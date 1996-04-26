Stochastic Higher Time Frame mg

Crypto_Forex 지표 HTF Stochastic for MT4.





- Stochastic 오실레이터는 시장에서 가장 좋은 지표 중 하나이며 많은 트레이더에게 완벽한 도구입니다. HTF는 Higher Time Frame을 의미합니다.

- OverBought zone - 80 이상; OverSold one - 20 미만.

- HTF Stochastic 지표는 특히 Price Action 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다.

- 이 지표를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 Stochastic을 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.

- HTF Stochastic 오실레이터는 정기적인 발산 감지에도 사용할 수 있습니다.





이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.