Market Anomalies EA

Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır. Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım, 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip, kanıtlanmış USDJPY stratejilerimin bir karışımıdır ve bunların tümü herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok nadir bir şeydir.

Bu Sistemi Bu Kadar Güvenilir Yapan Nedir?

Bu sistem göstergeler olmadan tasarlandığı, zaman dilimine bağlı olmadığı ve nadiren isabet eden daha büyük, daha istikrarlı zarar durdurma emirleri kullandığı için çoğu EA'yı kırılgan hale getiren yaygın sorunlardan kaçınır.

EA, farklı gün içi yön kalıpları, büyük kırılmalar ve gün içi kırılmalar gibi birden fazla strateji yaklaşımını birleştirir.

Avantaj, küçük zarar durdurma emirlerinden, optimize edilmiş kar alma emirlerinden veya ayarlanmış gösterge ayarlarından değil, giriş ve çıkış mantığının kendisinden gelir.

Optimize edilen tek unsur, işlemlerin açılıp kapatılacağı saatlerdir

. Mükemmel SL/TP değerlerine göre eğri uydurma yoktur, sadece piyasanın gün içinde nasıl davrandığına dayalı sağlam kurallar vardır.

Bu tasarım sayesinde, geriye dönük test daha gerçekçi olacaktır.

Yatay dönemler veya geçici düşüşler görebilirsiniz, ancak canlı performansın geriye dönük test sonuçlarıyla eşleşme olasılığı çok daha yüksektir.





UYARI

Her gün para kaybetmeyen veya kazandırmayan bir sistem istiyorsanız, bu EA size göre değil.

Bu EA, gerçekçi beklentiler üzerine kuruludur.

Kaybedeceğiniz günler, kaybedeceğiniz haftalar ve hatta kaybedeceğiniz aylar olacak.

İşte ticaretin gerçeği bu.

Eğer bunu kabul edemiyorsanız, martingale veya grid sistemi sizin için daha uygun olabilir, ancak bunlar genellikle hesabınızın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.

Uzun vadeli potansiyeli olan gerçek bir yatırım sistemi istiyorsanız, anlamanız gereken gerçek budur.

Bunu ne kadar erken kabul ederseniz, yatırım yolculuğunuz için o kadar iyi olacaktır.





Belirli Prop Firması Özellikleri



Çekme Koruyucusu EA, günlük yatırımınızı otomatik olarak izleyen yerleşik bir öz sermaye koruması içerir.

Önceden belirlenmiş limite ulaşıldığında, tüm açık işlemleri anında kapatır ve günün geri kalanında işlemleri durdurur.

Bu özellik, yatırımcıların portföy yönetim şirketi kurallarına (örneğin, %4-5 günlük limit) güvenli bir şekilde uymalarına yardımcı olur ve fonlanan hesaplarda kazara ihlalleri önler.

Rastgeleleştirme Özelliği

Her işlemi benzersiz kılmak için EA, giriş fiyatına, çıkış zamanlamasına ve zarar durdurma emrinin yerleşimine küçük bir rastgele değişiklik uygular.

Bu değişiklikler oldukça inceliklidir ve stratejinin genel performansını etkilemez, ancak her kullanıcının biraz farklı işlemler elde etmesini sağlar; bu da

hisse senedi sahibi veya paylaşımlı ortamlar için mükemmeldir.













