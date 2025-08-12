Gold SDmax EA
Gold SDmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.
Recommandations:
- Courtier : RoboForex, Weltrade ou autre, après optimisation réussie
- Type de compte : PRO/ECN avec couverture
- Période : M30
- Symbole : XAUUSD (or)
- Dépôt initial : à partir de 5 000
- Effet de levier : à partir de 1:100
- Mode de trading : VPS (24/7) recommandé = Ping acceptable : 0 à 30 ms
- Période d'optimisation et de test : 12 à 60 mois
- Fréquence d'optimisation recommandée : tous les 3 à 6 mois
Avantages:
AVERTISSEMENT :
1. Ne croyez pas aux illusions selon lesquelles un Expert Advisor effectuerait les mêmes transactions sur n’importe quel type de compte et avec n’importe quel courtier. C’est un mensonge, car chaque courtier a des fournisseurs de cotations différents, une précision de cotation à 4 ou 5 chiffres, des types d’exécution d’ordres différents, etc.
2. Avant d’installer l’Expert Advisor sur un compte réel, il est nécessaire d’optimiser et de tester le conseiller sur le courtier, le type de compte et le dépôt sur lesquels il effectuera ses transactions.
3. Si votre courtier ne prend pas en charge le trading par Expert Advisor en mode ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), il n’est pas adapté à un trading entièrement sécurisé par Expert Advisor. Il s’agit des courtiers Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets, etc. Vous devez assumer tous les risques associés !
Pour optimiser l'EA sur MT5:
1. Consultez l'historique des cotations (100 % des ticks réels) sur MT5 de votre courtier pour un compte réel, le symbole et la date maximale de négociation de l'EA.
REMARQUE : Sur MT5, l'historique des cotations devrait être chargé automatiquement si le paramètre « Nombre maximal de barres dans le graphique » est illimité. Si l'historique des cotations (100 % des ticks réels) est inférieur à 2 ans, il est préférable de ne pas utiliser ce courtier pour l'optimisation et le trading avec un EA.
2. Effectuez un premier test dans le testeur de stratégie avec le mode FILLING_FOK par défaut. Si l'EA fonctionne dans ce mode, vous pouvez exécuter l'EA en optimisation génétique ou complète avec modélisation : chaque tick basé sur les ticks réels. Si l'EA n'effectue aucune transaction dans ce mode et écrit dans le journal (mode de remplissage non pris en charge / code d'erreur = 4756), utilisez le mode FILLING_IOC et exécutez l'EA en optimisation génétique ou complète avec modélisation : chaque tick est basé sur les ticks réels.
