Apollo SR Master, Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir. Bu durumda, Destek/Direnç bölgesinin gücü artar ve böylece Destek/Direnç bölgesinden başarılı bir işlem yapma şansı da artar. Aslında göstergenin ana fikri budur.

SR bölgeleri ayrıca Zarar Durdurma ve Kâr Al emirleriyle çalışmayı kolaylaştırır. Sinyal yönüne bağlı olarak, SR bölgesinin üstündeki veya altındaki alanı zarar durdur emri olarak kullanmak mümkündür. Ayrıca, karşıt SR bölgeleri potansiyel kâr alma alanı olarak kullanılabilir.

Ayrıca, Apollo SR Master göstergesinin tüm kullanıcılarına "Apollo Fiyat Hareketi Sistemi" göstergemi ÜCRETSİZ olarak sunuyorum. Bu göstergelerin kombinasyonu, daha da iyi girişler bulmanıza yardımcı olacaktır.