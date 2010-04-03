Cheat Engine

Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir.

ÖNEMLİ! Talimatlar ve bir bonus için satın alma sonrası benimle iletişime geçin!

Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 80 USD

  • Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz.
  • Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları
Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Cheat Engine bu verileri API aracılığıyla anında alabilir ve karar verme sürecinde kullanabilir. Bu özellik isteğe bağlıdır ve kullanıcı tarafından tamamen özelleştirilebilir.

    Önerilen

    • Grafik: XAUUSD
    • Zaman Dilimi: H1

    Girdiler

    • Lot Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
    • Sabit Lot Büyüklüğü -  Sabit lot büyüklüğü
    • Otomatik Lotlar - Bu hesap para birimi tutarı başına 0,01 lot
    • Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarlayın
    • Otomatik GMT Algılama - Broker’ınızın GMT farkını otomatik olarak hesaplar
    • Sabit Stop Loss - Stop loss girişi
    • Magic Number - Her emir için magic number
    • Yorum - Emir yorumu
    • Duyarlılık Filtresi URL’si - API istekleri için kullanılır
    • Duyarlılık Al/Sat Filtresi - Etkinleştir veya devre dışı bırak
    • Duyarlılık Filtresi Davranışı
    Önerilen ürünler
    RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
    Niklas Templin
    Uzman Danışmanlar
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
    FREE
    EA Nation
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Uzman Danışmanlar
    The Expert Advisors' strategy came from a Facebook Group EA Nation. The group has over 40k members. It opens a hedge trade for every new candle and opens grid when the position is on the losing side of the trade.  Average Grid = N                     = the sum of 6 bars before the current bar/ N Timeframe = it opens a new hedge trade when a new bar appears Auto Lot = 1 Lot means in $10,000 Lot Size will be 0.01 NO MORE HEDGE = When one side reaches to N trades, it won't open a hedge trade un
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Two Factor Customizer
    Daniel Maximiliano Serkin
    Uzman Danışmanlar
    Two Factor Customizer is an fully custimizable Expert Advisor. You can choose multiple parameters that act as a trigger to execute a buy or sell order. Additionally you can choose a previous step (Two Factor), where you can also combine multiple parameters previous to those configured for the buy and sell orders. The parameters available to configure to your liking are: lots, stop loss, take profit, dynamic lots, order type,timeframe. Indicator combinations for triggering orders and for precondi
    Duel MT5
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    Florencia
    Viktoriia Liubchak
    Uzman Danışmanlar
    Florencia — Expert Advisor Based on Trendline Breakouts for XAU/USD Florencia is an intelligent trading Expert Advisor designed specifically for trading the XAU/USD pair (gold vs. US dollar). It uses a breakout strategy based on trendlines, automatically identifying key levels and entering trades when those levels are broken, with built-in filtering for false signals. Flexible settings for time, risk, and trade management make Florencia a powerful tool for both beginners and experienced trader
    Gold Blaster Smart Scalper EA
    Himanshu Mukeshbhai Bhatt
    Uzman Danışmanlar
    Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Uzman Danışmanlar
    RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
    SimpleTrade by Gioeste
    Giovanni Scelzi
    4 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
    FREE
    Progressive Moving MT5
    Andriy Sydoruk
    Uzman Danışmanlar
    The Progressive Moving bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average. A significant advantage of MA is trading in the direction of the current trend. This can be seen on the terminal screen after breaking the Moving Average line. Moving average trading is understandable even for a beginner. One of the most common methods is crossing two or more moving averages. In one indicator, a shorter period is configured, in the other, a longer one. You have always wanted a reliable stra
    Ultimate
    Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
    4 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite martingal
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Smart Golden MT5
    Yi Hsiu Tsai
    4 (3)
    Uzman Danışmanlar
    “Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret S
    Xeloria Expert MT5
    Ruengrit Loondecha
    Uzman Danışmanlar
    Xeloria Expert MT5 Working best with GOLD - H1 Require minimal 100-300$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Williams %R: Williams %R is a momentum oscillator that measures the closing price in relation to the highest high over a specific period. It ranges from -10
    Zenithor Expert MT5
    Ruengrit Loondecha
    Uzman Danışmanlar
    Zeithor Expert MT5 Working best with GOLD - M5 Require minimal 100-200$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Rate of Change (ROC): ROC is a momentum indicator that measures the percentage change in price over a specified period. It helps identify the speed and dire
    Pick and Roll
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
    KT COG Robot MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Uzman Danışmanlar
    KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
    Ashen Mirage Protocol AI
    Huu Loc Nguyen
    Uzman Danışmanlar
    ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Ashen Mirage Protocol [Subtitle: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introduction Ashen Mirage Protocol is a specialized algorithmic trading system developed to capitalize on "False Breakouts" and "Liquidity Grabs" in the market. Unlike trend-following systems that often enter late, Ashen Mirage adopts a Contrarian approach. It waits for the market to overextend into extreme zones (The Mirage), identifies mome
    MNG Mt5
    TDINVEST LLP
    4.3 (10)
    Uzman Danışmanlar
    IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
    FREE
    Brent Trend Bot
    Maksim Kononenko
    4.46 (13)
    Uzman Danışmanlar
    The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
    FREE
    MA Fly EURUSD mt5
    Sebastian Furmanek
    Uzman Danışmanlar
    Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
    Macd Rsi Expert
    Lakshya Pandey
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
    FREE
    Grey Wolf
    Alexander Oropesa Marrero
    Uzman Danışmanlar
    Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Uzman Danışmanlar
    Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
    FREE
    Recovery Grip Meta 5
    Marta Gonzalez
    Uzman Danışmanlar
    MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
    Reversal Composite Candles
    MetaQuotes Ltd.
    3.67 (15)
    Uzman Danışmanlar
    The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
    FREE
    TrendEA FourAverage
    Mikhail Sergeev
    3 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Trend uzmanı, «FourAverage» göstergesi için en uygun parametreleri bulmak için özel olarak oluşturulmuştur. Danışman her zaman işlem modunda işlem yapar (satın alma işlemini kapatarak hemen tersini açarız). Bu yaklaşım, göstergelerin eğilimi belirleme yeteneğini mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Uzman tamamen otomatiktir ve parayı Martingale yöntemine göre yönetme yeteneğine sahiptir. Varsayılan ayarlar «XAUUSD(GOLD) H1» içindir. Gösterge: hhttps://www.mql5.com/tr/market/
    FREE
    MysticTrader
    Leonardo Cubillas Massana
    Uzman Danışmanlar
    # MysticTrader - Seeking Excellence ## A Project in Evolution   I'm developing MysticTrader and looking for traders to help me improve it. If you test the EA and give me genuine feedback, I'll be extremely grateful. ## ️ Current Features - Pair: EURUSD | Timeframe: H1   - Modes: Normal/Offensive - Use only on DEMO accounts - Integrated risk management ## What I'm Specifically Looking For - Which mode felt more comfortable? - Was the EA easy to install and use? - What would you improve
    FREE
    Megalodon EA MT5
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Uzman Danışmanlar
    Introducing Megalodon EA – A New Era of Smart Automated Trading Megalodon EA is not just another Expert Advisor — it’s a revolutionary trading concept designed for the new generation of Forex traders who want precision, speed, control, and consistent performance . Built for MetaTrader 5, Megalodon EA combines: High-accuracy scalping logic Independent Buy/Sell systems Dynamic risk management and auto lot sizing Intelligent filters by session, weekday, and market conditions Optio
    Arrow Strategy Builder
    Konstantin Chechnev
    Uzman Danışmanlar
    Arrow Strategy Builder — kullanıcının grafiğe yerleştirdiği yukarı/aşağı okları hatırlayan ve aynı koşullar tekrarlandığında alım-satım sinyalleri üreten bir Uzman Danışmandır (EA). Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur; sezgisel bir arayüz ve her türlü finansal enstrümanda otomatik işlem için işlevsellik sunar. Metatraider 5 için çoklu para birimi ticaret danışmanının tam teşekküllü bir versiyonu burada . Ana Özellikler Kolay strateji oluşturma: Giriş noktalarını iş
    FREE
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (380)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Uzman Danışmanlar
    GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (41)
    Uzman Danışmanlar
    AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Uzman Danışmanlar
    Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (89)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Uzman Danışmanlar
    GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Uzman Danışmanlar
    X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.13 (24)
    Uzman Danışmanlar
    Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Uzman Danışmanlar
    Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Uzman Danışmanlar
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Uzman Danışmanlar
    BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.64 (11)
    Uzman Danışmanlar
    Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Uzman Danışmanlar
    Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması! Kampanyalar her gün açık! Canlı Sinyal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır:   IC Markets İşlem gören pariteler:   XAUUSD, BTCUSD Bağlantı sembolü:   XAUUSD H1 İşlem gören döviz çiftlerinin   Piyasa İzleme   penceresine eklendiğinden emin olun! Hesap Türü: ECN/Ham Spread Önek Ayarları: Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD  
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Uzman Danışmanlar
    Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama y
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.69 (29)
    Uzman Danışmanlar
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.69 (52)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Uzman Danışmanlar
    The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Uzman Danışmanlar
    Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
    Yazarın diğer ürünleri
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Two Sided Scalp, işlem yapmak için 2 parite seçmenize olanak tanır, ardından her iki parite de aynı anda tek bir grafikte scalp edilir. Önerilen Parite Örnekleri (GBPUSD ve USDCHF, EURUSD ve USDCHF, AUDUSD ve GBPUSD) Two Sided Scalp canlı sinyali artık kullanılabilir! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 75 USD Grid yok, martingale yok Önerilen Grafik: 1 grafikte 2 sembol ile işlem yapar (tek grafik kurulumu) Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot vey
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Uzman Danışmanlar
    Bitcoin Cross Hedge, BTCUSD'de bir pozisyon açarken aynı anda EURUSD ve GBPUSD'de ters pozisyon alır ve hepsini birlikte yönetir. Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süre fiyatı 50 USD Grid veya martingale kullanmaz ve aynı grafikte 2 döviz çiftiyle işlem yapar. Önerilen Grafik: BTCUSD tek grafik kurulumu Zaman dilimi: H1 Girdiler Çapraz Parite Seçimi - Altın çapraz pariteyi seçin Lot Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin Sabit Lot Büyüklüğü - Sabit lot büyüklüğü Otoma
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - İnternetten Gerçek Zamanlı Bitcoin Duygu Analizi Tüm zamanların en büyük traderlarından biri "Başkaları korkarken al, açgözlüyken sat" ilkesine göre yaşadı. Bitcoin Fear & Greed Scalper da bu atasözüyle çalışır. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi , Bitcoin piyasasını etkileyen tüm toplumsal faktörlerin kapsamlı bir analizidir ve okunması kolay tek bir sayıya dönüştürülür. Piyasa momentumu ve oynaklık, sosyal medya paylaşımları ve Google arama trendleri gibi en güv
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Uzman Danışmanlar
    Synaptica, gelişmiş yapay zeka tabanlı stratejilerle çıkarlarınızı korurken tutarlı bir güvenilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. Otonom risk yönetimi sistemi, değişen koşullara dinamik olarak uyum sağlar, her zaman sermayenizin optimal korumasını garanti eder. Gerçek zamanlı uyarlanabilir izleme ile Synaptica, potansiyel tehditleri tahmin eder ve buna yanıt verir, tahmin edilemeyen dalgalanmalara rağmen istikrarı korur. Akıllı geri bildirim döngüleri, risk modellerini sürekli olarak ince ayar
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Uzman Danışmanlar
    Maymunlar Gezegeninin Yükselişi, düşük volatiliteye sahip bir scalping sistemidir. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra talimatlar ve bir bonus için benimle iletişime geçin! Maymunlar Gezegeninin Yükselişi canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 50 USD Tek seferlik işlem, ızgara yok, martingale yok. Her işlemin stop-loss'u vardır. Tavsiye Edilen Grafik: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman Dilimi: M30 Girdi Lot Boyut Modu - Otomatik lot veya sabit lot seçin Lot Boyutu
    Cheat Engine MT4
    Connor Michael Woodson
    Uzman Danışmanlar
    Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. ÖNEMLİ! Talimatlar ve bir bonus için satın alma sonrası benimle iletişime geçin! Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 80 USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değe
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Uzman Danışmanlar
    Maymunlar Gezegeninin Yükselişi, düşük volatiliteye sahip bir scalping sistemidir. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra talimatlar ve bir bonus için benimle iletişime geçin! Maymunlar Gezegeninin Yükselişi canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 50 USD Tek seferlik işlem, ızgara yok, martingale yok. Her işlemin stop-loss'u vardır. Tavsiye Edilen Grafik: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman Dilimi: M30 Girdi Lot Boyut Modu - Otomatik lot veya sabit lot seçin Lot Boyutu
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt