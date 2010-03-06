Gold Buster Sensitive

Gold Buster: XAU/USD Pazarında Akıllı Genişleme

Gold Buster, sinir ağı mimarileri ve öngörücü analitiğin sinerjisi üzerine inşa edilmiş yeni nesil bir uzman sistemdir (EA). Algoritma, altın volatilitesini otonom olarak kullanmak üzere tasarlanmıştır; kurumsal düzeyde veri işleme sağlar ve ticaretteki bilişsel önyargıları ortadan kaldırır.

Bu bot, önceki ürünlerimden farklı bir teknoloji kullanır ve hem işlemlerin miktarını hem de kalitesini özelleştirmenize olanak tanır.

Fiyat Politikası Ürünlerimin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla düşük fiyat politikası izliyorum. Bu nedenle botlar başlangıçta minimum 50$ olarak fiyatlandırılmıştır. Ancak bu fiyattaki kopya sayısı 50 adet ile sınırlıdır; bu sınırdan sonra fiyat 150$'a yükselecek ve her 50 kopyada bir artmaya devam edecektir. Bu, piyasa doygunluğunu düşük tutarak algoritmanın etkinliğini korumak için gereklidir. Fiyatları manipüle etmiyorum; gerçek alıcıların geri bildirimlerine ve taleplerine güveniyorum. Sizin için en iyi sonuçları sunmaya çalıştığım için lütfen olumlu yorumlarınızla geliştirmelerimi destekleyin.

Teknolojik Avantajlar:

Adaptif Yapay Zeka Motoru: Makine öğrenimi mekanizmaları aracılığıyla mevcut piyasa likiditesine dayalı sürekli strateji kalibrasyonu.

Sinir Ağı Filtreleme: Klasik teknik analizle erişilemeyen gizli kalıpların ve doğrusal olmayan korelasyonların tespiti.

Yürütme Hızı: Kaymayı (slippage) minimize etmek için anlık işlem sinyalleri üretimi ve hassas emir iletimi.

Risk Yönetimi: Toksik yöntemlerin (Martingale, Izgara/Grid) reddedilmesi; sabit Zarar Durdur (Stop Loss) ve pozitif matematiksel beklenti kullanımı.

Temel Konfigürasyon Parametreleri:

Sinyal Hassasiyeti (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]: Sistemin piyasa tetikleyicilerine karşı hassasiyet eşiğini belirleyen kritik bir parametre.

Düşük değerler (0.1'e yakın): Azaltılmış sinyal seçiciliği ile maksimum işlem sıklığı.

Yüksek değerler (0.9'e yakın): Düşük işlem sayısı ile yüksek dönüşüm ve giriş hassasiyeti.

Önerilen değer: 0.6 — Sinyal sıklığı ve kalitesi arasındaki optimal denge.

Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: Sistem son derece adaptiftir ve 1 dakikadan (M1) 1 saate (H1) kadar her zaman aralığında çalışma için onaylanmıştır.

Stratejik Temel:

Gold Buster, sermaye yönetiminde muhafazakar bir yaklaşım kullanarak Alış (Buy) pozisyonları için yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemede uzmanlaşmıştır. Sezgisel arayüz, karmaşık bir matematiksel modeli maskeleyerek rutin takibi yüksek performanslı yapay zekaya devretmenize olanak tanır.

Teknik Özet:

Enstrüman: XAU/USD (Altın).

Hesap Modu: Hedging.

Fonksiyonellik: Progresif/Sabit lot, Maksimum spread kontrolü, dinamik Stop Loss ve Take Profit.

Risk Uyarısı: Algoritmik ticaret piyasa riskleri içerir. Gerçek hesap öncesinde demo hesaplarda ön test yapılması şiddetle tavsiye edilir.