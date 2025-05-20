AW Candle Patterns MT4

AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür.   yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek.

Avantajlar:

  • Mum desenlerini kolayca tanımlar
  • Sonuçlarını yeniden çizmez
  • Dahili çok zamanlı trend paneli
  • Engelli desen türleri (1, 2, 3 mum)
  • Kalıpları görüntülerken trend filtreleme ayarı

MT5 version -> HERE / Instructions and description -> HERE

Görüntülenen desenlerin listesi:

çekiç desen

Sabitle / Sabitle

Ayı Harami / Harami Boğa

Harami Haçı Ayı / Harami Haçı Boğa

Pivot Point Ters Çevirme / Pivot Point Ters Çevirme

Yüksek Kapanışlı Çift Çubuk Alçak / Düşük Kapanışlı Çift Çubuk Alçak

Kapat Fiyat Ters Çevirme Yukarı / Kapat Fiyat Ters Çevirme Aşağı

Nötr Çubuk /   İki nötr Bar

Çift iç/İç/Dış

Çubuğu Yukarıya Zorla / Çubuğu Aşağıya Zorla

Akşam Yıldızı / Sabah Yıldızı

Akşam Doji Yıldızı / Sabah Doji Yıldızı

Yutulan Ayı Çizgisi / Yutulan Boğa Çizgisi

Ayna Çubuğu

Kayan yıldız

Kara Bulut Örtüsü

doji yıldızı

Giriş değişkenleri:

Main settings

Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns

Pattern by trend - Display only patterns following the trend

Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend

Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.

Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the

Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns

Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns

Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns

Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator

Graphics Settings

Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel

Y offset - Position of the panel along the Y axis

X offset - Panel location along the X axis

Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel

Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel

ShowPanel - View of the panel on the chart:

Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel

Show medium panel - Show medium panel

Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)

Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns

Font size - Adjust the text font size on the chart

Patterns text color - Text display color when displaying patterns

Font name - Font style adjustment for pattern text


