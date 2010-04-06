Stochastic Higher Time Frame mg

Crypto_Forex Göstergesi HTF Stokastik MT4 için.





- Stokastik osilatör piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi.

- Aşırı Satın Alma bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satılan bölge - 20'nin altında.

- HTF Stokastik göstergesi, özellikle Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi ticaret sistemleri için mükemmeldir.

- Bu Gösterge, Stokastik'i Daha Yüksek zaman çerçevesinden mevcut grafiğinize eklemenize olanak tanır --> bu profesyonel bir ticaret yaklaşımıdır.

- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.

- HTF Stokastik Osilatörü düzenli sapma tespiti için de kullanılabilir.





