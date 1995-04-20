Stochastic Higher Time Frame mg

Crypto_Forex-Indikator HTF Stochastic für MT4.





- Der stochastische Oszillator ist einer der besten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Werkzeug für viele Händler. HTF steht für „Higher Time Frame“.

- Überkaufte Zone – über 80; Überverkaufte Zone – unter 20.

- Der HTF Stochastic-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme, insbesondere mit Price-Action-Einträgen.

- Mit diesem Indikator können Sie Stochastic aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anhängen --> dies ist ein professioneller Handelsansatz.

- Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

- Der HTF Stochastic-Oszillator kann auch zur regelmäßigen Divergenzerkennung verwendet werden.





