Gold SDmax EA

Corretora - RoboForex , Weltrade ou outra, após otimização bem-sucedida

ou outra, após otimização bem-sucedida Tipo de conta – PRO/ECN com cobertura

Prazo - M30

Símbolo - XAUUSD (ouro)

Caução inicial - a partir de 5000

Alavancagem - de 1:100

Modo de negociação - VPS (24/7) recomendado = ping aceitável de 0 a 30 ms

Período de otimização e teste - 12-60 meses

Periodicidade recomendada para otimização - a cada 3-6 meses Vantagens:

1. Expert Advisor não utiliza indicadores, não utiliza recursos externos, não depende de análises fundamentais e/ou notícias.

2. Expert Advisor negoceia quase da mesma forma tanto no testador de estratégia como em contas de demonstração e reais.

3. Pode negociar quaisquer ativos (moedas, metais, criptomoedas, ações, índices, etc.).

4. Expert Advisor pode ser utilizado para investimentos a médio e longo prazo, bem como para overclock do depósito.

5. Pode instalar um Expert Advisor para negociar num gráfico de qualquer período. Os principais parâmetros estão disponíveis para alteração nas definições do Expert Advisor, para que cada trader possa facilmente otimizar e personalizar o consultor para a sua corretora, tipo de conta e depósito. O gráfico também apresenta um painel de informações para as estatísticas dos parâmetros de funcionamento do EA.

NOTA:

1. Expert Advisor tem Magic integrado para todos os seus pedidos. Não pode utilizar o consultor para ativos diferentes do mesmo terminal de negociação.

2. Antes de adquirir um Expert Advisor, certifique-se de que tem a experiência e o computador adequados para otimizar e testar o Expert Advisor.



WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

AVISO: 1.º Não acredite na história de que um Expert Advisor irá negociar da mesma forma em qualquer tipo de conta e com qualquer corretora. Isto é MENTIRA, uma vez que cada corretora tem diferentes fornecedores de cotações, com uma precisão de cotação de 4(2) dígitos ou 5(3) dígitos e tipos de execução de ordens, etc. 2.º Antes de instalar o Expert Advisor numa conta real, é necessário otimizar e testar o Advisor nessa corretora específica, tipo de conta e depósito em que o Advisor irá negociar. 3.Se a sua corretora não suporta a negociação por Expert Advisors no modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), depois use o modo ORDER_FILLING_IOC ou outro.

================================== Para otimizar o EA no MT5: 1.º Precisa de verificar o histórico de cotações (ticks 100% reais) no MT5 da sua corretora para uma conta real, símbolo e a data máxima possível em que o EA será negociado. NOTA: No MT5, o histórico de cotações deve ser carregado automaticamente se - Máximo de barras no gráfico: Ilimitado. Se o histórico de cotações (ticks 100% reais) for inferior a 2 anos, é melhor não utilizar esta corretora para otimização e negociação com um EA. 2.º Faça um primeiro teste no testador de estratégia com as definições padrão no modo FILLING_FOK. Se o EA negociar neste modo, poderá executar o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick é baseado em ticks reais. Se o EA não negociar neste modo e no Diário escrever - Modo de preenchimento sem suporte / Código de erro = 4756, então utilize o modo FILLING_IOC e execute o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick com base em ticks reais. ================================== MY ADDITIONAL PAID SERVICES:

- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.



NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.

O lucro da negociação com este Expert Advisor depende dos riscos que está disposto a correr…!!!





