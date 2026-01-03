ApexBTC EA

HyperNDX EA Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 5 (1) Uzman Danışmanlar

HyperNDX Pro - Altın Ticaret EA'sı Satın aldıktan sonra, kurulumda size yardımcı olabilmem için bana bir mesaj gönderin. Premium görsel arayüze sahip XAUUSD için profesyonel otomatik ticaret sistemi. Ne Yapar: Akıllı destek/direnç seviyesi analizi Karları maksimize etmek için dinamik takip durdurma New York seans zamanlaması için optimize edilmiş İşlem başına otomatik risk yönetimi Temel Özellikler: Akıllı Strateji: H1 seviye tespiti + hassas giriş yürütme Güvenli Ticaret: Her işlemin Zararı Dur