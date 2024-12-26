SmartChoise

4.26

SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde

Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur.

Fiyat şimdilik düşürüldü.

Bu EA, uzun vadeli, kontrollü büyüme için tasarlanmıştır—başarısı, risk toleransınızla uyumlu hale getirilmesiyle sağlanır.

Sinir ağına dayalı bir motor kullanır ve bu motor, mevcut piyasa koşullarına göre ticaret stratejilerini adapte etmek için gerçek zamanlı piyasa verilerini sürekli analiz eder. Bu yaklaşım, ticaret girişlerini optimize etmeye, risk kontrolünü iyileştirmeye ve maruziyeti zekice yönetmeye yardımcı olur.

Martingale stratejilerine dayanan sistemlerin aksine, SmartChoise EA, uyarlanabilir lot boyutlandırma ve iyi tanımlanmış risk yönetimi kuralları kullanır, bu da onu farklı deneyim seviyelerine ve risk iştahlarına sahip tüccarlar için uygun hale getirir.

Ana Özellikler

  • Sinir ağına dayalı karar verme

  • Martingale yok

  • Piyasa koşullarına, sermayeye, trend gücüne göre dinamik lot boyutlandırma...

  • Birden fazla ticaret modu ve ayarlanabilir risk seviyeleri

  • İsteğe bağlı destek/direnç ve mum formasyonu stratejileri

  • Çekilmeleri yönetmek için gelişmiş kurtarma sistemi

  • Yerleşik takipli stop ve haber filtresi seçenekleri

İsteğe Bağlı Stratejiler (Varsayılan Olarak Devre Dışı Bırakılmıştır)
Ticaret sıklığını artırmak ve giriş mantığını çeşitlendirmek için iki ek stratejiyi manuel olarak etkinleştirebilirsiniz:

  1. Destek & Direnç Stratejisi
    Son yüksekler, düşükler ve tepki bölgelerini kullanarak önemli fiyat seviyelerini tespit eder ve yüksek olasılıklı ticaret girişlerini belirler.

  2. Mum Formasyonu Stratejisi
    Trend yönünü onaylamak ve karlı girişleri tespit etmek için klasik tersine dönüş ve devam mum formasyonlarını kullanır.

Önemli Notlar

  • Küçük hesaplar, çekilme stratejisini ideal şekilde kullanamayabilir, çünkü daha az çekilme kapasitesine sahiptir.

  • Geriye Dönük Test Sınırlaması:
    Bu EA, tarihsel piyasa verileri kullanılarak eğitildiği için geri test sonuçları gerçek gelecekteki performansı yansıtmayabilir. Geri test, mantık ve davranışı gösterse de, sinir ağının uyarlanabilir doğası nedeniyle canlı sonuçları garanti edemez. Bu nedenle, her zaman daha çok ileri testlere güvenin.

  • Küçük hesaplar, sınırlı çekilme kapasitesine sahip oldukları için kurtarma tabanlı ticaret için uygun olmayabilir.

  • Küçük bakiyeler için Hard Stop Yüzdesi ve Stop Loss kullanılması önerilir.

  • Kurtarma Stratejisi, zaman içinde çekilmelerden kurtarmayı amaçlar. Bu EA, uzun vadeli, istikrarlı büyüme için tasarlanmıştır.

  • Kurtarma sistemini devre dışı bırakmak veya sabit lot boyutu kullanmak, EA'nın çalışma şekli üzerinde önemli değişiklikler yapar ve riski artırır.

  • Sabit lot boyutu, EA'nın trend gücüne dayalı dinamik lot hesaplamasını devre dışı bırakır, bu da riski önemli ölçüde artırır ve dikkatlice risk yönetimi yapılmadığı sürece kurtarma ticareti için uygun hale gelmez.

  • Küçük bir Hard Stop, kurtarma stratejisini devre dışı bırakır, bu da EA'yı basit bir TP/SL botuna dönüştürür ve tam bir kurtarma sistemi işlevini kaybeder.

Önerilen Kullanım

Küçük Hesaplar

  • Düşük veya Orta risk seviyeleri kullanın

  • Kararlı, kontrollü performansa odaklanın

Yüksek Hesaplar / Deneyimli Kullanıcılar

  • Yüksek veya Aşırı risk ayarlarını keşfedebilirler

  • Daha fazla piyasa maruziyetiyle daha yüksek getiri arayanlar için uygundur

Temel Yapılandırma

  • Risk Seviyesi: Düşük, Orta, Yüksek, Aşırı

  • Ticaret Tarzı: Muhafazakar (daha az işlem, düşük risk) veya Agresif (daha fazla işlem, yüksek risk)

  • Hard Stop %: Maksimum günlük çekilme sınırını belirler (örneğin, 20 = %20)

  • Max Spread: Volatilite dönemlerinde girişi kontrol eder, mevcut piyasa ve broker koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

  • Sanal (Gizli) Takipli Stop Loss -SL seviyeleri yalnızca EA tarafından dahili olarak yönetilir. Bu, daha iyi koruma sağlar ve istenmeyen müdahaleyi engeller.

Haber Filtresi

  • Etki seviyesine göre (Düşük, Orta, Yüksek) planlanan haberler etrafında ticareti duraklatır

  • Haber olaylarından önce/sonra girişleri duraklatmak için tampon süresi özelleştirilir

  • Not: Haber filtresi için WebRequest'i etkinleştirmeniz gerekmektedir

Ticaret Yorumları Her ticaret, kullanılan stratejiyi tanımlayan bir yorum içerir:

  • NN = Sinir Ağı

  • SR = Destek/Direnç

  • CD = Mum Formasyonu

  • R = Kurtarma

Örnek: SmartChoise_4A_CD, bir işlemin aşırı risk(4) agresif(A) ve mum formasyonu stratejisi kullanılarak açıldığını gösterir.

Canlı İşleme Başlamadan Önce

Her zaman önce EA'yı bir demo hesapta test edin. Bu, seçtiğiniz ayarlarla nasıl davrandığını anlamanıza yardımcı olur ve riskinizin beklentilerle uyumlu olduğunu garanti eder.

Riskinizi çeşitlendirmek için farklı Magic Number’larla birden fazla grafik çalıştırabilirsiniz.

Küçük Hesaplar İçin Önerilen Ayarlar:

EA’nın işlemleri etkili bir şekilde yönetebilmesi için cent (sent) hesabı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Lot büyüklüğü çok yüksek ayarlanırsa, EA’nın kurtarma sistemi beklenildiği gibi çalışmayabilir ve zarar oranı önemli ölçüde artabilir. En iyi performans ve güvenli kurtarma için her zaman lot büyüklüğünüzü veya risk seviyenizi hesap bakiyenize göre ayarlayın.

İncelemeler 59
Andrei Trif
116
Andrei Trif 2025.09.27 21:48 
 

This EA was recomended to me ..so I decided to try it. Backtest is incredible on every tick based on real ticks ..and its not broker dependant . You get the same amazing results even on roboforex .. I use IC Markets and Fusion Markets because they are raw accounts but it handles well black bull and roboforex on backtest..so you can trade it on whatever account . I did on a 100£ in two days 17% . In reality its pushing it with 100£ because it did trade with 0.01 the minimal amount and it took two trades at the same time .. however it did managed to close on profit. So far it looks like a very solid ea.

Oyunbayar Khurelbaatar
203
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
626
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

İncelemeye yanıt