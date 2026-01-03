ApexBTC EA

ApexBTC EA - Profesyonel Bitcoin Ticaret Sistemi

BTCUSD için Gelişmiş Scalping Stratejisi

Bitcoin için özel olarak geliştirilmiş premium Expert Advisor, akıllı kırılma stratejisini profesyonel risk yönetimi ile birleştirir.

Ana Özellikler

Otomatik Kırılma Stratejisi

  • Swing yüksek ve alçakların akıllı tespiti
  • Stratejik olarak konumlandırılmış bekleyen emirler
  • Bitcoin'in patlayıcı hareketlerini yakalar
  • Normal piyasa koşullarında günde minimum 2 giriş

Eksiksiz Risk Yönetimi

  • Risk yüzdesine dayalı otomatik lot hesaplama
  • Tüm işlemlerde Stop Loss ve Take Profit
  • Karları maksimize etmek için Trailing Stop Loss
  • Entegre anti-Stop Out koruması

Akıllı Filtreler

  • Yapılandırılabilir spread filtresi
  • İşlem saatleri kontrolü
  • Hafta sonları dahil 24/7 çalışır

Premium Gösterge Paneli

  • Günlük, aylık ve toplam performans gerçek zamanlı
  • Kazanma oranı ve işlem sayısı
  • Pozisyonlar ve bekleyen emirler durumu
  • Profesyonel karanlık tema tasarımı

Önerilen Ayarlar

Zaman Dilimi: M10 (10 dakika)

Hesap Türü: RAW/ECN (düşük spreadler)

Minimum Sermaye: 100 USD

Maksimum Spread: 2200 puan

Çalışma: Hafta sonları dahil 24/7

Risk Yönetimi:

  • Sabit lot veya risk yüzdesine dayalı
  • Ayarlanabilir Take Profit ve Stop Loss
  • Yapılandırılabilir Trailing Stop

Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 5
  • Sembol: BTCUSD
  • Önerilen Zaman Dilimi: M10
  • Hesap Türü: RAW/ECN (önerilen)
  • Minimum Sermaye: 100 USD

Önemli Gereksinimler

  • Minimum 100 USD sermaye
  • Rekabetçi spread'e sahip broker (RAW/ECN önerilir)
  • Maksimum 2200 puan spread
  • Kararlı bağlantı (daha iyi performans için VPS önerilir)

ÖZEL TEKLİF - ARTAN FİYATLANDIRMA

DİKKAT: Her 5 satışta bir fiyat artmaktadır. ApexBTC EA'nızı şimdi en düşük fiyattan alın!

ÖZEL BONUS: Satın aldıktan sonra almak için özel mesaj gönderin:

  • Eksiksiz yapılandırma ve optimizasyon kılavuzu
  • Alıcılar için özel bonus

Profesyonel teknoloji ile Bitcoin ticaretinin zirvesine ulaşın.

Not: Tüm ticaret risk içerir. Gerçek parayla işlem yapmadan önce demo hesapta test edin.

Destek: Satın aldıktan sonra eksiksiz kılavuzunuzu ve özel bonusunuzu almak için özel mesaj yoluyla iletişime geçin!


