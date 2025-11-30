Dragon Nova MT5 – MetaTrader 5 için Çoklu Pariteye Uyum Sağlayan Otomatik Alım-Satım Robotu (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik alım-satım robotudur (Expert Advisor).

Bu sistem, EURUSD, USDJPY, GBPUSD ve USDCAD gibi ana döviz çiftlerinde çalışır ve gelişmiş bir adaptif algoritma (Adaptive Algorithm) kullanır.

Volatilite analizi (Volatility Analysis), dinamik risk yönetimi (Dynamic Risk Control) ve akıllı sinyal filtreleme (Signal Filtering) özelliklerini birleştirerek, istikrarlı, hassas ve gerçekçi bir işlem performansı sağlar.

Temel Özellikler (Key Features of Dragon Nova MT5)

Çoklu Parite Motoru (Multi-Currency Engine) – EURUSD, USDJPY, GBPUSD ve USDCAD çiftlerinde aynı anda işlem yapar ve her parite için bağımsız bir mantık uygular.

Uyarlanabilir Risk Yönetimi (Adaptive Risk Management) – Gerçek zamanlı volatiliteye göre otomatik olarak lot büyüklüğünü (Lot Size), Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlar.

Akıllı Sinyal Filtreleme (Intelligent Signal Filtering) – Pariteler arasındaki korelasyonu analiz ederek aşırı pozisyon açılmasını önler.

Kullanıma Hazır Yapılandırma (Plug-and-Trade Setup) – Optimize edilmiş parametrelerle birlikte gelir; ek optimizasyon gerektirmez.

Düşük CPU Kullanımı (Low CPU Load) – VPS ve çoklu EA ortamlarında istikrarlı performans gösterir.

Teknik Bilgiler (Technical Information)

Platform: MetaTrader 5 (MT5)

Zaman Dilimleri: M15

İşlem Pariteleri: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Minimum Yatırım: $100

Minimum Lot (Lot Size): 0.01’den itibaren

Hesap Türleri: ECN, Raw, Standard, Cent

Çalışma Modu: Tam otomatik işlem (24/5)

Neden Dragon Nova MT5’i Seçmelisiniz (Why Choose Dragon Nova MT5)

Binlerce geri test (Backtest) ve ileri test (Forward Test) sonucunda geliştirilmiştir.

Martingale, Grid veya Hedging stratejileri kullanılmaz.

Düşük risk, düşük drawdown (Drawdown) ve yüksek doğruluk için tasarlanmıştır.

MetaTrader 5 destekleyen tüm brokerlerle uyumludur.

Düzenli güncellemeler ve teknik destek dahildir.

Kullanıcı Desteği ve Dokümantasyon (User Support and Documentation)

Dragon Nova MT5 satın alındığında kullanıcılar şunları alır:

Ayrıntılı kurulum ve yapılandırma kılavuzu (Installation Manual)

MQL5 mesajları üzerinden kişisel yardım

Ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve algoritma iyileştirmeleri (Lifetime Updates)

Geliştirme Arka Planı (Development Background)

Dragon Nova MT5, on aydan uzun süren çoklu parite araştırmaları ve algoritmik optimizasyon sonucunda geliştirilmiştir.

Amaç, aşırı optimizasyon veya yüksek risk olmadan farklı piyasa koşullarına uyum sağlayabilen istikrarlı ve akıllı bir işlem sistemi (Expert Advisor) oluşturmaktı.

Önemli Notlar (Important Notes)