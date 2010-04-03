Cheat Engine
- Uzman Danışmanlar
- Connor Michael Woodson
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir.
|ÖNEMLİ! Talimatlar ve bir bonus için satın alma sonrası benimle iletişime geçin!
Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 80 USD
- Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz.
- Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları
Önerilen
- Grafik: XAUUSD
- Zaman Dilimi: H1
Girdiler
- Lot Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
- Sabit Lot Büyüklüğü - Sabit lot büyüklüğü
- Otomatik Lotlar - Bu hesap para birimi tutarı başına 0,01 lot
- Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarlayın
- Otomatik GMT Algılama - Broker’ınızın GMT farkını otomatik olarak hesaplar
- Sabit Stop Loss - Stop loss girişi
- Magic Number - Her emir için magic number
- Yorum - Emir yorumu
- Duyarlılık Filtresi URL’si - API istekleri için kullanılır
- Duyarlılık Al/Sat Filtresi - Etkinleştir veya devre dışı bırak
- Duyarlılık Filtresi Davranışı