AW Candle Patterns MT4
AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür. yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek.
Avantajlar:
- Mum desenlerini kolayca tanımlar
- Sonuçlarını yeniden çizmez
- Dahili çok zamanlı trend paneli
- Engelli desen türleri (1, 2, 3 mum)
- Kalıpları görüntülerken trend filtreleme ayarı
Görüntülenen desenlerin listesi:
çekiç desen
Sabitle / Sabitle
Ayı Harami / Harami Boğa
Harami Haçı Ayı / Harami Haçı Boğa
Pivot Point Ters Çevirme / Pivot Point Ters Çevirme
Yüksek Kapanışlı Çift Çubuk Alçak / Düşük Kapanışlı Çift Çubuk Alçak
Kapat Fiyat Ters Çevirme Yukarı / Kapat Fiyat Ters Çevirme Aşağı
Nötr Çubuk / İki nötr Bar
Çift iç/İç/Dış
Çubuğu Yukarıya Zorla / Çubuğu Aşağıya Zorla
Akşam Yıldızı / Sabah Yıldızı
Akşam Doji Yıldızı / Sabah Doji Yıldızı
Yutulan Ayı Çizgisi / Yutulan Boğa Çizgisi
Ayna Çubuğu
Kayan yıldız
Kara Bulut Örtüsü
doji yıldızı
Giriş değişkenleri:
Main settings
Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns
Pattern by trend - Display only patterns following the trend
Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend
Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.
Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the
Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns
Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns
Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns
Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator
Graphics Settings
Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel
Y offset - Position of the panel along the Y axis
X offset - Panel location along the X axis
Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel
Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel
ShowPanel - View of the panel on the chart:
Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel
Show medium panel - Show medium panel
Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)
Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns
Font size - Adjust the text font size on the chart
Patterns text color - Text display color when displaying patterns
Font name - Font style adjustment for pattern text