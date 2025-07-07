Connexus观察者模式（第8部分）：添加一个观察者请求

概述

本文是该系列文章的延续，我们将构建一个名为Connexus的库。在第一篇文章中，我们深入理解了WebRequest函数的基础操作，剖析了其每个参数的用途，并编写了示例代码来演示该函数的使用方法及其潜在难点。在上一篇文章中，我们构建了客户端层——一个简洁直观的类，负责发送请求、接收请求对象（CHttpRequest），并返回包含请求信息的响应对象（CHttpResponse），如状态码、耗时、响应体及响应头等。同时，我们将该类与WebRequest函数解耦，通过引入名为CHttpTransport的新层，显著提升了库的灵活性。

在本系列第八篇文章中，我们将探讨并实现库中的观察者模式，以优化客户端对多请求的管理能力。让我们开始吧！

为帮助您回顾库的当前架构，以下是最新类图：





什么是观察者模式？



可将观察者想象为一位默默观察的朋友：他隐于暗处，洞悉一切，却从不干预。在编程领域，观察者模式实现了类似的功能：当对象状态发生变化时，系统能自动通知所有订阅者，而无需通知方知晓具体接收者是谁。这就犹如魔法般高效：某组件触发变更后，所有依赖方会即时感知并响应。作为经典设计模式之一，它完美协调了业务逻辑与界面层的同步更新。使系统各组件能基于事件自动调整，从而呈现出流畅的运行体验。

这一设计理念的诞生，旨在解决僵化系统中一个令人头疼的顽疾：当某个对象深度依赖另一对象时，二者会形成强耦合关系，导致系统缺乏灵活性与扩展空间。有什么解决方案？解耦，让架构更轻盈。早在观察者模式被正式命名之前，开发者们就已探索系统轻量化的实现路径。1994年，Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson和John Vlissides在著作《Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (1994)》中，首次将观察者模式系统化，提出其可作为打破强绑定桎梏、实现多对象同步更新的理想方案。





为什么使用观察者模式？

观察者模式非常适合在我们需要解耦时使用，当我们希望让对象更加独立时。主体（Subject）不需要知道谁在观察，只需广播变更通知“状态已更新！”然后继续执行。对于实时更新，观察者模式也非常有用。需要即时更新的系统，例如交互式界面或自动通知，使用观察者模式会更加敏捷。





观察者模式的组成部分

主体（Subject）：这是“所有者”，其状态发生变化，并需要通知观察者这些变化。其维护一个观察者列表，并提供添加或删除观察者的方法。 观察者（Observer）：每个观察者就像一个“监听者”，随时准备对主体的变化做出反应。其实现了一个更新方法，主体在每次发生变化时都会调用这个方法。

我将在下面添加一个图表，展示观察者模式的工作原理：

主类 主体（Subject） ：该类维护一个观察者集合（observerCollection），并提供管理这些观察者的方法。其功能是在状态发生变化时通知观察者。 方法： registerObserver(observer)：将一个观察者添加到集合中。 unregisterObserver(observer)：从集合中移除一个观察者。 notifyObservers()：通过调用observerCollection中每个观察者的update()方法来通知所有观察者。

：该类维护一个观察者集合（observerCollection），并提供管理这些观察者的方法。其功能是在状态发生变化时通知观察者。 观察者（Observer）：这是一个定义了update()方法的接口或抽象类。所有具体的观察者类（Observer的具体化）都必须实现这个方法，当Subject通知变化时会调用该方法。 具体类 ConcreteObserverA和ConcreteObserverB：这些是Observer接口的具体实现。每个类都实现了update()方法，该方法定义了对Subject变化的具体响应。 Subject与Observer之间的关系 Subject维护一个Observer列表，并通过调用集合中每个观察者的observer.update()来通知他们。

具体的Observers根据其在update()方法中的具体实现，对Subject中发生的变化做出反应。

这在Connexus库中将如何发挥作用？我们将使用这种模式来通知客户端代码何时发送了请求、何时接收到了响应，甚至是何时生成了意外错误。使用这种模式，客户端将被告知这些事件的发生。这使得使用库变得更加容易，因为它避免了在代码中创建诸如“如果生成了错误，则执行此操作”、“如果发送了请求，则执行此操作”、“如果接收到了响应，则执行此操作”等条件语句。





动手编码

首先，我将展示一张图表，呈现我们如何在库中添加这种模式：

让我们更好地理解实现方式。

请注意，该图表的结构与参考图表相同。 我添加了两个观察者可以访问的方法： OnSend() → 当发送请求时。 OnRecv() → 当获得响应时。 IHttpObserver不会是一个抽象类，而是一个接口。





创建IHttpClient接口

首先，我们在路径<Connexus/Interface/IHttpClient.mqh>处创建IHttpClient接口。并且定义两个通知函数。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "../Core/HttpRequest.mqh" #include "../Core/HttpResponse.mqh" interface IHttpObserver { void OnSend(CHttpRequest *request); void OnRecv(CHttpResponse *response); };





在CHttpClient中创建观察者列表

让我们添加接口的导入。

#include "../Interface/IHttpObserver.mqh"

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "HttpRequest.mqh" #include "HttpResponse.mqh" #include "../Constants/HttpMethod.mqh" #include "../Interface/IHttpTransport.mqh" #include "../Interface/IHttpObserver.mqh" #include "HttpTransport.mqh" class CHttpClient { private : IHttpObserver *m_observers[]; public : void RegisterObserver(IHttpObserver *observer); void UnregisterObserver(IHttpObserver *observer); void OnSendNotifyObservers(CHttpRequest *request); void OnRecvNotifyObservers(CHttpResponse *response); }; void CHttpClient::RegisterObserver(IHttpObserver *observer) { int size = ArraySize (m_observers); ArrayResize (m_observers,size+ 1 ); m_observers[size] = observer; } void CHttpClient::UnregisterObserver(IHttpObserver *observer) { int size = ArraySize (m_observers); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if ( GetPointer (m_observers[i]) == GetPointer (observer)) { ArrayRemove (m_observers,i, 1 ); break ; } } } void CHttpClient::OnSendNotifyObservers(CHttpRequest *request) { int size = ArraySize (m_observers); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { m_observers[i].OnSend(request); } } void CHttpClient::OnRecvNotifyObservers(CHttpResponse *response) { int size = ArraySize (m_observers); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { m_observers[i].OnRecv(response); } }

class CHttpClient { private : IHttpObserver *m_observers[]; public : bool Send(CHttpRequest &request, CHttpResponse &response); }; bool CHttpClient::Send(CHttpRequest &request, CHttpResponse &response) { uchar body_request[]; request.Body().GetAsBinary(body_request); uchar body_response[]; string headers_response; this .OnSendNotifyObservers( GetPointer (request)); ulong start = GetMicrosecondCount (); int status_code = m_transport.Request(request.Method().GetMethodDescription(),request.Url().FullUrl(),request.Header().Serialize(),request.Timeout(),body_request,body_response,headers_response); ulong end = GetMicrosecondCount (); this .OnRecvNotifyObservers( GetPointer (response)); response.Clear(); response.Duration((end-start)/ 1000 ); response.StatusCode() = status_code; response.Body().AddBinary(body_response); response.Header().Parse(headers_response); return (response.StatusCode().IsSuccess()); }

工作已完成，而且当我们编写代码时，它比看起来要简单得多，不是吗？到目前为止，我们在库内完成了整个实现。我们需要创建观察者，也就是说，实现IHttpObserver的具体类。我们将在下一个主题中进行这项工作，即测试部分。





测试



现在我们只需要使用这个库。为此，我将创建一个名为TestObserver.mq5的新测试文件，路径为<Experts/Connexus/Tests/TestObserver.mq5>。我们将导入库，并仅保留OnInit()事件。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Connexus/Core/HttpClient.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); }

在导入语句的下方，我将创建一个实现了IHttpClient接口的具体类，它只会将通过库发送和接收的数据打印到终端控制台。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Connexus/Core/HttpClient.mqh> class CMyObserver : public IHttpObserver { public : CMyObserver( void ); ~CMyObserver( void ); void OnSend(CHttpRequest *request); void OnRecv(CHttpResponse *response); }; void CMyObserver::CMyObserver( void ) { } void CMyObserver::~CMyObserver( void ) { } void CMyObserver::OnSend(CHttpRequest *request) { Print ( "-----------------------------------------------" ); Print ( "Order sent notification received in CMyObserver" ); } void CMyObserver::OnRecv(CHttpResponse *response) { Print ( "-----------------------------------------------" ); Print ( "Response notification received in CMyObserver" ); } int OnInit () { CHttpRequest request; CHttpResponse response; CHttpClient client; CMyObserver *my_observer = new CMyObserver(); request.Method() = HTTP_METHOD_GET; request.Url().Parse( "https://httpbin.org/get" ); client.RegisterObserver(my_observer); client.Send(request,response); delete my_observer; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

在图上运行该命令时，我们得到以下结果：

这表明CMyObserver类的函数在库内部被调用，这样改变了整个局面。我们完成了库的主要目标，使其变得灵活。

最有趣的部分是，我们可以在代码的不同部分拥有多个观察者。如果有一个被分成多个类的EA，那么我们可以让每个类都创建一个IHttpObserver的实现，就是这样！只要请求被发送或接收响应，我们就会得到通知。

在引入这些观察者模式后，当前库的示意图如下：





重构文件夹

目前，所有库文件的目录结构如下：

|--- Connexus |--- |--- Constants |--- |--- |--- HttpMethod.mqh |--- |--- |--- HttpStatusCode.mqh |--- |--- Core |--- |--- |--- HttpClient.mqh |--- |--- |--- HttpRequest.mqh |--- |--- |--- HttpResponse.mqh |--- |--- |--- HttpTransport.mqh |--- |--- Data |--- |--- |--- Json.mqh |--- |--- Header |--- |--- |--- HttpBody.mqh |--- |--- |--- HttpHeader.mqh |--- |--- Interface |--- |--- |--- IHttpObserver.mqh |--- |--- |--- IHttpTransport.mqh |--- |--- URL |--- |--- |--- QueryParam.mqh |--- |--- |--- URL.mqh

我们将进行两项调整：将URL文件夹中的文件移动到数据文件夹中，并将它们重命名为Utils，从而简化了包含类似目的文件的两个文件夹。我们还会在核心文件夹（Core）中添加接口文件夹（interfaces folder），因为接口是库的核心部分。最终，库的文件夹结构如下所示：

|--- Connexus |--- |--- Constants |--- |--- |--- HttpMethod.mqh |--- |--- |--- HttpStatusCode.mqh |--- |--- Core |--- |--- |--- Interface |--- |--- |--- |--- IHttpObserver.mqh |--- |--- |--- |--- IHttpTransport.mqh |--- |--- |--- HttpClient.mqh |--- |--- |--- HttpRequest.mqh |--- |--- |--- HttpResponse.mqh |--- |--- |--- HttpTransport.mqh |--- |--- Utils |--- |--- |--- Json.mqh |--- |--- |--- QueryParam.mqh |--- |--- |--- URL.mqh |--- |--- Header |--- |--- |--- HttpBody.mqh |--- |--- |--- HttpHeader.mqh



部分重命名方法

当涉及到编写易于理解、维护和改进的代码时，采用统一的编码规范往往能起到事半功倍的效果。在构建代码库时遵循统一的规范标准，其意义远不止于表面的美观；更能为当前及未来的代码使用者或协作者提供清晰的逻辑脉络、可预期的行为模式，以及稳固的架构基础。这种统一的风格不仅是组织层面的规范，更是对库的长期质量、稳健性及可持续扩展性的战略性投入。尽管初看时这似乎只是细枝末节，但最终它会成为贯穿代码的生命线，让系统既安全稳固，又能从容应对未来的演化需求。





为什么要遵循统一编码规范？

一致性与可读性 ：采用结构清晰、风格统一的代码规范，能让所有开发者阅读代码时更加流畅高效。当存在明确定义的标准时，团队无需浪费时间解读风格差异或不一致性，而是能专注于代码的核心逻辑。诸如空格缩进、命名规则等细节，共同构建出更直观、易懂的开发体验。所有元素保持对齐，便于快速导航，避免因风格迥异导致的理解障碍。

：采用结构清晰、风格统一的代码规范，能让所有开发者阅读代码时更加流畅高效。当存在明确定义的标准时，团队无需浪费时间解读风格差异或不一致性，而是能专注于代码的核心逻辑。诸如空格缩进、命名规则等细节，共同构建出更直观、易懂的开发体验。所有元素保持对齐，便于快速导航，避免因风格迥异导致的理解障碍。 维护性与扩展性：代码库绝非静态存在，随着新需求涌现，持续调整在所难免。统一编码规范能显著降低维护复杂度，减少人为错误。这不仅节省问题修复时间，更能让新开发者们快速理解代码结构，高效协作。此外，从设计初期就遵循规范的代码库，其扩展性更强，因为新增功能能无缝融入已构建的标准化环境。

既然如此，让我们明确代码中的命名规范（以函数命名为主）。部分规范已在开发过程中实施，例如：

类命名：名称前加前缀“ C ”

接口命名：名称前加前缀 “ I ”

私有变量：名称前加前缀“ m_ ”

方法命名：首字母必须大写

枚举值：必须全部大写

以上规范已在库中全面应用，现补充以下规则：

属性访问方法：必须使用Get/Set前缀

数组长度方法：统一命名为“ Size ”

属性重置方法：统一命名为“ Clear ”

字符串转换方法：统一命名为“ ToString ”

避免命名冗余：CQueryParam类中的AddParam()方法存在语义重复。应当直接命名为Add()，因当前内容已明确为参数操作。

鉴于此，我不会列出我将重命名的库中的所有方法，也不会提供源代码，因为我会不改变方法的实现，而只是改变名称。但随着这些更改，我将在下方提供一张图表，展示库中所有类以及更新后的方法名称及其关系。





结论



随着本文的发布，我们完成了关于创建Connexus库的系列文章。这个库旨在简化HTTP通信。这是一段相当长的旅程：我们从基础开始，深入探讨了更先进的设计和代码优化技巧，并研究了观察者模式，为Connexus赋予了动态和灵活系统中必不可少的响应性。我们还编码实现了这种模式，使得应用程序的各个部分能够自动对变化做出反应，从而创建了一个强大且适应性强的结构。

除了引入观察者模式外，我们还对整体文件与文件夹的结构进行了重构，使代码实现模块化设计且逻辑清晰直观。我们还对方法命名进行了优化，以提升代码的可读性，使库的使用方式更直观统一，这些细节对于实现代码整洁和长期维护而言至关重要。

Connexus的设计目标是让HTTP集成尽可能简单和直观，我们希望该系列文章展示过程中的每一个重要环节，并揭示实现这一目标的设计选择。通过本文，我们希望Connexus不仅能够简化您的HTTP集成，还能激发持续改进的灵感。感谢您与我一起踏上这段旅程，愿Connexus成为您项目中的得力助手！