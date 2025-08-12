Gold SDmax EA
- Experts
- Sergei Linskii
- Versione: 2.25
- Attivazioni: 5
Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.
|Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.
Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]
Raccomandazioni:
- Broker: RoboForex, Weltrade o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
- Tipo di conto: PRO/ECN con copertura
- Intervallo temporale: M30
- Simbolo: XAUUSD (Oro)
- Deposito iniziale: a partire da 5000
- Leva finanziaria: a partire da 1:100
- Modalità di trading: VPS (24/7) consigliata = il ping accettabile è 0-30 ms
- Periodo di ottimizzazione e test: 12-60 mesi
- Frequenza consigliata per l'ottimizzazione: ogni 3-6 mesi
Vantaggi:
3. Puoi fare trading su qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
4. L'Expert Advisor può essere utilizzato per investimenti a medio-lungo termine, nonché per l'overclocking del deposito.
|WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
ATTENZIONE:
1. Non credete alla favola secondo cui un Expert Advisor farebbe trading allo stesso modo su qualsiasi tipo di conto e con qualsiasi broker. Questa è una BUGIA, poiché ogni broker ha diversi fornitori di quotazioni, accuratezza delle quotazioni a 4(2) o 5(3) cifre, tipi di esecuzione degli ordini, ecc.
2. Prima di installare l'Expert Advisor su un conto reale, è necessario ottimizzare e testare il consulente su quel particolare broker, tipo di conto e deposito, su cui il consulente opererà.
3. Se il vostro broker non supporta il trading con gli Expert Advisor in modalità ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), allora tale broker non è adatto per un trading completamente sicuro con gli Expert Advisor. Si tratta di broker come Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets, ecc. Dovete assumervi tutti i rischi associati!
===================================
Per ottimizzare l'EA in MT5:
1. Devi controllare la cronologia delle quotazioni (tick reali al 100%) in MT5 del tuo broker per un account reale, simbolo e la data massima possibile in cui l'EA verrà negoziato.
NOTA: in MT5 la cronologia delle quotazioni dovrebbe essere caricata automaticamente se - Barre massime nel grafico: illimitate. Se la cronologia delle quotazioni (tick reali al 100%) è inferiore a 2 anni, allora è meglio non usare un broker del genere per l'ottimizzazione e il trading con un EA.
2. Fai una prima esecuzione di prova nel tester di strategia con le impostazioni predefinite in modalità FILLING_FOK. Se l'EA negozia in questa modalità, allora puoi eseguire l'EA per l'ottimizzazione genetica o completa con la modellazione: ogni tick basato su tick reali. Se l'EA non effettua transazioni in questa modalità e nelle scritture del Journal - Modalità di riempimento non supportata / Codice di errore = 4756, utilizzare la modalità FILLING_IOC ed eseguire l'EA per l'ottimizzazione genetica o completa con la modellazione: ogni tick basato su tick reali.
====================================
|MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.