Stochastic Higher Time Frame mg

Indicador estocástico HTF de Crypto_Forex para MT4.





- El oscilador estocástico es uno de los mejores indicadores del mercado: una herramienta perfecta para muchos operadores. HTF significa: marco temporal superior.

- Zona de sobrecompra: por encima de 80; zona de sobreventa: por debajo de 20.

- El indicador estocástico HTF es excelente para sistemas de operaciones con marcos temporales múltiples, especialmente con entradas de acción del precio.

- Este indicador le permite adjuntar el estocástico de un marco temporal superior a su gráfico actual --> este es un enfoque de operaciones profesional.

- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

- El oscilador estocástico HTF también se puede utilizar para la detección regular de divergencias.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.