SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde

Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur.

Fiyat şimdilik düşürüldü.

Bu EA, uzun vadeli, kontrollü büyüme için tasarlanmıştır—başarısı, risk toleransınızla uyumlu hale getirilmesiyle sağlanır.

Sinir ağına dayalı bir motor kullanır ve bu motor, mevcut piyasa koşullarına göre ticaret stratejilerini adapte etmek için gerçek zamanlı piyasa verilerini sürekli analiz eder. Bu yaklaşım, ticaret girişlerini optimize etmeye, risk kontrolünü iyileştirmeye ve maruziyeti zekice yönetmeye yardımcı olur.

Martingale stratejilerine dayanan sistemlerin aksine, SmartChoise EA, uyarlanabilir lot boyutlandırma ve iyi tanımlanmış risk yönetimi kuralları kullanır, bu da onu farklı deneyim seviyelerine ve risk iştahlarına sahip tüccarlar için uygun hale getirir.

Ana Özellikler

Sinir ağına dayalı karar verme

Martingale yok

Piyasa koşullarına, sermayeye, trend gücüne göre dinamik lot boyutlandırma...

Birden fazla ticaret modu ve ayarlanabilir risk seviyeleri

İsteğe bağlı destek/direnç ve mum formasyonu stratejileri

Çekilmeleri yönetmek için gelişmiş kurtarma sistemi

Yerleşik takipli stop ve haber filtresi seçenekleri

İsteğe Bağlı Stratejiler (Varsayılan Olarak Devre Dışı Bırakılmıştır)

Ticaret sıklığını artırmak ve giriş mantığını çeşitlendirmek için iki ek stratejiyi manuel olarak etkinleştirebilirsiniz:

Destek & Direnç Stratejisi

Son yüksekler, düşükler ve tepki bölgelerini kullanarak önemli fiyat seviyelerini tespit eder ve yüksek olasılıklı ticaret girişlerini belirler. Mum Formasyonu Stratejisi

Trend yönünü onaylamak ve karlı girişleri tespit etmek için klasik tersine dönüş ve devam mum formasyonlarını kullanır.

Önemli Notlar

Küçük hesaplar, çekilme stratejisini ideal şekilde kullanamayabilir, çünkü daha az çekilme kapasitesine sahiptir.

Geriye Dönük Test Sınırlaması:

Bu EA, tarihsel piyasa verileri kullanılarak eğitildiği için geri test sonuçları gerçek gelecekteki performansı yansıtmayabilir. Geri test, mantık ve davranışı gösterse de, sinir ağının uyarlanabilir doğası nedeniyle canlı sonuçları garanti edemez. Bu nedenle, her zaman daha çok ileri testlere güvenin.

Küçük hesaplar, sınırlı çekilme kapasitesine sahip oldukları için kurtarma tabanlı ticaret için uygun olmayabilir.

Küçük bakiyeler için Hard Stop Yüzdesi ve Stop Loss kullanılması önerilir.

Kurtarma Stratejisi, zaman içinde çekilmelerden kurtarmayı amaçlar. Bu EA, uzun vadeli, istikrarlı büyüme için tasarlanmıştır.

Kurtarma sistemini devre dışı bırakmak veya sabit lot boyutu kullanmak, EA'nın çalışma şekli üzerinde önemli değişiklikler yapar ve riski artırır.

Sabit lot boyutu, EA'nın trend gücüne dayalı dinamik lot hesaplamasını devre dışı bırakır, bu da riski önemli ölçüde artırır ve dikkatlice risk yönetimi yapılmadığı sürece kurtarma ticareti için uygun hale gelmez.

Küçük bir Hard Stop, kurtarma stratejisini devre dışı bırakır, bu da EA'yı basit bir TP/SL botuna dönüştürür ve tam bir kurtarma sistemi işlevini kaybeder.

Önerilen Kullanım

Küçük Hesaplar

Düşük veya Orta risk seviyeleri kullanın

Kararlı, kontrollü performansa odaklanın

Yüksek Hesaplar / Deneyimli Kullanıcılar

Yüksek veya Aşırı risk ayarlarını keşfedebilirler

Daha fazla piyasa maruziyetiyle daha yüksek getiri arayanlar için uygundur

Temel Yapılandırma

Risk Seviyesi: Düşük, Orta, Yüksek, Aşırı

Ticaret Tarzı: Muhafazakar (daha az işlem, düşük risk) veya Agresif (daha fazla işlem, yüksek risk)

Hard Stop %: Maksimum günlük çekilme sınırını belirler (örneğin, 20 = %20)

Max Spread: Volatilite dönemlerinde girişi kontrol eder, mevcut piyasa ve broker koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

Sanal (Gizli) Takipli Stop Loss -SL seviyeleri yalnızca EA tarafından dahili olarak yönetilir. Bu, daha iyi koruma sağlar ve istenmeyen müdahaleyi engeller.

Haber Filtresi

Etki seviyesine göre (Düşük, Orta, Yüksek) planlanan haberler etrafında ticareti duraklatır

Haber olaylarından önce/sonra girişleri duraklatmak için tampon süresi özelleştirilir

Not: Haber filtresi için WebRequest'i etkinleştirmeniz gerekmektedir

Ticaret Yorumları Her ticaret, kullanılan stratejiyi tanımlayan bir yorum içerir:

NN = Sinir Ağı

SR = Destek/Direnç

CD = Mum Formasyonu

R = Kurtarma

Örnek: SmartChoise_4A_CD, bir işlemin aşırı risk(4) agresif(A) ve mum formasyonu stratejisi kullanılarak açıldığını gösterir.



Canlı İşleme Başlamadan Önce

Her zaman önce EA'yı bir demo hesapta test edin. Bu, seçtiğiniz ayarlarla nasıl davrandığını anlamanıza yardımcı olur ve riskinizin beklentilerle uyumlu olduğunu garanti eder.

Riskinizi çeşitlendirmek için farklı Magic Number’larla birden fazla grafik çalıştırabilirsiniz.

Küçük Hesaplar İçin Önerilen Ayarlar:

EA’nın işlemleri etkili bir şekilde yönetebilmesi için cent (sent) hesabı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Lot büyüklüğü çok yüksek ayarlanırsa, EA’nın kurtarma sistemi beklenildiği gibi çalışmayabilir ve zarar oranı önemli ölçüde artabilir. En iyi performans ve güvenli kurtarma için her zaman lot büyüklüğünüzü veya risk seviyenizi hesap bakiyenize göre ayarlayın.