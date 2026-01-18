BB Return mt5

BB Return — altın (XAUUSD) işlemleri için bir Uzman Danışman’dır (EA). Bu işlem fikrini daha önce manuel tradingde kullandım. Stratejinin temeli, fiyatın Bollinger Bands aralığına geri dönmesidir; ancak mekanik şekilde veya her dokunuşta işlem açılmaz. Altın piyasasında bantlar tek başına yeterli olmadığı için EA, zayıf ve çalışmayan piyasa koşullarını eleyen ek filtreler kullanır. İşlemler yalnızca geri dönüş mantığının gerçekten geçerli olduğu durumlarda açılır.

 

Trading prensipleri — strateji grid, martingale veya ortalama düşürme (averaging) kullanmaz. EA sabit lot ile veya AutoRisk modunda çalışabilir. BB Return; spread, slippage ve broker kotasyon farklılıklarına karşı hassas değildir. Standard, ECN, Pro, Raw, Razor dahil olmak üzere tüm hesap türlerinde ve herhangi bir broker ile çalışabilir. EA, işlem seanslarına bağlı değildir ve 7/24 çalışabilir.

 

Ayarlar ve işlem sıklığı — başlamak için karmaşık bir kurulum gerekmez. Strateji varsayılan ayarlar ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır; genellikle yalnızca lot büyüklüğü veya AutoRisk modu ayarlanır. Yıllık ortalama işlem sayısı yaklaşık 80–100’dür. Grid, averaging veya agresif yöntemler kullanılmayan bu seviyedeki bir sistem için bu oldukça aktif bir işlem temposudur. BB Return, dalgalı altın piyasasında sakin bir trading yaklaşımıdır.

 

BB EA ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

İşlem paritesi: XAUUSD (Altın)
Zaman dilimi: M5
Minimum bakiye: 0.01 lot için $100’dan itibaren
Broker: herhangi bir güvenilir broker
Hesap türü: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor ve diğerleri
Ayarlar: varsayılan ayarların kullanılması önerilir
VPS: isteğe bağlı, 7/24 stabil çalışma için

 

Kişisel bonus — Bollinger Bands konsepti evrenseldir ve farklı döviz çiftlerine uygulanabilir. Her alıcıya, stratejinin diğer işlem enstrümanlarına optimize edilmesi ve uyarlanması için tasarlanmış ek EA sürümü BB Return Opti sağlanır.

BB Return Opti, açık parametrelere sahip hızlı bir sürümdür ve bir yıllık tarihsel veri kullanarak 5–10 dakika içinde herhangi bir döviz çifti için uygun ayarları bulmayı sağlar.

BB Return — yalnızca XAUUSD işlemleri için tasarlanmış sürüm.
BB Return Opti — tüm dövizler ve enstrümanlar için yapılandırılabilen sürüm.

Tüm EA güncellemeleri dahildir.
Satın alma sonrası kişisel bonusu almak için lütfen benimle iletişime geçin.

 

MT4 sürümü için not — EA kurulumundan sonra panel yazı boyutu çok büyük veya çok küçük görünüyorsa, EA ayarlarını açın ve Panel text size parametresini ayarlayın.

