大逃杀优化器（BRO）
内容
引言
在元启发式优化算法领域，各类算法的设计灵感通常源于自然过程、物理现象与进化机制，而如今一类全新的灵感来源应运而生 —— 电子游戏。大逃杀优化器（BRO） 由泰马兹・拉赫卡尔・法尔希（Taymaz Rahkar Farshi）提出，是一种创新型优化算法，其核心思想借鉴了《绝地求生》（PUBG）等热门大逃杀游戏的玩法机制。
BRO算法开创了优化方法中的一个全新门类 —— “基于游戏的优化算法”，进一步完善了现有的三大类优化算法体系，即：进化算法、群体智能算法，以及基于物理现象的算法，这些算法均属于广义上的基于种群的优化算法。在群体智能算法中，智能体之间相互协作以实现共同目标；与之不同，BRO算法中个体之间相互竞争，力求在搜索空间中生存下来并占据最优位置。
BRO算法的一大核心特点，是其独有的解竞争机制与“伤害”机制。每个解都会与其最近邻的解进行对比，失败者会受到“伤害”，而优胜者则清零伤害值。累积伤害过高的解会被移出种群，并由新的随机解替代，这一过程就如同PUBG中玩家受到致命伤害后被淘汰出局一样。从而为搜索空间探索引入新的搜索机会。
算法实现
可以将BRO算法形象地理解为一个虚拟世界：众多玩家降落在战场，最终只能有一人存活。这正是该类游戏的核心机制。现在，我们将这一理念引入优化问题的求解中。
在算法初始阶段，我们会生成一个解的种群，并将其随机分布在搜索空间内。每个解都是一名独特的“玩家”，拥有对应的位置和该位置的优劣程度（适应度）。随后进入核心竞争循环：每个解都会与其最近邻解进行比较，如同玩家在战场中相互对决。
当两个解“相遇”时，会根据其优劣展开比拼。更优解被判为胜利者，受到0点伤害；较差解被判为失败者，受到1点伤害。此伤害计数器是本算法的核心特征。失败解不仅会承受伤害，还会向种群中当前的最优解方向移动，尝试改善自身位置。这一移动模拟了玩家为求生存而寻找更安全、更有利位置的行为。
如果某个解累积的伤害过高（超出设定阈值），它就会被“淘汰出局” —— 从种群中移除，并由新的随机解替代。这就如同大逃杀游戏中玩家被淘汰后，下一局会有新玩家加入一样。该机制确保了种群的持续更新，并维持了解的多样性。
算法会周期性收缩搜索空间，类似于大逃杀中不断缩小的安全区，迫使玩家相互靠近。搜索边界会以当前找到的最优解为中心收缩，驱使种群向更有潜力的区域集中。
借助此方法，BRO算法实现了全局探索与局部开发之间的平衡。失败解向优秀解靠拢，保证整体优化趋势；彻底淘汰的解被新解替换，为搜索空间带来新的探索视角。与此同时，边界的周期性收缩，会强化对优质区域的局部精细搜索。
图例1. 运行中的BRO算法
上图展示了大逃杀优化器（BRO）算法的主要构成部分。搜索空间以一个二维区域呈现，图中的等高线象征待优化的目标函数（亮度越高的区域代表解的质量越好）。全局最优解以红色五角星标记，位于最高 “山峰” 的中心位置。优胜解用绿色圆点表示 —— 这类解伤害值为0（在与邻域解的对抗中获胜）。落败解用黄色（1点伤害）和橙色（2点伤害）圆点表示。新随机解用蓝色圆点表示，在某个解累积过量伤害时生成。失败解会向最优解方向移动（图中以虚线箭头表示）。搜索空间的收缩过程则以橙色虚线框表示，框体以当前最优解为中心不断缩小。算法的关键阶段包括：初始化、与邻域解对比、向更优解移动、收缩搜索空间。
在BRO算法中，各个解相互竞争，失败者会受到 “伤害”。伤害值过高的解将被新的随机解替换。至此，已经清楚算法原理，我们可以开始编写伪代码。
初始化：
- 创建规模为popSize的种群
- 对于每个解，设置伤害计数器初始值为0
- 设置maxDamage最大伤害阈值
- 确定迭代次数（epoch）
- 计算用于周期性收缩搜索空间的初始收缩系数δ
基础算法：
- 创建并初始化种群：
- 遍历种群中的每个解：
- 在指定搜索空间内生成随机坐标
- 遍历种群中的每个解：
- 遍历每一次迭代：
- 若发现更优解，则更新全局最优解
- 在解之间开展 “对战”：
- 遍历种群中的每个解：
- 寻找最近邻解（距离最小的解）
- 对比当前解与邻域解的优劣：
- 如果当前解更优：
- 重置当前解的伤害计数器
- 增加邻域解的伤害计数器
- 失败者（邻域解）向全局最优解移动
- 否则:
- 增加当前解的伤害计数器
- 重置邻域解的伤害计数器
- 失败者（当前解）向全局最优解移动
- 如果当前解更优：
- 遍历种群中的每个解：
- 处理伤害值过高的解：
- 遍历种群中的每个解：
- 如果伤害计数器大于等于最大伤害阈值：
- 重置伤害计数器
- 用新的随机解替换该解
- 如果伤害计数器大于等于最大伤害阈值：
- 遍历种群中的每个解：
- 周期性收缩搜索空间：
- 如果当前迭代轮次可以被δ整除：
- 计算整个种群所有坐标的标准差
- 以最优解为中心收缩搜索空间
- 更新δ值
- 如果当前迭代轮次可以被δ整除：
- 返回找到的最优解
该算法使用以下公式：
- 计算用于收缩搜索空间的初始δ值：δ = ⌊迭代总次数 /log₁₀(迭代总次数)⌋
- 计算解之间的欧氏距离：距离 = √(∑(解1 [c] − 解2 [c])²)
- 失败解向全局最优解移动：解 [i][c] = 解 [i][c] + 随机数 × (最优解 [c] − 解 [i][c])
- 计算每个维度坐标的平均值：均值 [c] = (∑解 [i][c]) / 种群规模
- 计算每个维度坐标的标准差：标准差 [c] = √(∑(解 [i][c] − 均值 [c])² / 种群规模)
- 搜索空间收缩公式： 新下限 [c] = 最优解 [c] − 标准差 [c]，新上限 [c] = 最优解 [c] + 标准差 [c]
- 空间收缩后更新δ参数：δ = δ + ⌊δ / 2⌉
作者提出的周期性收缩搜索空间公式：Δ(δ) = 最大迭代次数 /log₁₀(最大迭代次数)。图表如下：
图例2. δ参数与迭代次数的关系
公式δ = 迭代次数 / log₁₀(迭代次数)的曲线图在BRO算法运行中至关重要，因为它决定了搜索空间每隔多少次迭代进行一次收缩。由图可见，δ值随迭代次数增加而增大，但由于除以了对数项，其增长速度远慢于迭代次数本身。这种非线性关系带来了以下优势：在优化前期（迭代次数较少时），搜索空间收缩相对频繁，有助于算法快速聚焦到有潜力的区域；在优化后期（迭代次数较多时），收缩频率降低，使得算法能对已发现的优质区域进行更精细地搜索。
在我的实验中，对于δ参数的计算公式进行了改进，采用了两次对数运算。该版本的表现效果更优。
// Calculate the initial delta to narrow the search space delta = (int)MathFloor(epochs / MathLog(MathLog(epochs)));
让我们继续讨论代码。我们将实现一个继承自基类C_AO的自定义类C_AO_BRO，这意味着它将继承C_AO类的所有公有成员与保护成员，并且可以重写其行为。该类将是基于大逃杀机制优化算法的具体实现。
1. 公有类成员：
- popSize —— 设置种群规模。
- maxDamage —— 设置最大伤害阈值，即解在被淘汰前能够承受的 “受击” 次数。
- SetParams() —— 参数设置方法，根据存储在params数组中的值更新popSize和maxDamage，支持在算法运行时动态修改参数。
- Init() —— 算法的初始化方法。接收参数：
- rangeMinP[] —— 各变量的搜索范围下限。
- rangeMaxP[] —— 各变量的搜索范围上限。
- rangeStepP[] —— 各变量的搜索步长。
- epochsP — 算法迭代次数（轮次）。默认值为0。
- Moving() —— 解在搜索空间中的移动或更新核心逻辑。
- Revision() —— 解的比较与更新逻辑，在此评估每个解所承受的 “伤害值”。
- maxDamage —— 存储最大伤害阈值的公有成员变量。
2. 类私有字段：
- δ —— 搜索空间的收缩间隔。用于在优化过程中自适应调整搜索步长。
- damages[] —— 种群中每个解的累计“伤害”值。
- epoch —— 算法当前迭代轮次（次数）。
- epochs —— 算法最大迭代轮次（次数）。
3. 辅助方法：
- FindNearestNeighbor() —— 为指定索引的解查找最近邻解。用于解之间的交互逻辑。
- CalculateDistance() —— 计算两个指定索引解之间的距离。
- CalculateStandardDeviations() — 计算种群所有解的标准差，用于评估种群多样性并自适应调整搜索参数。
- ShrinkSearchSpace() —— 收缩搜索空间方法。这是让算法收敛到最优解的标准技术。
整体设计理念：
C_AO_BRO是实现大逃杀优化算法的类，该算法的核心思想可简要概括如下：
- 初始化 —— 在指定搜索空间内创建随机解种群。
- 评估 —— 使用目标函数（适应度函数）对每个解进行评分。
- 大逃杀对抗 —— 各个解相互 “竞争”（根据目标函数值进行比较）。
- 伤害 — 部分解根据对战结果承受 “伤害”。
- 淘汰机制 —— “伤害”值超过 maxDamage 的解将被移出种群。
- 再生/替换 —— 被淘汰的解由新的随机解替代。
- 收缩搜索空间 —— 收缩搜索空间，使算法聚焦于最优区域。
- 循环迭代 — 重复执行第2-7步，直至达到设定迭代次数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_BRO : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_BRO () { } C_AO_BRO () { ao_name = "BRO"; ao_desc = "Battle Royale Optimizer"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17688"; popSize = 100; // population size maxDamage = 3; // maximum damage threshold ArrayResize (params, 2); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "maxDamage"; params [1].val = maxDamage; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; maxDamage = (int)params [1].val; } bool Init (constdouble &rangeMinP [],// minimum search range const double &rangeMaxP [], // maximum search range const double &rangeStepP [], // search step const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- int maxDamage; // maximum damage threshold private: //------------------------------------------------------------------- int delta; // interval for shrinking the search space int damages []; // amount of damage for each solution int epoch; // current epoch int epochs; // maximum number of epochs // Auxiliary methods int FindNearestNeighbor (int index); double CalculateDistance (int idx1, int idx2); void CalculateStandardDeviations (double &sdValues []); void ShrinkSearchSpace (); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init()方法用于初始化BRO算法，通过调用StandardInit()，根据传入的搜索范围和搜索步长执行标准初始化流程。如果StandardInit返回"false"，则Init()方法也会返回"false"，用于标记初始化错误。该方法会初始化"damages"数组：根据种群规模为各个解分配内存空间，并将每个解的初始伤害值设置为0。先设置总迭代次数"epochs"，并将当前迭代计数"epoch"重置为 0。
根据总迭代次数计算δ值，以实现搜索空间的逐步收缩。如果"δ"小于或等于0，则将其设置为1。总体而言，该方法通过初始化基础参数与数据结构，为算法运行做好准备。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_BRO::Init (const double &rangeMinP [], // minimum search range const double &rangeMaxP [], // maximum search range const double &rangeStepP [], // search step const int epochsP = 0) // number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- // Initialize damage counters for each solution ArrayResize (damages, popSize); ArrayInitialize (damages, 0); // Set epochs epochs = epochsP; epoch = 0; // Calculate the initial 'delta' to narrow the search space delta = (int)MathFloor (epochs / MathLog10 (epochs)); if (delta <= 0) delta = 1; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving()方法实现初始化解的种群逻辑：每个解的每一个坐标，都会在指定的最小值rangeMin和最大值rangeMax之间随机生成，并按照rangeStep进行离散化处理。该方法会确保种群仅被初始化一次。
/—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BRO::Moving () { if (!revision) { // Initialize the population with random decisions for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { double coordinate = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision()方法是BRO优化算法的核心步骤。该方法在每次迭代中都会更新最优解：如果当前种群中某个解优于当前全局最优解，则更新全局最优解。
该方法会将解与其邻域解进行比较：对于每个解，在种群中找到其最近邻解，然后对比二者的适应度函数值。经对比后，较优解会获得 “奖励” —— 其伤害计数器被重置，而较差解的伤害计数器则加1。与此同时，该组中的较差解会向全局最优解方向移动。
接下来，将执行受损解替换逻辑：如果某个解累积的“伤害”值达到上限（即达到maxDamage值），就会将其替换为一个随机生成的新解。算法会根据"δ"变量周期性收缩搜索范围。整个过程会在多次算法迭代中重复执行。通过与邻域解相互比较，各个解会逐步向更优的搜索区域移动。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BRO::Revision () { epoch++; // Update the global best solution for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } // Compare each solution with its nearest neighbor and update damage counters for (int i = 0; i < popSize; i++) { int neighbor = FindNearestNeighbor (i); if (neighbor != -1) { if (a [i].f >= a [neighbor].f) { // Solution i wins damages [i] = 0; damages [neighbor]++; // The loser (neighbor) moves toward the best solution for (int c = 0; c < coords; c++) { double r = u.RNDfromCI (0, 1); a [neighbor].c [c] = a [neighbor].c [c] + r * (cB [c] - a [neighbor].c [c]); a [neighbor].c [c] = u.SeInDiSp (a [neighbor].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { // Solution i loses damages [i]++; damages [neighbor] = 0; // The loser (i) moves to the best solution for (int c = 0; c < coords; c++) { double r = u.RNDfromCI (0, 1); a [i].c [c] = a [i].c [c] + r * (cB [c] - a [i].c [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } // Check if any solution has reached maximum damage and replace it for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (damages [i] >= maxDamage) { // Reset the damage counter damages [i] = 0; // Generate a new random solution for (int c = 0; c < coords; c++) { double coordinate = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } // Periodic narrowing of the search space if (epochs > 0 && epoch % delta == 0) { ShrinkSearchSpace (); // Update delta delta = delta + (int)MathRound (delta / 2); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
FindNearestNeighbor()方法用于查找种群中指定“索引”（index）对应解的最近邻索引。该方法遍历所有解，计算当前解与其他所有解的距离（排除自身索引），并返回距离最小的解的索引。如果无法找到最近邻（例如种群中仅有一个解），则返回-1。简言之，该方法的作用就是为指定解找到最近邻。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— int C_AO_BRO::FindNearestNeighbor (int index) { double minDistance = DBL_MAX; int nearestIndex = -1; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (i == index) continue; double distance = CalculateDistance (index, i); if (distance < minDistance) { minDistance = distance; nearestIndex = i; } } return nearestIndex; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateDistance()方法用于计算种群中索引为idx1和idx2两个解之间的欧氏距离。首先将变量distanceSum初始化为 0，该变量用于累加坐标差值的平方和。通过"for"循环遍历解的所有坐标维度，在每次循环中，计算idx1与idx2对应坐标之间的差值，并将该差值的平方累加到distanceSum中.
循环结束后，该方法返回distanceSum的平方根，即两个解之间的欧氏距离。最终，该方法返回一个数值，用于表示两个解在搜索空间中的“距离”。该值越大，说明两个解相距越远。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_BRO::CalculateDistance (int idx1, int idx2) { double distanceSum = 0.0; for (int c = 0; c < coords; c++) { double diff = a [idx1].c [c] - a [idx2].c [c]; distanceSum += diff * diff; } return MathSqrt (distanceSum); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateStandardDeviations()方法用于计算种群中每个解各维度坐标的标准差，并将结果存入sdValues数组中。首先调整输入数组sdValues的大小，使其能够存储每个“维度”（coords）坐标对应的标准差。之后，通过循环遍历每个坐标维度并计算标准差。该方法会先重置当前坐标的偏差平方和，再重置其均值。通过循环累加种群中所有解在当前坐标c上的数值，接下来，计算该坐标的平均值。
计算偏差平方和：循环遍历种群中的所有解，计算当前坐标相对于均值的偏差平方和。计算第i个解在第c维坐标上的数值与其均值的差值，将差值的平方累加到偏差平方和中。标准差计算公式：偏差平方和除以种群规模，再取平方根。计算结果存入sdValues数组的对应位置。
最终，该方法计算出种群中每个坐标维度的数值离散程度，并存储在传入的sdValues数组中，标准差反映了各坐标值围绕均值的波动程度。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BRO::CalculateStandardDeviations (double &sdValues []) { ArrayResize (sdValues, coords); for (int c = 0; c < coords; c++) { double sum = 0.0; double mean = 0.0; // Calculate the average for (int i = 0; i < popSize; i++) mean += a [i].c [c]; mean /= popSize; // Calculate the sum of squared deviations for (int i = 0; i < popSize; i++) { double diff = a [i].c [c] - mean; sum += diff * diff; } sdValues [c] = MathSqrt (sum / popSize); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ShrinkSearchSpace()方法基于坐标的标准差与当前最优解的位置来收缩搜索空间。形象地说，该方法会将搜索聚焦到已发现优质解的、更有潜力的区域。
首先，计算标准差：通过调用CalculateStandardDeviations() 方法，计算种群中每个解各坐标维度的标准差，并将结果存入sdValues数组中。这一步用于衡量种群中各坐标值的离散程度。计算新边界：新的搜索边界以已找到的最优解为中心，宽度由标准差决定。如果标准差较小，搜索范围会紧紧围绕最优解收缩；反之，如果标准差较大，搜索范围则保持相对宽泛。有效性检查：收缩后的搜索空间不会超出初始设定的可行解范围。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BRO::ShrinkSearchSpace () { double sdValues []; CalculateStandardDeviations (sdValues); for (int c = 0; c < coords; c++) { // The new boundaries are centered around the best solution with a standard deviation width double newMin = cB [c] - sdValues [c]; double newMax = cB [c] + sdValues [c]; // Make sure the new bounds are within the original constraints if (newMin < rangeMin [c]) newMin = rangeMin [c]; if (newMax > rangeMax [c]) newMax = rangeMax [c]; // Update the boundaries rangeMin [c] = newMin; rangeMax [c] = newMax; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
测试结果表明，该算法在Hilly函数和Forest函数上表现相当不错，但在离散型Megacity函数上，收敛速度要弱得多。
BRO|Battle Royale Optimizer|50.0|3.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7494493002235458
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4983307394255448
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27994639979348446
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6962444245506945
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3845619185097379
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.20427058729050862
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3815384615384616
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.21107692307692308
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10607692307692404
=============================
总分：3.51150 (39.02%)
可视化结果表明，在最后一个离散型Megacity函数上，算法的结果值分布较为分散，搜索能力也相对较弱。
BRO在Hilly测试函数上
BRO在Forest测试函数上
BRO在Megacity测试函数上
根据测试结果，BRO算法在各类基于种群的优化算法排行榜中位列最后一名。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly
最终
|Forest值
|Forest
最终
|Megacity (离散)
|Megacity
最终
|最终
结果
|% of
最大
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐饮经营者算法 (joo)
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血液遗传优化算法（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|30
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|31
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|32
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|33
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|34
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|35
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|36
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|37
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|38
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|39
|ADAMm
|群体自适应矩估计M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|40
|CGO
|混沌博弈优化
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|41
|ATAm
|人工部落算法M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|42
|CFO
|中央力优化
|0.60961
|0.54958
|0.27831
|1.43750
|0.63418
|0.46833
|0.22541
|1.32792
|0.57231
|0.23477
|0.09586
|0.90294
|3.668
|40.76
|43
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|44
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|45
|BRO
|大逃杀优化器
|0.74945
|0.49833
|0.27995
|1.52773
|0.69624
|0.38456
|0.20427
|1.28507
|0.38154
|0.21108
|0.10608
|0.69870
|3.512
|39.02
|RW
|神经Boid优化算法2（joo）
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
BRO算法为元启发式优化提供了一种新颖思路，以大逃杀模式为隐喻，让解之间相互竞争，从而开辟了 “基于游戏” 的优化方法方向。该算法的优势在于：概念简洁、直观易懂、实现难度相对较低，能够基于种群统计特征自动收缩搜索空间，并采用最近邻思想开展局部竞争。BRO算法是一种极具潜力的优化方法，其应用潜力远未被充分挖掘。
图例3. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例4. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）
BRO的优缺点：
优点：
- 这是个有趣的理念。
- 实现简单。
- 极具发展前景。
缺点：
- 在离散函数上表现不佳。
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|Test_AO_BRO.mq5
|脚本
|BRO测试
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17688
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。