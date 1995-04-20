Crypto_Forex インジケーター HTF ストキャスティクス MT4 用。





- ストキャスティクス オシレーターは市場で最も優れたインジケーターの 1 つで、多くのトレーダーにとって最適なツールです。HTF は「Higher Time Frame」を意味します。

- OverBought ゾーン - 80 以上、OverSold ゾーン - 20 以下。

- HTF ストキャスティクス インジケーターは、特にプライス アクション エントリを使用するマルチタイム フレーム トレーディング システムに最適です。

- このインジケーターを使用すると、Higher Time Frame のストキャスティクスを現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルなトレーディング アプローチです。

- インジケーターにはモバイルおよび PC アラートが組み込まれています。

- HTF ストキャスティクス オシレーターは、通常のダイバージェンス検出にも使用できます。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。