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Connexus观察者模式（第8部分）：添加一个观察者请求

Connexus观察者模式（第8部分）：添加一个观察者请求

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joaopedrodev
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概述

本文是该系列文章的延续，我们将构建一个名为Connexus的库。在第一篇文章中，我们深入理解了WebRequest函数的基础操作，剖析了其每个参数的用途，并编写了示例代码来演示该函数的使用方法及其潜在难点。在上一篇文章中，我们构建了客户端层——一个简洁直观的类，负责发送请求、接收请求对象（CHttpRequest），并返回包含请求信息的响应对象（CHttpResponse），如状态码、耗时、响应体及响应头等。同时，我们将该类与WebRequest函数解耦，通过引入名为CHttpTransport的新层，显著提升了库的灵活性。

在本系列第八篇文章中，我们将探讨并实现库中的观察者模式，以优化客户端对多请求的管理能力。让我们开始吧！

为帮助您回顾库的当前架构，以下是最新类图：

示意图1


什么是观察者模式？

可将观察者想象为一位默默观察的朋友：他隐于暗处，洞悉一切，却从不干预。在编程领域，观察者模式实现了类似的功能：当对象状态发生变化时，系统能自动通知所有订阅者，而无需通知方知晓具体接收者是谁。这就犹如魔法般高效：某组件触发变更后，所有依赖方会即时感知并响应。作为经典设计模式之一，它完美协调了业务逻辑与界面层的同步更新。使系统各组件能基于事件自动调整，从而呈现出流畅的运行体验。

这一设计理念的诞生，旨在解决僵化系统中一个令人头疼的顽疾：当某个对象深度依赖另一对象时，二者会形成强耦合关系，导致系统缺乏灵活性与扩展空间。有什么解决方案？解耦，让架构更轻盈。早在观察者模式被正式命名之前，开发者们就已探索系统轻量化的实现路径。1994年，Erich GammaRichard HelmRalph JohnsonJohn Vlissides在著作《Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (1994)》中，首次将观察者模式系统化，提出其可作为打破强绑定桎梏、实现多对象同步更新的理想方案。


为什么使用观察者模式？

观察者模式非常适合在我们需要解耦时使用，当我们希望让对象更加独立时。主体（Subject）不需要知道谁在观察，只需广播变更通知“状态已更新！”然后继续执行。对于实时更新，观察者模式也非常有用。需要即时更新的系统，例如交互式界面或自动通知，使用观察者模式会更加敏捷。


观察者模式的组成部分

  1. 主体（Subject）：这是“所有者”，其状态发生变化，并需要通知观察者这些变化。其维护一个观察者列表，并提供添加或删除观察者的方法。
  2. 观察者（Observer）：每个观察者就像一个“监听者”，随时准备对主体的变化做出反应。其实现了一个更新方法，主体在每次发生变化时都会调用这个方法。

我将在下面添加一个图表，展示观察者模式的工作原理：

示意图 2

  1. 主类
    • 主体（Subject）：该类维护一个观察者集合（observerCollection），并提供管理这些观察者的方法。其功能是在状态发生变化时通知观察者。
      • 方法：
        • registerObserver(observer)：将一个观察者添加到集合中。
        • unregisterObserver(observer)：从集合中移除一个观察者。
        • notifyObservers()：通过调用observerCollection中每个观察者的update()方法来通知所有观察者。
    • 观察者（Observer）：这是一个定义了update()方法的接口或抽象类。所有具体的观察者类（Observer的具体化）都必须实现这个方法，当Subject通知变化时会调用该方法。
  2. 具体类
    • ConcreteObserverAConcreteObserverB：这些是Observer接口的具体实现。每个类都实现了update()方法，该方法定义了对Subject变化的具体响应。
  3. Subject与Observer之间的关系
    • Subject维护一个Observer列表，并通过调用集合中每个观察者的observer.update()来通知他们。
    • 具体的Observers根据其在update()方法中的具体实现，对Subject中发生的变化做出反应。

这在Connexus库中将如何发挥作用？我们将使用这种模式来通知客户端代码何时发送了请求、何时接收到了响应，甚至是何时生成了意外错误。使用这种模式，客户端将被告知这些事件的发生。这使得使用库变得更加容易，因为它避免了在代码中创建诸如“如果生成了错误，则执行此操作”、“如果发送了请求，则执行此操作”、“如果接收到了响应，则执行此操作”等条件语句。


动手编码

首先，我将展示一张图表，呈现我们如何在库中添加这种模式：

示意图 3

让我们更好地理解实现方式。

  1. 请注意，该图表的结构与参考图表相同。
  2. 我添加了两个观察者可以访问的方法：
  3. OnSend() → 当发送请求时。
  4. OnRecv() → 当获得响应时。
  5. IHttpObserver不会是一个抽象类，而是一个接口。


创建IHttpClient接口

首先，我们在路径<Connexus/Interface/IHttpClient.mqh>处创建IHttpClient接口。并且定义两个通知函数。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                IHttpObserver.mqh |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "../Core/HttpRequest.mqh"
#include "../Core/HttpResponse.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
interface IHttpObserver
  {
   void OnSend(CHttpRequest *request);
   void OnRecv(CHttpResponse *response);
  };
//+------------------------------------------------------------------+


在CHttpClient中创建观察者列表

让我们添加接口的导入。

#include "../Interface/IHttpObserver.mqh"
现在让我们在类的私有字段中创建一个观察者数组。记得这个数组应该存储指针，因此我们需要在变量名前加上“*”。我们还将创建用于添加、移除以及通知数组中所有观察者的公共方法。 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   HttpClient.mqh |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include files                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "HttpRequest.mqh"
#include "HttpResponse.mqh"
#include "../Constants/HttpMethod.mqh"
#include "../Interface/IHttpTransport.mqh"
#include "../Interface/IHttpObserver.mqh"
#include "HttpTransport.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CHttpClient                                              |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : CHttpClient                                        |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Class responsible for linking the request and      |
//|               response object with the transport layer.          |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHttpClient
  {
private:
   IHttpObserver     *m_observers[];                     // Array of observers
   
public:
   //--- Observers
   void              RegisterObserver(IHttpObserver *observer);
   void              UnregisterObserver(IHttpObserver *observer);
   void              OnSendNotifyObservers(CHttpRequest *request);
   void              OnRecvNotifyObservers(CHttpResponse *response);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Add observer pointer to observer list                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpClient::RegisterObserver(IHttpObserver *observer)
  {
   int size = ArraySize(m_observers);
   ArrayResize(m_observers,size+1);
   m_observers[size] = observer;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remove observer pointer to observer list                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpClient::UnregisterObserver(IHttpObserver *observer)
  {
   int size = ArraySize(m_observers);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(GetPointer(m_observers[i]) == GetPointer(observer))
        {
         ArrayRemove(m_observers,i,1);
         break;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Notifies observers that a request has been made                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpClient::OnSendNotifyObservers(CHttpRequest *request)
  {
   int size = ArraySize(m_observers);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      m_observers[i].OnSend(request);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Notifies observers that a response has been received             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CHttpClient::OnRecvNotifyObservers(CHttpResponse *response)
  {
   int size = ArraySize(m_observers);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      m_observers[i].OnRecv(response);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
最后，我们在发送请求的函数内部调用通知函数，以便实际通知观察者。 
//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CHttpClient                                              |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : CHttpClient                                        |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Class responsible for linking the request and      |
//|               response object with the transport layer.          |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHttpClient
  {
private:
   
   IHttpObserver     *m_observers[];                     // Array of observers
   
public:
   //--- Basis function
   bool              Send(CHttpRequest &request, CHttpResponse &response);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Basis function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CHttpClient::Send(CHttpRequest &request, CHttpResponse &response)
  {
   //--- Request
   uchar body_request[];
   request.Body().GetAsBinary(body_request);
   
   //--- Response
   uchar body_response[];
   string headers_response;
   
   //--- Notify observer of request
   this.OnSendNotifyObservers(GetPointer(request));
   
   //--- Send
   ulong start = GetMicrosecondCount();
   int status_code = m_transport.Request(request.Method().GetMethodDescription(),request.Url().FullUrl(),request.Header().Serialize(),request.Timeout(),body_request,body_response,headers_response);
   ulong end = GetMicrosecondCount();
   
   //--- Notify observer of response
   this.OnRecvNotifyObservers(GetPointer(response));
   
   //--- Add data in Response
   response.Clear();
   response.Duration((end-start)/1000);
   response.StatusCode() = status_code;
   response.Body().AddBinary(body_response);
   response.Header().Parse(headers_response);
   
   //--- Return is success
   return(response.StatusCode().IsSuccess());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

工作已完成，而且当我们编写代码时，它比看起来要简单得多，不是吗？到目前为止，我们在库内完成了整个实现。我们需要创建观察者，也就是说，实现IHttpObserver的具体类。我们将在下一个主题中进行这项工作，即测试部分。


测试

现在我们只需要使用这个库。为此，我将创建一个名为TestObserver.mq5的新测试文件，路径为<Experts/Connexus/Tests/TestObserver.mq5>。我们将导入库，并仅保留OnInit()事件。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 TestObserver.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Connexus/Core/HttpClient.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

在导入语句的下方，我将创建一个实现了IHttpClient接口的具体类，它只会将通过库发送和接收的数据打印到终端控制台。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 TestObserver.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Connexus/Core/HttpClient.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyObserver : public IHttpObserver
  {
public:
                     CMyObserver(void);
                    ~CMyObserver(void);
   
   void              OnSend(CHttpRequest *request);
   void              OnRecv(CHttpResponse *response);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyObserver::CMyObserver(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyObserver::~CMyObserver(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyObserver::OnSend(CHttpRequest *request)
  {
   Print("-----------------------------------------------");
   Print("Order sent notification received in CMyObserver");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMyObserver::OnRecv(CHttpResponse *response)
  {
   Print("-----------------------------------------------");
   Print("Response notification received in CMyObserver");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   //--- Create objects
   CHttpRequest request;
   CHttpResponse response;
   CHttpClient client;
   CMyObserver *my_observer = new CMyObserver();
   
   //--- Configure request
   request.Method() = HTTP_METHOD_GET;
   request.Url().Parse("https://httpbin.org/get");
   
   //--- Adding observer
   client.RegisterObserver(my_observer);
   
   //--- Send
   client.Send(request,response);
   
   //--- Delete pointer
   delete my_observer;
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

在图上运行该命令时，我们得到以下结果：

这表明CMyObserver类的函数在库内部被调用，这样改变了整个局面。我们完成了库的主要目标，使其变得灵活。

最有趣的部分是，我们可以在代码的不同部分拥有多个观察者。如果有一个被分成多个类的EA，那么我们可以让每个类都创建一个IHttpObserver的实现，就是这样！只要请求被发送或接收响应，我们就会得到通知。

在引入这些观察者模式后，当前库的示意图如下：

示意图4



重构文件夹

目前，所有库文件的目录结构如下： 

|--- Connexus
|--- |--- Constants
|--- |--- |--- HttpMethod.mqh
|--- |--- |--- HttpStatusCode.mqh
|--- |--- Core
|--- |--- |--- HttpClient.mqh
|--- |--- |--- HttpRequest.mqh
|--- |--- |--- HttpResponse.mqh
|--- |--- |--- HttpTransport.mqh
|--- |--- Data
|--- |--- |--- Json.mqh
|--- |--- Header
|--- |--- |--- HttpBody.mqh
|--- |--- |--- HttpHeader.mqh
|--- |--- Interface
|--- |--- |--- IHttpObserver.mqh
|--- |--- |--- IHttpTransport.mqh
|--- |--- URL
|--- |--- |--- QueryParam.mqh
|--- |--- |--- URL.mqh

我们将进行两项调整：将URL文件夹中的文件移动到数据文件夹中，并将它们重命名为Utils，从而简化了包含类似目的文件的两个文件夹。我们还会在核心文件夹（Core）中添加接口文件夹（interfaces folder），因为接口是库的核心部分。最终，库的文件夹结构如下所示： 

|--- Connexus
|--- |--- Constants
|--- |--- |--- HttpMethod.mqh
|--- |--- |--- HttpStatusCode.mqh
|--- |--- Core
|--- |--- |--- Interface
|--- |--- |--- |--- IHttpObserver.mqh
|--- |--- |--- |--- IHttpTransport.mqh
|--- |--- |--- HttpClient.mqh
|--- |--- |--- HttpRequest.mqh
|--- |--- |--- HttpResponse.mqh
|--- |--- |--- HttpTransport.mqh
|--- |--- Utils
|--- |--- |--- Json.mqh
|--- |--- |--- QueryParam.mqh
|--- |--- |--- URL.mqh
|--- |--- Header
|--- |--- |--- HttpBody.mqh
|--- |--- |--- HttpHeader.mqh


部分重命名方法

当涉及到编写易于理解、维护和改进的代码时，采用统一的编码规范往往能起到事半功倍的效果。在构建代码库时遵循统一的规范标准，其意义远不止于表面的美观；更能为当前及未来的代码使用者或协作者提供清晰的逻辑脉络、可预期的行为模式，以及稳固的架构基础。这种统一的风格不仅是组织层面的规范，更是对库的长期质量、稳健性及可持续扩展性的战略性投入。尽管初看时这似乎只是细枝末节，但最终它会成为贯穿代码的生命线，让系统既安全稳固，又能从容应对未来的演化需求。


为什么要遵循统一编码规范？

  • 一致性与可读性：采用结构清晰、风格统一的代码规范，能让所有开发者阅读代码时更加流畅高效。当存在明确定义的标准时，团队无需浪费时间解读风格差异或不一致性，而是能专注于代码的核心逻辑。诸如空格缩进、命名规则等细节，共同构建出更直观、易懂的开发体验。所有元素保持对齐，便于快速导航，避免因风格迥异导致的理解障碍。
  • 维护性与扩展性：代码库绝非静态存在，随着新需求涌现，持续调整在所难免。统一编码规范能显著降低维护复杂度，减少人为错误。这不仅节省问题修复时间，更能让新开发者们快速理解代码结构，高效协作。此外，从设计初期就遵循规范的代码库，其扩展性更强，因为新增功能能无缝融入已构建的标准化环境。

既然如此，让我们明确代码中的命名规范（以函数命名为主）。部分规范已在开发过程中实施，例如：

  • 类命名：名称前加前缀“ C ”
  • 接口命名：名称前加前缀 “ I ”
  • 私有变量：名称前加前缀“ m_ ”
  • 方法命名：首字母必须大写
  • 枚举值：必须全部大写

以上规范已在库中全面应用，现补充以下规则：

  • 属性访问方法：必须使用Get/Set前缀
  • 数组长度方法：统一命名为“ Size ”
  • 属性重置方法：统一命名为“ Clear ”
  • 字符串转换方法：统一命名为“ ToString ”
  • 避免命名冗余：CQueryParam类中的AddParam()方法存在语义重复。应当直接命名为Add()，因当前内容已明确为参数操作。

鉴于此，我不会列出我将重命名的库中的所有方法，也不会提供源代码，因为我会不改变方法的实现，而只是改变名称。但随着这些更改，我将在下方提供一张图表，展示库中所有类以及更新后的方法名称及其关系。

示意图5


结论

随着本文的发布，我们完成了关于创建Connexus库的系列文章。这个库旨在简化HTTP通信。这是一段相当长的旅程：我们从基础开始，深入探讨了更先进的设计和代码优化技巧，并研究了观察者模式，为Connexus赋予了动态和灵活系统中必不可少的响应性。我们还编码实现了这种模式，使得应用程序的各个部分能够自动对变化做出反应，从而创建了一个强大且适应性强的结构。

除了引入观察者模式外，我们还对整体文件与文件夹的结构进行了重构，使代码实现模块化设计且逻辑清晰直观。我们还对方法命名进行了优化，以提升代码的可读性，使库的使用方式更直观统一，这些细节对于实现代码整洁和长期维护而言至关重要。

Connexus的设计目标是让HTTP集成尽可能简单和直观，我们希望该系列文章展示过程中的每一个重要环节，并揭示实现这一目标的设计选择。通过本文，我们希望Connexus不仅能够简化您的HTTP集成，还能激发持续改进的灵感。感谢您与我一起踏上这段旅程，愿Connexus成为您项目中的得力助手！

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/16377

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joaopedrodev
joaopedrodev

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最近评论 | 前往讨论 (3)
Reset_index
Reset_index | 30 9月 2025 在 11:40

您好！我已经将这篇文章中的所有文件 + 上一篇文章中的附加文件复制到 MQL5 文件夹中。下面是我尝试编译 Connexus\Test\TestRequest.mq5 时得到的结果：


Rashid Umarov
Rashid Umarov | 30 9月 2025 在 12:39
Kristian Kafarov #:

你好！我将这篇文章中的所有文件 + 上一篇文章中的附加文件复制到了 MQL5 文件夹。下面是我尝试编译 Connexus\Test\TestRequest.mq5 时得到的结果：


闪烁到第一个错误，解决它，一切都会正常工作
Rashid Umarov
Rashid Umarov | 30 9月 2025 在 13:41

简而言之，不再允许隐式有符号/无符号数组类型转换。

需要对代码进行一些修改。

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