Stochastic Higher Time Frame mg
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор HTF Stochastic для MT4.
- Стохастический осциллятор - один из лучших индикаторов на рынке - идеальный инструмент для многих трейдеров. HTF означает - более высокий таймфрейм.
- Зона перекупленности - выше 80; зона перепроданности - ниже 20.
- Индикатор HTF Stochastic отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами, особенно с входами по ценовому действию.
- Этот индикатор позволяет вам прикрепить стохастик с более высокого таймфрейма к вашему текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- HTF Stochastic Oscillator также можно использовать для обнаружения регулярной дивергенции.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.