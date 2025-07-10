VolumeHedger EA

Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.)

Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır.



Volume Hedger EA ile

Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak!

Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin etmeye çalışmak yerine, alım-satım hacmini analiz ederek akıllı giriş stratejileriyle piyasaya girişler yapar. Uygun set dosyalarıyla Forex, Altın, Hisse Senetleri ve Kripto gibi farklı enstrümanlarda etkili sonuçlar elde edebilir. Tehlikeli iniş ve çıkışlar yapabilen veya istikrarlı trendlere sahip enstrümanlarda performansı daha da öne çıkar. İşlem süreci, belirli bir hacim eşiğinde başlatılan çift yönlü bir döngüyle yürütülür. Bu döngünün doğru koşullarda başlatılması riskleri azaltır ve potansiyel kazançları artırır.

Alış (Buy) ve satış (Sell) yönlerinde sistematik pozisyon açar.

Hedging devreye girdiğinde eski pozisyonları kapatarak kayıpları minimize eder

Slippage olmuş ise tespit eder ve gereken düzenlemeyi yapar

İlk döngüden sonra piyasa analizi yaparak riski daha da azaltır (ilk döngüden sonra kayıp riski azalır)

Minimum Bakiye: 10$

Tavsiye edilen Leverage: 500x ve üzeri (Eğer düşükse bakiyeni artır)

Spread aralığı: Farketmez

Sunucu Hızı: Farketmez (500ms gecikmeyle bile üstün performans)

Açılan ilk işlem bir döngüyü başlatır. Set dosyasındaki kurallar yalnızca bu ilk işlem için geçerlidir. Döngü yalnızca kazanç elde eder veya posizyon limitine takılırsa biter. Döngü son pozisyonun karla kapanmasıyla sona erer. Ancak margin yetersizse veya posizyon limiti dolmuşsa kayıpla kapatır.

Varsayılan girdiler XAUUSD için hazırlandı! ( 600$ deposit 500x leverage) En iyi ayarlar değildir. Daha kaliteli set dosyalarına göz atabilirsin örnek set dosyaları. Yorumlardaki eski set dosyaları artık kullanılamaz durumdadır. BTCUSD, XAUUSD ve FX enstrümanları için optimize edilmiş daha fazla set dosyalarını almak için lütfen ürünü satın aldıktan sonra geliştiriciye mesaj atınız. Aynı anda birden çok farklı chartta çalıştırma özelliği EA'nın geliştirilmiş bir özelliğidir. Aylık kazanç beklentinizi artırabilirsiniz. EA'yı full satın almak isterseniz ve böyle bir seçenek yoksa mesaj gönderebilirsiniz

EA Özellikleri



Geliştirilmiş Ticaret Seçenekleri:

İlk Pozisyona Özel Take Profit:

İlk işlemlerde daha düşük bir Take Profit belirleyerek kazanma ihtimalini artırabilirsiniz.

Spread Kontrolü:

Maksimum spread sınırı belirleyerek kötü emir gerçekleşmelerini önleyebilirsiniz.

Maksimum spread sınırı belirleyerek kötü emir gerçekleşmelerini önleyebilirsiniz.

Critical Spread:

Mevcut döngü sırasında spread çok açılırsa, EA döngüyü dondurur ve spread normale döner dönmez işlemlere devam eder.

Mevcut döngü sırasında spread çok açılırsa, EA döngüyü dondurur ve spread normale döner dönmez işlemlere devam eder.

Slippage Kontrolü (otomatik)

Brokerınız alım satım yaparken işlemlere slippage uyguluyor ise tespit eder. Actif işlem ve bekleyen emirlerin TP,SL, price gibi değerlerini günceller

Brokerınız alım satım yaparken işlemlere slippage uyguluyor ise tespit eder. Actif işlem ve bekleyen emirlerin TP,SL, price gibi değerlerini günceller

Çoklu Parite & Çoklu EA Kullanım Özelliği:

Açık bir pozisyon varken yeni bir işleme girilmesini engellemek isterseniz, engellenecek EA’ların Magic Number listesini girin (örneğin: 12345,65431,34123 ).

Bu özellik, yalnızca döngünün ilk işlemini engellemek için kullanılır. Ayrıca diğer EA’lar ile işlemleri sırayla açmasını sağlar. Böylece drawdown değerini olumsuz etkilemez.

Yeni versiyonlarda bu özellik şu şekilde geliştirilecektir; artık Buy pozisyonuna girdiğinde başka bir enstrümanda Sell pozisyonunu engellemeyecek şekilde işleme girecektir.

Aynı zamanda Buy->Buy veya Sell->Sell pozisyonlarını engellemesin istiyorsanız mümkün hale gelecektir.

Blocked Magic Numbers : Magic number ile eşleşen işlemler varken işlem açmaz.

Allowed Only Reversal Direction : Pozisyon türünü göre işlem açar

Allowed Only Same Direction : Pozisyon türünü göre işlem açar

Spoofing Attack Koruması:

Forex piyasalarında özellikle algoritmik işlem yapan yatırımcıları hedef alan manipülasyonlara karşı geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır. Ne merkezi borsaların ne de brokerlar'ın sizin satış noktanızı bilmelerine izin vermeyeceğiz. Bu özellik popüler robotlar için kesin bir ihtiyaçtır. Her zaman backtest sonuçları gelecekte de aynı şekilde tekrar etmez. Bunun en önemli sebepleri manipülasyon ve değişen koşullardır.



Gerçek TP seviyesini gizler: Broker’ın TP’yi görmesini engelleyerek manipülasyon riskini azaltır.

Gizli çıkış stratejisi uygular: Fiyat hedefe ulaştığında pozisyon derhal manuel olarak kapatılır.

Daha adil işlem ortamı sağlar: Algoritmanın yönlendirme tuzaklarına düşmeden işlemi tamamlamanıza olanak tanır.

Slippage durumlarına hazırlıklıdır: Ani çıkışlarda oluşabilecek spread genişlemeleri hesaba katılır. Çoğu durumda bu slippage yatırımcı lehine sonuç verebilir. Bu koruma, özellikle düşük likiditeli piyasalarda veya agresif broker ortamlarında, profesyonel trader’lar için büyük bir avantaj sağlar.

Dinamik Hacim Çarpanı:

Hedefimiz, sermayeniz arttıkça açılan işlemlerin lot büyüklüğünü değil, işlem adedini otomatik olarak artırmaktır. Böylece brokerın lot sınırına takılmadan işlemleri yönetmeniz kolaylaşır. Ayrıca piyasada elinizdeki işlemleri satmanız kolaylaşır. Çoklu EA ortamlarında Equity-Based modunu kullanmanız önerilir.

Balance-based

Equity-based

Not: Akıllı bakiye hatırlama özelliği vardır. Equity ve Balance başka işlemlerden kaynaklı düşse bile döngüyü başlatan bakiyeyi hatırlar ve buna göre sıradaki lot büyüklüğü ile işlem açmaya devam eder. Bu sebeple hesaptan para çekimi yapabilir veya ilave edebilirsiniz.

Pozisyon Giriş Stratejileri:

Bir döngüde ilk pozisyonu açarken maksimum esneklik için birden fazla strateji seçeneği sunulmuştur. Döngünün trendin güçlü olduğu anlarda başlaması riskleri bertaraf edeceği için bu konuda stratejiler geliştirilmiş ve size seçmece bir liste halinde sunulmaya çalışılmıştır.

Candle Patern + ATR

ADX Indicator

Custom Indicator

Custom Indicator - (It will be your special strategy): Grafiğin yatayda değil de dikeyde yol alacağını yakalayabileceğiniz daha iyi bir yöntem mi biliyorsun? bunun için bir indicatörün mü var? öyleyse hadi onu kullan ve test et. Marketten bulduğun veya kendin geliştirdiğin bir indicatörü kullanabilirsin. Sadece path adını doğru vermen yeterli.



Custom indicator’u seçtikten sonra Buffer Index değerini bilmelisin. Genelde indicatörü grafiğin üzerine eklediğinizde "Data Window" penceresinde gelen yeni değerler indicatore ait değerlerdir ve sırayla 0,1,2 diye sıralanır. Ancak bazı istisna indicatörlerde bu farklı sıralanmış olabilir. İndicator geliştiricisiyle iletişime geçmelisin. Shift değeri ise hangi mumda sinyali yakalamak istediğini gireceksin. 0 şimdiki mumu temsil ederken, 1 tamamlanmış mumu temsil eder.

Zaman İzinleri Kontrolü:

Trend gücü günün her saatinde farklıdır; dilerseniz belirli gün ve saat aralıklarında işlem yapmayı kısıtlayabilirsiniz. İşlem yapmamak istediğiniz günleri sayı ile girin (örneğin, 1,2,3,4,5,6,7) 6 ve 7 (Cumartesi, Pazar) haftasonu ticarete açıktır. Saat bazlı işlem: İzin verilen işlem saatlerini HH:MM–HH:MM formatında belirleyin (örneğin, 03:30–21:30 veya 21:30–03:00 )

Not: EA, her işlem gününün ilk 75 dakikasında döngünün ilk pozisyonunu açmayı engeller.

Gap Koruma Ayarı:

Eğer true ise, haftasonu işlem taşırken, açık olan yönün zıttında yeni bir işlem açarak hedge işlemi uygular. Böylece pazartesi gününe uyandığınızda oluşabilecek büyük gap ile zarar etmenizi önleyecektir. Belirlediğiniz saatte pazartesi günü hedge işlemini kaldırır ve döngüde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Eğer hedge işlemi kar ve zarar ederek kapanıyor ise orijinal işlemin tp ve sl değerlerini buna göre update edecektir.

Bu ayar sayesinde weekday permissions kısmında cuma gününü de güvenle dahil edebilirsiniz.

Market Dinlenme Zaman Ayarı:

Volatil hareketler sonrası hemen yeniden işlem açmayı önleyen bekleme zamanlayıcıları:

After Last Trade Pending Timer:

Son pozisyon kapandıktan sonra belirli sayıda mum (örneğin, H1 grafiğinde 6 mum) bekler.

Banka Tatili Koruması:

Tatil dönemlerinde alıcı-satıcı dengesi bozulur ve öngörülemeyen yatay hareketler oluşabilir. Bir döngüde ilk pozisyonu açmayı, tatil öncesi/sonrası belirli günlerde yasaklamak isterseniz kaç gün işlem yapılmayacağını ayarlayabilirsiniz.

Örnek: tatil öncesi 2 gün veya tatil sonrası 2 gün işlem döngüsüne girmesin



Tatil veritabanında 2022–2025 arası USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY tatil verileri mevcuttur.

Dinamik Pips Uyumu:

TP ve Distance değerleri, piyasa fiyatı değiştikçe otomatik olarak ayarlanır. Özellikle XAUUSD için idealdir. Uzun dönem backtest üzerinde çalışırken kullanmak faydalı olabilir.

5 yıl önceki grafiğin %1 değer artışı veya azalışı bugünün points değerleriyle örtüşmeyeceği için girdi değerlerinin dinamik olarak verilmesi sonucu nasıl etkiler sorusunun cevabını bu özellikte bulabilirsiniz.

Baseline Price: Referans fiyat noktası.

Price Interval: Fiyat değişim eşiği (örneğin, 200).

Percentage: Fiyat bu eşiği değiştirdiğinde uygulanacak oran (örneğin, %10).

Örnek: Altın $3.000’dan $3.300’e yükselirse ve Distance 1.300 points, Percentage %10 ise, Distance otomatik olarak 1.430 points’e ayarlanır.

İlginç bir bilgi: Testler sonucunda şunu farkettim. Altın işletmelerinin açıkladığı altın ons maliyeti 1600$ civarındadır. Şu anda satış fiyatı 3200$ civarında. Aradak fark 1600$. Fiyat değişim ayarını 200$ yapıp yüzdesel değişimi 13% yaptığımda optimum değeri bulduğumu farkettim.

Kullanım Önerileri

Her enstrüman için giriş parametrelerini optimize edin:

Lotsize listesini Distance ve Take Profit değerlerinin oranına dikkat ederek ayarlayın After Trade Timer özelliğini “True” yaparak piyasaya 6–12 saat dinlenme verin. Bileşik bakiye büyümesi için Dynamic Volume Multiplier’ı ayarlayın. Uzun dönem testlerde pips uyumu için Dynamic Pips özelliğini test edin (profesyonel kullanım için). Kötü piyasa koşullarında işlem yapmamak için Bank Holiday filtresini kullanın. Bu EA'yı birden fazla pariteye kurup Blocked Magic listesini kullanarak daha sık işleme girebilirsiniz Allowed magic listesi sayesinde çoklu set dosyası kurarak kazancınızı artırabilirsiniz Haftasonu boşluklardan kaçınmak için (Gap Protection) özelliğini aktif etmeyi deneyin

Not: Gerekli olan minimum bakiye grafik üzerinde gösterilmektedir.

Geliştirici Hakkında

Yazılım geliştirme kariyerinde 10 yılını devirdi. Finans ve Matematik aşığı bu yüzden 2 yılın üzerinde algoritmik temelli trading robotlar geliştirme tutkusuna sahip. Kendisinin mimarı olduğu bir çok algoritma ve stratejileri bulunmaktadır. Herhangi bir göstergeden algo-strateji geliştirme kabiliyetine sahip olmasından ötürü kendisiyle gurur duymaktadır. Profesyonel olarak geliştirdiği robotları ücretsiz olarak yayınlamakta çekinmiyor. Geliştirdiği robotları ücretsiz sunmanın, kendisinin bilgi ve tecrübe gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor. Geri bildirimlerinize ve önerilerinize büyük önem veriyor.

