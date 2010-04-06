Stochastic Higher Time Frame mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.31
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex HTF Stocastico per MT4.
- L'oscillatore stocastico è uno dei migliori indicatori sul mercato, strumento perfetto per molti trader. HTF significa - Higher Time Frame.
- Zona di ipercomprato: sopra 80; ipervenduto uno: sotto 20.
- L'indicatore HTF Stocastico è eccellente per i sistemi di trading Multi-Time Frame, in particolare con voci Price Action.
- Questo indicatore consente di collegare lo stocastico da un time frame più alto al grafico corrente, ovvero un approccio di trading professionale.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- L'oscillatore HTF Stocastico può essere utilizzato anche per il rilevamento regolare delle divergenze.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.