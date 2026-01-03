ApexBTC EA
- Uzman Danışmanlar
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
BTCUSD için Gelişmiş Scalping Stratejisi
Bitcoin için özel olarak geliştirilmiş premium Expert Advisor, akıllı kırılma stratejisini profesyonel risk yönetimi ile birleştirir.
Ana Özellikler
Otomatik Kırılma Stratejisi
- Swing yüksek ve alçakların akıllı tespiti
- Stratejik olarak konumlandırılmış bekleyen emirler
- Bitcoin'in patlayıcı hareketlerini yakalar
- Normal piyasa koşullarında günde minimum 2 giriş
Eksiksiz Risk Yönetimi
- Risk yüzdesine dayalı otomatik lot hesaplama
- Tüm işlemlerde Stop Loss ve Take Profit
- Karları maksimize etmek için Trailing Stop Loss
- Entegre anti-Stop Out koruması
Akıllı Filtreler
- Yapılandırılabilir spread filtresi
- İşlem saatleri kontrolü
- Hafta sonları dahil 24/7 çalışır
Premium Gösterge Paneli
- Günlük, aylık ve toplam performans gerçek zamanlı
- Kazanma oranı ve işlem sayısı
- Pozisyonlar ve bekleyen emirler durumu
- Profesyonel karanlık tema tasarımı
Önerilen Ayarlar
Zaman Dilimi: M10 (10 dakika)
Hesap Türü: RAW/ECN (düşük spreadler)
Minimum Sermaye: 100 USD
Maksimum Spread: 2200 puan
Çalışma: Hafta sonları dahil 24/7
Risk Yönetimi:
- Sabit lot veya risk yüzdesine dayalı
- Ayarlanabilir Take Profit ve Stop Loss
- Yapılandırılabilir Trailing Stop
Uyumluluk
- Platform: MetaTrader 5
- Sembol: BTCUSD
- Önerilen Zaman Dilimi: M10
- Hesap Türü: RAW/ECN (önerilen)
- Minimum Sermaye: 100 USD
Önemli Gereksinimler
- Minimum 100 USD sermaye
- Rekabetçi spread'e sahip broker (RAW/ECN önerilir)
- Maksimum 2200 puan spread
- Kararlı bağlantı (daha iyi performans için VPS önerilir)
ÖZEL TEKLİF - ARTAN FİYATLANDIRMA
DİKKAT: Her 5 satışta bir fiyat artmaktadır. ApexBTC EA'nızı şimdi en düşük fiyattan alın!
ÖZEL BONUS: Satın aldıktan sonra almak için özel mesaj gönderin:
- Eksiksiz yapılandırma ve optimizasyon kılavuzu
- Alıcılar için özel bonus
Profesyonel teknoloji ile Bitcoin ticaretinin zirvesine ulaşın.
Not: Tüm ticaret risk içerir. Gerçek parayla işlem yapmadan önce demo hesapta test edin.
Destek: Satın aldıktan sonra eksiksiz kılavuzunuzu ve özel bonusunuzu almak için özel mesaj yoluyla iletişime geçin!