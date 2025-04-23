EA Forex Scalping

5

EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).

Sinyaller

Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı

Sonraki fiyat: $699.99

MT4 ve MT5 ile uyumlu

Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir.


Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz.

Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır.

Trailing Stop sayesinde kâr korunur.

Fonlanmış hesap (Prop firm) ticaretine uygundur.

Zaman filtresi ve haber filtresi içerir


Tavsiyeler:

Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Zaman dilimi: H1

Tüm hesap türleriyle uyumludur (Raw veya Standard)

Tavsiye edilen broker: ICM Standard veya Raw

Uzaktan ücretsiz kurulum desteği sağlanır

VPS kullanarak 7/24 çalıştırmanız önerilir

Her türlü kaldıraç oranı ile çalışır (minimum 1:30)

Önce bir demo hesap ile test etmeniz önerilir

Minimum önerilen depozito: $100


Not:

Bu EA, ChatGPT, Yapay Zeka veya hayali teknolojiler kullanmaz.

Kesintisiz kâr veya %100 başarı garantisi vermez.

Gerçek hesaplarla işlem yapan bir geliştiriciyim; bazen zarar yaşanması doğaldır.

EA’nın performansını en az 3–6 ay gözlemleyerek değerlendirin.

İncelemeler 2
Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

İncelemeye yanıt