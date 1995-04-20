Stochastic Higher Time Frame mg

Crypto_Forex Индикатор HTF Stochastic для MT4.





- Стохастический осциллятор - один из лучших индикаторов на рынке - идеальный инструмент для многих трейдеров. HTF означает - более высокий таймфрейм.

- Зона перекупленности - выше 80; зона перепроданности - ниже 20.

- Индикатор HTF Stochastic отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами, особенно с входами по ценовому действию.

- Этот индикатор позволяет вам прикрепить стохастик с более высокого таймфрейма к вашему текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- HTF Stochastic Oscillator также можно использовать для обнаружения регулярной дивергенции.





