Gold SDmax EA

UYARI:

1. Herhangi bir hesap türünde ve herhangi bir broker ile herhangi bir Uzman Danışmanın aynı şekilde işlem yapacağı masalına inanmayın. Bu bir YALAN, çünkü her brokerın farklı teklif sağlayıcıları, teklif doğruluğu 4(2) veya 5(3) haneli, emir yürütme türleri vb. vardır.

2. Uzman Danışmanı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir.

3. Brokerınız ORDER_FILLING_FOK modunda (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) Uzman Danışmanların işlemlerini desteklemiyorsa, böyle bir broker Uzman Danışmanlar tarafından tamamen güvenli bir şekilde işlem yapmaya uygun değildir. Bunlar Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets brokerları vb.dir. Bununla ilgili tüm riskleri üstlenmelisiniz!