace()方法基于坐标的标准差与当前最优解的位置来收缩搜索空间。形象地说，该方法会将搜索聚焦到已发现优质解的、更有潜力的区域。

首先，计算标准差：通过调用CalculateStandardDeviations() 方法，计算种群中每个解各坐标维度的标准差，并将结果存入sdValues数组中。这一步用于衡量种群中各坐标值的离散程度。计算新边界：新的搜索边界以已找到的最优解为中心，宽度由标准差决定。如果标准差较小，搜索范围会紧紧围绕最优解收缩；反之，如果标准差较大，搜索范围则保持相对宽泛。有效性检查：收缩后的搜索空间不会超出初始设定的可行解范围。

void C_AO_BRO::ShrinkSearchSpace () { double sdValues []; CalculateStandardDeviations (sdValues); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double newMin = cB [c] - sdValues [c]; double newMax = cB [c] + sdValues [c]; if (newMin < rangeMin [c]) newMin = rangeMin [c]; if (newMax > rangeMax [c]) newMax = rangeMax [c]; rangeMin [c] = newMin; rangeMax [c] = newMax; } }





测试结果

测试结果表明，该算法在Hilly函数和Forest函数上表现相当不错，但在离散型Megacity函数上，收敛速度要弱得多。

BRO|Battle Royale Optimizer|50.0|3.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7494493002235458

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4983307394255448

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27994639979348446

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6962444245506945

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3845619185097379

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.20427058729050862

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3815384615384616

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.21107692307692308

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10607692307692404

=============================

总分：3.51150 (39.02%)

可视化结果表明，在最后一个离散型Megacity函数上，算法的结果值分布较为分散，搜索能力也相对较弱。

BRO在Hilly测试函数上

BRO在Forest测试函数上

BRO在Megacity测试函数上

根据测试结果，BRO算法在各类基于种群的优化算法排行榜中位列最后一名。





总结

BRO算法为元启发式优化提供了一种新颖思路，以大逃杀模式为隐喻，让解之间相互竞争，从而开辟了 “基于游戏” 的优化方法方向。该算法的优势在于：概念简洁、直观易懂、实现难度相对较低，能够基于种群统计特征自动收缩搜索空间，并采用最近邻思想开展局部竞争。BRO算法是一种极具潜力的优化方法，其应用潜力远未被充分挖掘。

图例3. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例4. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）

BRO的优缺点：

优点：

这是个有趣的理念。

实现简单。 极具发展前景。

缺点：

在离散函数上表现不佳。



文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。



文中所用的程序