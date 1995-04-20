Stochastic Higher Time Frame mg
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Activaciones: 10
Indicador estocástico HTF de Crypto_Forex para MT4.
- El oscilador estocástico es uno de los mejores indicadores del mercado: una herramienta perfecta para muchos operadores. HTF significa: marco temporal superior.
- Zona de sobrecompra: por encima de 80; zona de sobreventa: por debajo de 20.
- El indicador estocástico HTF es excelente para sistemas de operaciones con marcos temporales múltiples, especialmente con entradas de acción del precio.
- Este indicador le permite adjuntar el estocástico de un marco temporal superior a su gráfico actual --> este es un enfoque de operaciones profesional.
- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.
- El oscilador estocástico HTF también se puede utilizar para la detección regular de divergencias.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.