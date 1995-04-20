Stochastic Higher Time Frame mg

Indicador Crypto_Forex HTF Estocástico para MT4.





- O oscilador estocástico é um dos melhores indicadores do mercado - ferramenta perfeita para muitos traders. HTF significa - Prazo Superior.

- Zona de sobrecompra – acima de 80; OverSold um - abaixo de 20.

- O indicador HTF Stochastic é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame, especialmente com entradas de Price Action.

- Este indicador permite-lhe anexar o Estocástico de um período de tempo superior ao seu gráfico atual -> esta é uma abordagem de negociação profissional.

- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.

- O Oscilador Estocástico HTF também pode ser utilizado para deteção de divergência regular.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.