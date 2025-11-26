Market Anomalies EA
ÖNEMLİ BİLGİ!
Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz.
Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır. Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım, 13 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip, kanıtlanmış USDJPY stratejilerimin bir karışımıdır ve bunların tümü herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunması çok nadir bir şeydir.
Geliştiricinin Tam Portföy Geçmişi: https://www.mql5.com/en/signals/2340546?source=Site+Profile+Seller
TAMAMEN HAZIR!
Bu Sistemi Bu Kadar Güvenilir Yapan Nedir?
Bu sistem göstergeler olmadan tasarlandığı, zaman dilimine bağlı olmadığı ve nadiren isabet eden daha büyük, daha istikrarlı zarar durdurma emirleri kullandığı için çoğu EA'yı kırılgan hale getiren yaygın sorunlardan kaçınır.EA, farklı gün içi yön kalıpları, büyük kırılmalar ve gün içi kırılmalar gibi birden fazla strateji yaklaşımını birleştirir.
Avantaj, küçük zarar durdurma emirlerinden, optimize edilmiş kar alma emirlerinden veya ayarlanmış gösterge ayarlarından değil, giriş ve çıkış mantığının kendisinden gelir.
Optimize edilen tek unsur, işlemlerin açılıp kapatılacağı saatlerdir
. Mükemmel SL/TP değerlerine göre eğri uydurma yoktur, sadece piyasanın gün içinde nasıl davrandığına dayalı sağlam kurallar vardır.
Bu tasarım sayesinde, geriye dönük test daha gerçekçi olacaktır.
Yatay dönemler veya geçici düşüşler görebilirsiniz, ancak canlı performansın geriye dönük test sonuçlarıyla eşleşme olasılığı çok daha yüksektir.
UYARI
Her gün para kaybetmeyen veya kazandırmayan bir sistem istiyorsanız, bu EA size göre değil.
Bu EA, gerçekçi beklentiler üzerine kuruludur.
Kaybedeceğiniz günler, kaybedeceğiniz haftalar ve hatta kaybedeceğiniz aylar olacak.
İşte ticaretin gerçeği bu.
Eğer bunu kabul edemiyorsanız, martingale veya grid sistemi sizin için daha uygun olabilir, ancak bunlar genellikle hesabınızın tamamen silinmesiyle sonuçlanır.
Uzun vadeli potansiyeli olan gerçek bir yatırım sistemi istiyorsanız, anlamanız gereken gerçek budur.
Bunu ne kadar erken kabul ederseniz, yatırım yolculuğunuz için o kadar iyi olacaktır.
Belirli Prop Firması Özellikleri
Çekme Koruyucusu
EA, günlük yatırımınızı otomatik olarak izleyen yerleşik bir öz sermaye koruması içerir.
Önceden belirlenmiş limite ulaşıldığında, tüm açık işlemleri anında kapatır ve günün geri kalanında işlemleri durdurur.
Bu özellik, yatırımcıların portföy yönetim şirketi kurallarına (örneğin, %4-5 günlük limit) güvenli bir şekilde uymalarına yardımcı olur ve fonlanan hesaplarda kazara ihlalleri önler.
Rastgeleleştirme Özelliği
Her işlemi benzersiz kılmak için EA, giriş fiyatına, çıkış zamanlamasına ve zarar durdurma emrinin yerleşimine küçük bir rastgele değişiklik uygular.
Bu değişiklikler oldukça inceliklidir ve stratejinin genel performansını etkilemez, ancak her kullanıcının biraz farklı işlemler elde etmesini sağlar; bu da
hisse senedi sahibi veya paylaşımlı ortamlar için mükemmeldir.
Önerilen Kurulum
|Parametre
|Tavsiye
|Sembol
|USDJPY
|Zaman aralığı
|Herhangi Bir Zaman Dilimi
|Minimum Bakiye
|200 dolar
| Broker Türü
|GMT +2/3
| Risk Düzeyi (Özel Şirket Hesapları)
|Düşük
|Risk Düzeyi (Kişisel Hesaplar)
|Orta
Risk Türü (Manuel):
- Günlük Risk Yüzdesi: Tek bir işlem günü için izin verilen maksimum kayıp (%)
- Sabit Lot Boyutu: EA'nın her işlem için kullanmasını istediğiniz tam lot boyutunu ayarlayın.
Parametreler:
- İşlem Yorumu: Kendi benzersiz işlem yorumunuzu belirleyin
- Sihirli Sayı: Kendi benzersiz sihirli sayınızı kullanın
- Grafik Bilgileri Günlük düşüşü, karı ve diğer bilgileri görüntülemek için doğru olarak ayarlayın
- Hesap Boyutu: Bunu hesap boyutunuza ayarlayın veya riski başlangıç bakiyesine göre belirlemek için 1'i, riski mevcut öz sermayeye göre otomatik olarak ölçeklendirmek için 0'ı kullanın.
- Risk Türü: İstenilen risk türünü ayarlayın
- Risk Seviyesi (Otomatik): İstenilen risk seviyesini ayarlayın
- Risk (Manuel): Tek bir işlem gününde istenilen maksimum kaybı ayarlayın
- Risk(Sabit Lot): İstenilen sabit lot boyutunu ayarlayın
- Çekme Koruyucusunu Etkinleştir: Dahili çekme koruyucusunu etkinleştirmek için doğru olarak ayarlayın
- Maksimum Günlük Düşüş (%): Maksimum günlük düşüş limitini tanımlayın (örneğin, %4)
Prop Firm Kuralı Hatırlatması:
Bu sistem, haberler de dahil olmak üzere yüksek volatilite dönemlerinde işlemleri tutabilir, çünkü strateji bu dönemlerde sıklıkla meydana gelen daha büyük yön hareketlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Yatırım şirketi hesap türünüzün haberler sırasında işlem tutmaya izin verdiğinden emin olun (FTMO uygun hesap türleri sağlar).
Desteklenen Brokerlar:
"Market Anomalies EA" UTC+2 veya UTC+3 sunucu saatini kullanan çoğu broker ile çalışır.
IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage ve aynı sunucu zaman ayarlarını kullanan diğer birçok büyük aracı kurumla tam uyumludur.
Eğer aracı kurumunuz farklı bir zaman dilimini kullanıyorsa daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin.
I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!