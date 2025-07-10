VolumeHedger

5

VolumeHedger EA

[Live Signals]  [My Channel]  [Set Files]  , [ Blog ]

Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.)

Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır.

Volume Hedger EA ile 

Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak!
Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin etmeye çalışmak yerine, alım-satım hacmini analiz ederek akıllı giriş stratejileriyle piyasaya girişler yapar. Uygun set dosyalarıyla Forex, Altın, Hisse Senetleri ve Kripto gibi farklı enstrümanlarda etkili sonuçlar elde edebilir. Tehlikeli iniş ve çıkışlar yapabilen veya istikrarlı trendlere sahip enstrümanlarda performansı daha da öne çıkar. İşlem süreci, belirli bir hacim eşiğinde başlatılan çift yönlü bir döngüyle yürütülür. Bu döngünün doğru koşullarda başlatılması riskleri azaltır ve potansiyel kazançları artırır.

  • Alış (Buy) ve satış (Sell) yönlerinde sistematik pozisyon açar.
  • Hedging devreye girdiğinde eski pozisyonları kapatarak kayıpları minimize eder
  • Slippage olmuş ise tespit eder ve gereken düzenlemeyi yapar
  • İlk döngüden sonra piyasa analizi yaparak riski daha da azaltır (ilk döngüden sonra kayıp riski azalır)

Minimum Bakiye: 10$
Tavsiye edilen Leverage: 500x ve üzeri (Eğer düşükse bakiyeni artır)
Spread aralığı: Farketmez
Sunucu Hızı: Farketmez (500ms gecikmeyle bile üstün performans)

Açılan ilk işlem bir döngüyü başlatır. Set dosyasındaki kurallar yalnızca bu ilk işlem için geçerlidir. Döngü yalnızca kazanç elde eder veya posizyon limitine takılırsa biter. Döngü son pozisyonun karla kapanmasıyla sona erer. Ancak margin yetersizse veya posizyon limiti dolmuşsa kayıpla kapatır.

--> BLOG <---

Varsayılan girdiler XAUUSD için hazırlandı!  ( 600$ deposit 500x leverage) En iyi ayarlar değildir.

Daha kaliteli set dosyalarına göz atabilirsin örnek set dosyaları. Yorumlardaki eski set dosyaları artık kullanılamaz durumdadır.

BTCUSD, XAUUSD ve FX enstrümanları için optimize edilmiş daha fazla set dosyalarını almak için lütfen ürünü satın aldıktan sonra geliştiriciye mesaj atınız. 

Aynı anda birden çok farklı chartta çalıştırma özelliği EA'nın geliştirilmiş bir özelliğidir. Aylık kazanç beklentinizi artırabilirsiniz.

EA'yı full satın almak isterseniz ve böyle bir seçenek yoksa mesaj gönderebilirsiniz


EA Özellikleri

Geliştirilmiş Ticaret Seçenekleri:

  • İlk Pozisyona Özel Take Profit:
    İlk işlemlerde daha düşük bir Take Profit belirleyerek kazanma ihtimalini artırabilirsiniz.
  • Spread Kontrolü:
    Maksimum spread sınırı belirleyerek kötü emir gerçekleşmelerini önleyebilirsiniz.
  • Critical Spread:
    Mevcut döngü sırasında spread çok açılırsa, EA döngüyü dondurur ve spread normale döner dönmez işlemlere devam eder.
  • Slippage Kontrolü (otomatik)
    Brokerınız alım satım yaparken işlemlere slippage uyguluyor ise tespit eder. Actif işlem ve bekleyen emirlerin TP,SL, price gibi değerlerini günceller

Çoklu Parite & Çoklu EA Kullanım Özelliği:

Açık bir pozisyon varken yeni bir işleme girilmesini engellemek isterseniz, engellenecek EA’ların Magic Number listesini girin (örneğin: 12345,65431,34123 ).
Bu özellik, yalnızca döngünün ilk işlemini engellemek için kullanılır. Ayrıca diğer EA’lar ile işlemleri sırayla açmasını sağlar. Böylece drawdown değerini olumsuz etkilemez. 
Yeni versiyonlarda bu özellik şu şekilde geliştirilecektir; artık Buy pozisyonuna girdiğinde başka bir enstrümanda Sell pozisyonunu engellemeyecek şekilde işleme girecektir.
Aynı zamanda Buy->Buy veya Sell->Sell pozisyonlarını engellemesin istiyorsanız mümkün hale gelecektir.

  • Blocked Magic Numbers : Magic number ile eşleşen işlemler varken işlem açmaz.
  • Allowed Only Reversal  Direction :  Pozisyon türünü göre işlem açar
  • Allowed Only Same Direction   Pozisyon türünü göre işlem açar

Spoofing Attack Koruması:

Forex piyasalarında özellikle algoritmik işlem yapan yatırımcıları hedef alan manipülasyonlara karşı geliştirilen bir savunma mekanizmasıdır. Ne merkezi borsaların ne de brokerlar'ın sizin satış noktanızı bilmelerine izin vermeyeceğiz. Bu özellik popüler robotlar için kesin bir ihtiyaçtır. Her zaman backtest sonuçları gelecekte de aynı şekilde tekrar etmez. Bunun en önemli sebepleri manipülasyon ve değişen koşullardır.

  • Gerçek TP seviyesini gizler: Broker’ın TP’yi görmesini engelleyerek manipülasyon riskini azaltır.
  • Gizli çıkış stratejisi uygular: Fiyat hedefe ulaştığında pozisyon derhal manuel olarak kapatılır.
  • Daha adil işlem ortamı sağlar: Algoritmanın yönlendirme tuzaklarına düşmeden işlemi tamamlamanıza olanak tanır.
  • Slippage durumlarına hazırlıklıdır: Ani çıkışlarda oluşabilecek spread genişlemeleri hesaba katılır. Çoğu durumda bu slippage yatırımcı lehine sonuç verebilir. Bu koruma, özellikle düşük likiditeli piyasalarda veya agresif broker ortamlarında, profesyonel trader’lar için büyük bir avantaj sağlar.

Dinamik Hacim Çarpanı:

Hedefimiz, sermayeniz arttıkça açılan işlemlerin lot büyüklüğünü değil, işlem adedini otomatik olarak artırmaktır. Böylece brokerın lot sınırına takılmadan işlemleri yönetmeniz kolaylaşır. Ayrıca piyasada elinizdeki işlemleri satmanız kolaylaşır. Çoklu EA ortamlarında Equity-Based modunu kullanmanız önerilir. 

  • Balance-based
  • Equity-based 

Not: Akıllı bakiye hatırlama özelliği vardır. Equity ve Balance başka işlemlerden kaynaklı düşse bile döngüyü başlatan bakiyeyi hatırlar ve buna göre sıradaki lot büyüklüğü ile işlem açmaya devam eder. Bu sebeple hesaptan para çekimi yapabilir veya ilave edebilirsiniz.

Pozisyon Giriş Stratejileri:

Bir döngüde ilk pozisyonu açarken maksimum esneklik için birden fazla strateji seçeneği sunulmuştur. Döngünün trendin güçlü olduğu anlarda başlaması riskleri bertaraf edeceği için bu konuda stratejiler geliştirilmiş ve size seçmece bir liste halinde sunulmaya çalışılmıştır.

  • Candle Patern + ATR
  • ADX Indicator
  • Custom Indicator

Custom Indicator - (It will be your special strategy):

Grafiğin yatayda değil de dikeyde yol alacağını yakalayabileceğiniz daha iyi bir yöntem mi biliyorsun? bunun için bir indicatörün mü var? öyleyse hadi onu kullan ve test et. Marketten bulduğun veya kendin geliştirdiğin bir indicatörü kullanabilirsin. Sadece path adını doğru vermen yeterli. 

Custom indicator’u seçtikten sonra Buffer Index değerini bilmelisin. Genelde indicatörü grafiğin üzerine eklediğinizde "Data Window" penceresinde gelen yeni değerler indicatore ait değerlerdir ve sırayla 0,1,2 diye sıralanır. Ancak bazı istisna indicatörlerde bu farklı sıralanmış olabilir. İndicator geliştiricisiyle iletişime geçmelisin. Shift değeri ise hangi mumda sinyali yakalamak istediğini gireceksin. 0 şimdiki mumu temsil ederken, 1 tamamlanmış mumu temsil eder.

Zaman İzinleri Kontrolü:

Trend gücü günün her saatinde farklıdır; dilerseniz belirli gün ve saat aralıklarında işlem yapmayı kısıtlayabilirsiniz. İşlem yapmamak istediğiniz günleri sayı ile girin (örneğin, 1,2,3,4,5,6,7) 6 ve 7 (Cumartesi, Pazar) haftasonu ticarete açıktır. Saat bazlı işlem: İzin verilen işlem saatlerini HH:MM–HH:MM formatında belirleyin (örneğin, 03:30–21:30 veya 21:30–03:00 )

Not: EA, her işlem gününün ilk 75 dakikasında döngünün ilk pozisyonunu açmayı engeller.

Gap Koruma Ayarı:

Eğer true ise, haftasonu işlem taşırken, açık olan yönün zıttında yeni bir işlem açarak hedge işlemi uygular. Böylece pazartesi gününe uyandığınızda oluşabilecek büyük gap ile zarar etmenizi önleyecektir. Belirlediğiniz saatte pazartesi günü hedge işlemini kaldırır ve döngüde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Eğer hedge işlemi kar ve zarar ederek kapanıyor ise orijinal işlemin tp ve sl değerlerini buna göre update edecektir. 
Bu ayar sayesinde weekday permissions kısmında cuma gününü de güvenle dahil edebilirsiniz. 

Market Dinlenme Zaman Ayarı:

Volatil hareketler sonrası hemen yeniden işlem açmayı önleyen bekleme zamanlayıcıları:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Son pozisyon kapandıktan sonra belirli sayıda mum (örneğin, H1 grafiğinde 6 mum) bekler.

Banka Tatili Koruması:

Tatil dönemlerinde alıcı-satıcı dengesi bozulur ve öngörülemeyen yatay hareketler oluşabilir. Bir döngüde ilk pozisyonu açmayı, tatil öncesi/sonrası belirli günlerde yasaklamak isterseniz kaç gün işlem yapılmayacağını ayarlayabilirsiniz.

Örnek: tatil öncesi 2 gün veya tatil sonrası 2 gün işlem döngüsüne girmesin

  • Tatil veritabanında 2022–2025 arası USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY tatil verileri mevcuttur.

Dinamik Pips Uyumu:

TP ve Distance değerleri, piyasa fiyatı değiştikçe otomatik olarak ayarlanır. Özellikle XAUUSD için idealdir. Uzun dönem backtest üzerinde çalışırken kullanmak faydalı olabilir.
5 yıl önceki grafiğin %1 değer artışı veya azalışı bugünün points değerleriyle örtüşmeyeceği için girdi değerlerinin dinamik olarak verilmesi sonucu nasıl etkiler sorusunun cevabını bu özellikte bulabilirsiniz.

  • Baseline Price: Referans fiyat noktası.
  • Price Interval: Fiyat değişim eşiği (örneğin, 200).
  • Percentage: Fiyat bu eşiği değiştirdiğinde uygulanacak oran (örneğin, %10).

Örnek: Altın $3.000’dan $3.300’e yükselirse ve Distance 1.300 points, Percentage %10 ise, Distance otomatik olarak 1.430 points’e ayarlanır.

İlginç bir bilgi: Testler sonucunda şunu farkettim. Altın işletmelerinin açıkladığı altın ons maliyeti 1600$ civarındadır. Şu anda satış fiyatı 3200$ civarında. Aradak fark 1600$. Fiyat değişim ayarını 200$ yapıp yüzdesel değişimi 13% yaptığımda optimum değeri bulduğumu farkettim. 


Kullanım Önerileri

Her enstrüman için giriş parametrelerini optimize edin:

  1. Lotsize listesini Distance ve Take Profit değerlerinin oranına dikkat ederek ayarlayın
  2. After Trade Timer özelliğini “True” yaparak piyasaya 6–12 saat dinlenme verin.
  3. Bileşik bakiye büyümesi için Dynamic Volume Multiplier’ı ayarlayın.
  4. Uzun dönem testlerde pips uyumu için Dynamic Pips özelliğini test edin (profesyonel kullanım için).
  5. Kötü piyasa koşullarında işlem yapmamak için Bank Holiday filtresini kullanın.
  6. Bu EA'yı birden fazla pariteye kurup Blocked Magic listesini kullanarak daha sık işleme girebilirsiniz
  7. Allowed magic listesi sayesinde çoklu set dosyası kurarak kazancınızı artırabilirsiniz
  8. Haftasonu boşluklardan kaçınmak için (Gap Protection) özelliğini aktif etmeyi deneyin

Not: Gerekli olan minimum bakiye grafik üzerinde gösterilmektedir.


Geliştirici Hakkında

Yazılım geliştirme kariyerinde 10 yılını devirdi. Finans ve Matematik aşığı bu yüzden 2 yılın üzerinde algoritmik temelli trading robotlar geliştirme tutkusuna sahip. Kendisinin mimarı olduğu bir çok algoritma ve stratejileri bulunmaktadır. Herhangi bir göstergeden algo-strateji geliştirme kabiliyetine sahip olmasından ötürü kendisiyle gurur duymaktadır. Profesyonel olarak geliştirdiği robotları ücretsiz olarak yayınlamakta çekinmiyor.  Geliştirdiği robotları ücretsiz sunmanın, kendisinin bilgi ve tecrübe gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor. Geri bildirimlerinize ve önerilerinize büyük önem veriyor. 

Robotlarımı beğendiyseniz ve yeni özelliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma katılın: Furkan's Robots



İncelemeler 23
thompsonalmeida
242
thompsonalmeida 2025.09.27 12:34 
 

Furkan's attention in helping you with any broker is unmatched. You tell him your monthly profit goal and your risk appetite, and he creates set files for you. So far, I haven't seen anything like it. Without a doubt, one of the best EAs on MQL5 with the best support on MQL5.

Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

Önerilen ürünler
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Başlatma promosyonu: 399$'dan sadece 1 kopya mevcut Son fiyat: 2000$ Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır. Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan   Luna AI Pro EA   ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın . Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Uzman Danışmanlar
İLK İNDİRMEYE 30 TL'YE KADAR BÜYÜK İNDİRİM ÖMÜR BOYU %80'E KADAR VE BİR AY İÇİN %50'YE KADAR   New York Seansı İşlem Robotu – Altın Mumların Avcısı Piyasayı profesyonel bir avcı gibi izleyen bir araç arıyorsanız, bu robot tam size göre tasarlandı! Bu Uzman Danışman, New York seansının başlangıcından itibaren akıllıca çalışmaya başlar. Dahili algoritması şu şekilde tasarlanmıştır: Piyasanın ilk saniyelerinden itibaren mumları sayar. En iyi mumları tespit eder ve ayırır. Piya
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Uzman Danışmanlar
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Uzman Danışmanlar
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Uzman Danışmanlar
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Uzman Danışmanlar
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Uzman Danışmanlar
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Uzman Danışmanlar
Safe FX Scalping SFS:   Experience Automated Forex Scalping with SFS - A Reliable Expert Advisor Utilizing a Systemized Momentum Breakout Strategy, High-Quality Trades, and Advanced Money Management Techniques !! No backtest manipulation, no backtest fitting, it's a real legitimate forex trading expert advisor strategy with actual results Revolutionize your trading with our highly effective trading robot. Our trading robot is specifically designed to be effective in the supply & demand zone, str
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Uzman Danışmanlar
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
British Fakeout
Burak Enes Aydin
Uzman Danışmanlar
-Önerilen Zaman Aralığı: 4 saat -Para birimi: GBPUSD -50x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots=  200  100x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots= 100  200x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots= 50 -50x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots=  200  100x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots= 100  200x kaldirac icin tavsiye edilen equity lots= 50 AMA KENDI RISK AYARLARINIZI TEST EDEBILIRSINIZ Bunu diğer zaman dilimlerinde ve farklı para birimlerinde kullanarak da test edebilirs
Mach Zero
Marian Sorin Neagu
Uzman Danışmanlar
Karşınızda: Mach Zero Yatırımcılara hoş geldiniz ve yeni ticaret robotumuz Mach Zero'ya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bu robot, ticaret portföyünüzde düşük riskli ve tutarlı bir performans sergileyecek şekilde tasarlanmıştır. EURUSD çiftinde daha iyi çalışır. İstikrar için Tasarlandı Düşük riskli ticaret için tasarlandı Maksimum kar potansiyeli için günlük ve swing ticaret stratejisi İşlem koşulları karşılandığı takdirde EURUSD'de günde en fazla bir işlem açılır. İzin verilen mini
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Elit Uzman Danışman ınız STCEFFE ile Otomatik Ticaretin Geleceğini Keşfedin! Hassasiyet ve Güvenilirlik: STCEFFE, otomatik ticarette mükemmellik arayan tüccarlar için tasarlanmış en yeni Uzman Danışmandır. Bu EA, Hareketli Ortalama , RSI, Bollinger Bantları , ADX ve Stokastik gibi teknik göstergelerin gelişmiş bir kombinasyonunu kullanarak son derece doğru alım ve satım sinyalleri sağlar. Birleşik Sinyal Sistemi : Geleneksel EA'lardan farklı olarak, STCEFFE tek bir göstergeye
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Uzman Danışmanlar
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Uzman Danışmanlar
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Uzman Danışmanlar
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ScriptBot+  It is a robust programmable robot, designed to allow the user to develop their strategy quickly, with fewer limitations and a multitude of subsystems and triggers based on logical expressions. Utility: With ScriptBot+ , it is possible to convert a variety of TEXTS into logical expressions. These expressions, composed of Operators , Variables , and Functions , make it possible to perform calculations using data from indicators , charts , orders , or the client's account . By means o
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
One Milion
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Uzman Danışmanlar
Expert Million Way From $500 to $1 million in 4 years More than one well-studied risk strategy The expert allows from the first $500 Hello Million Dollars Without any fatigue, we are in the era of artificial intelligence Your opportunity is now available for automated trading You can now achieve all your dreams with the strongest market strategy now with the Expert Million Dollars
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Uzman Danışmanlar
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Uzman Danışmanlar
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, USDCAD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Uzman Danışmanlar
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
Gold Strike EA is a professional trading robot specially designed for XAUUSD (Gold) . It uses a smart breakout strategy by placing Buy Stop / Sell Stop pending orders around recent highs and lows, combined with advanced risk management. * Introductory Offer : the current price is only 89 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to 149 USD , and gradually up to 249 USD with upcoming versions. - Get it now at the discounted price and be among the early adopters. - All future upd
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Uzman Danışmanlar
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Uzman Danışmanlar
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Uzman Danışmanlar
How does it work? IFR 2 Storm checks the value of RSI 2 for each new candle, making only buy entries. When RSI 2 is below the configured parameter, the first entry is made. If the configured take profit is not reached ([default] maximum of the two previous candles ) by the close of the next candle, the second entry is made. If the take profit is not reached by the start of the next candle, the third entry is made. The stop loss is not calculated in price, the stop loss is calculated in candles (
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Yazarın diğer ürünleri
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Uzman Danışmanlar
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm Bu EA, Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren bir işlem algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin edemediğiniz güçlü piyasa koşullarında istikrarlı performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun bir set dosyası kullanıldığında, her enstrümanda çalışabilir. Optimizasyon sonuçları, Fx, Gold, Stock ve Crypto gibi enstrü
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Uzman Danışmanlar
GridTeam EA - Kendi grid robot'unu yarat [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tüm indikatörler tek bir EA'de — istediğinizi seçin, optimize edin ve aynı anda birden fazla paritede çalıştırın. Tüm kontrolü ele alın. Risk yönetiminizi kendiniz ayarlayın. Default değerler olarak RSI indicatoru kullanılıyor ve optimizasyon sonuçlarına göre ayarlandı. En iyi değer değildir. Daha iyisini bulabileceğinize inanıyorum. Bu EA'yı güzel yapan özelliklerden birisi ise Equity drawdown düştüğünde 1 ay içerisinde
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Göstergeler
MelonMask İndikatörü - Trend Dönüşlerini Yakalamaya yardımcı olur MelonMask, profesyonel trader'lar için özel olarak tasarlanmış, trend dönüşlerini önceden tespit etmenize yardımcı olan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Zigzag temelli gelişmiş algoritması sayesinde, piyasadaki önemli dönüş noktalarını tespit eder ve size görsel sinyaller sunar. İndikatörün Özellikleri: Trend dönüş noktalarında yeşil ve kırmızı ok sinyalleri Sonraki mumun potansiyel hangi yöne gidebileceğini tahmin eder Kolay
FREE
HedgingMartingale MT4
Huseyin Furkan Ozturk
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
HedgingMartingale EA Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm Bu EA, Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren bir işlem algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin edemediğiniz güçlü piyasa koşullarında istikrarlı performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun bir set dosyası kullanıldığında, her enstrümanda çalışabilir. Optimizasyon sonuçları, Fx, Gold, Stock ve Crypto gibi enstrümanlarda başarılı performans sağlamıştır. Yatayda gitme e
FREE
Lydians Indicator
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Göstergeler
[ My Channel ] , [ My Products ] Bu indikatör, genel trend yukarı ya da aşağı hareket ederken, anlık bir baskı sonucu barın trendinin değiştiği noktaları gösterir. İndikatörün gösterdiği ok, bir önceki barın belirli kriterleri karşılaması durumunda çizilir. Stratejinizi oluştururken, arka arkaya gelen 3-4 oku potansiyel bir kırılma sinyali olarak yorumlayabilirsiniz. Örneğin, 4. okun geldiğini gördüğünüzde işlem açmayı düşünebilirsiniz. Bu, piyasadaki önemli hareketleri öngörmek ve ticaret kar
FREE
Filtrele:
thompsonalmeida
242
thompsonalmeida 2025.09.27 12:34 
 

Furkan's attention in helping you with any broker is unmatched. You tell him your monthly profit goal and your risk appetite, and he creates set files for you. So far, I haven't seen anything like it. Without a doubt, one of the best EAs on MQL5 with the best support on MQL5.

Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 18:16
Thank you for your review. I hope to keep improving this more and more for my clients’ happiness 🙏
Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:16
Thank you! I’m happy it’s working well for you and glad I could help with the installation. Wishing you continued success and steady profits 🙏
wda24729
24
wda24729 2025.09.18 10:47 
 

I was using this EA for the last month on a single Demo account and I'm now running it on live accounts, using 4No. $1800 with different set files to distribute risk. To date, it has been very successful and the complexity of how the EA works is very impressive. The developer is very proactive, constantly updating and improving the EA and always there to answer any questions, and Ive certainly had a few. One more month of rental then I will purchase. Highly recommended

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:14
Your feedback truly means a lot to me. I’m so glad to see the EA performing well for you, and your trust and kind words really motivate me to keep improving. Thank you for the support ❤️
Barış ŞENYERLİ
25
Barış ŞENYERLİ 2025.09.14 08:41 
 

I’ve been working with Furkan in forex trading for over a year, and he’s an outstanding algorithmic trader. He consistently ranks at the top he was even the #1 trader at another broker. Furkan always knows exactly what he’s doing, and his strategies are solid and well thought-out.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.15 17:38
Thank you so much for your amazing feedback. Wishing you continued success and steady profits ❤️
Mahmut Yanikkaya
98
Mahmut Yanikkaya 2025.09.09 20:10 
 

I’m absolutely blown away by the VolumeHedger EA from Huseyin Furkan Ozturk for MetaTrader 5! It’s a rock-solid performer on Gold, and crypto, delivering awesome results like 30% monthly profit on XAUUSD . The real star here is the incredible set file collection—these are meticulously crafted after extensive testing for different brokers, Gold, and cryptocurrencies. They make setup a breeze and work like magic with brokers like HFM and PuPrime. Super easy to use, backed by top-notch support, this EA is a must-have for any trader. Love it!

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.12 09:48
Thank you so much for your amazing feedback ❤️ Wishing you continued success and steady profits 🚀
schulz2021
121
schulz2021 2025.08.30 10:57 
 

Excellent individual and proactive support. EA with very intelligent and unique features. Very broadly applicable and customizable thanks to the use of individual indicators.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you for the great feedback! 🙏 I’m happy to know you value the support and unique features. I’ll keep working to make the EA even more versatile and effective. ❤️
Buğra Özgürsoy
28
Buğra Özgürsoy 2025.08.28 10:32 
 

I have been using it for a while now, and the experience has been very positive. The level of support is outstanding, and the balance between profit and risk is truly impressive. It’s definitely something I would recommend to others. Furkan stands out as an exceptional software developer. His algorithm is built in a unique way, handling numerous edge cases that most others overlook. This makes the solution both reliable and innovative.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you so much for your kind words! 🙏 I’m really glad to hear you’re having a positive experience. Your feedback motivates me to keep improving and delivering even better solutions. 🚀
Marco Russo
269
Marco Russo 2025.08.26 14:10 
 

This EA is brilliant, never saw anything like this. Furkan is a genius and a very reliable seller, he answered politely and fast to every doubts. I will update with the results on real trading in the next months.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.02 21:42
Thank you so much for your amazing feedback! I’m really happy you’re satisfied with the EA and my support ❤️
Christian Quintavalle
341
Christian Quintavalle 2025.08.24 22:59 
 

Ottimo supporto, consiglio questo EA, tantissimo file set per ogni esigenza... ma bisogna rispettare i parametri !!

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.25 12:09
Thank you for your review ❤️ This is a very complex system, which is why I need to provide the maximum level of support. Using an EA is not simple, but I am doing my best to turn it into a reliable algorithm. I hope we can work together in the long run. Best regards 🙏
Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.08.19 12:23 
 

Great EA. I can imagine it takes some time to compose such EA. Composer or developer is ready to make special setfiles according your needs. He is also listening to your suggestions. This alone is already worth the price of buying this robot. Testing seems very good, real trading even better! Within one month I will update my experience. I am sure it will be more than good. Five stars without hesitation or doubt.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.20 12:03
I am thrilled to have users like you who recognize the value and effort put into this EA. Looking forward to hearing your profits. ❤️❤️❤️
Yassin Geerdink
161
Yassin Geerdink 2025.08.15 12:33 
 

From the very first day, this EA has exceeded my expectations, not only in performance but also in the level of professionalism and dedication behind it. The system is brilliantly engineered with advanced risk management, hedging capabilities, spoofing protection, gap control, and dynamic settings that truly adapt to real market conditions. It’s rare to find a trading tool that combines innovation, stability, and profitability so effectively. But what really makes the difference is Furkan. He is patient, knowledgeable, very ensuring (!!!) and genuinely committed to every user so they all get the best possible results. He takes the time to explain the logic, fine-tune set files to your personal needs, and guide you through both the technical and strategic aspects of trading. You’re never left guessing, you learn, you improve, and you see results. Trading with this EA feels safe, even in volatile markets, because you know the system is designed with real-world challenges in mind, and you have Furkan in your corner, ready to assist. I’ve not only learned a great deal from Furkan’s insights, but I’ve also seen consistent profits and improved my overall trading confidence. If you’re looking for a professional-grade trading solution with genuine support from someone who cares, this is it.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.16 23:39
🚀💙❤️🙏😊🙏💙❤️🚀
mrea59
1631
mrea59 2025.08.06 16:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.07 14:58
We’ll be working together. Every time market conditions change, I’ll analyze the situation and suggest updates to the set files if needed. I’m looking forward to seeing your profits ❤️
karaif
29
karaif 2025.08.04 20:30 
 

I’ve used all of your robots. I purchased this EA with a lifetime price, and it paid for itself in a short time. You’re a very talented developer. I’m excited to buy your upcoming robots as well. Thank you for sharing your work with us! ✨❤️

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.06 11:26
Thank you so much for your kind words and support! 😊 It truly means a lot to me. I'm glad the EA delivered great results for you 🚀💙
Patcyber
84
Patcyber 2025.08.03 04:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.04 17:37
Wishing you continued success and steady profits! ❤️
TROJAN
26
TROJAN 2025.07.27 14:56 
 

I just purchased the the EA today, looking forward for a great result, i also used the other EA he made and its running great., the support he gave to me from the start until i purchased the EA is very extreme, every single question i ask he replied fast. I will update again after a week for the result.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm very excited too. Don't forget to share a screenshot of your profits with me. Wishing you continued success and steady profits! ❤️
Emerson Famisan
39
Emerson Famisan 2025.07.27 13:27 
 

My brother, bro, sir and my friend. You're one of a kind, a genius. thanks for the assistance and providing customize set file for me, you're ea is already running and waiting for result after a week. I'll keep in touch for your update. I'm not just a costumer buying your ea but i'm a fan of yours, your development and achievements.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:58
I don’t even know what to say. I’m touched. I’m happy and truly motivated. I really love your country and your people too. Wishing you all the best in your life ❤️
nvmh0103
26
nvmh0103 2025.07.25 08:49 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.26 23:13
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
235
Jeremy Nicolaj Van Hoorn 2025.07.23 15:59 
 

Great support and help from the seller i activated the bot today on my live account and it looks good! ive got a custom made setfile from the devoloper so that will also say the puts time and effort into the buyers :) for now i did close my first trade full profit over a month i will give again a update over the trading ! VolumeHedger has a good price and is looks high quality!

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.24 13:05
Thank you so much for your kind words and detailed feedback.
I gave you the most profitable set file, It's a bit risky but it will be worth it 💰 Wishing you consistent profits and continued success with VolumeHedger! 🙏
sanches198
59
sanches198 2025.07.21 20:40 
 

thank you for your support and for creating a file that fits my account size. l highly recommend it to anyone looking for a profitable EA with a very transparent developer who is very good at what they do. l've had several EA, and none compare to VolumeHedge

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm really glad to hear that! I truly appreciate your feedback. I hope we continue working together for a long time and achieve consistent success side by side. 🙏
12
İncelemeye yanıt