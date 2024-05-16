HFT PropFirm EA MT5

4.93

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo

Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Caratteristiche principali

Progettato appositamente per le sfide HFT: Adattato per superare le sfide delle Prop Firms in modo efficiente con una bassa riduzione e uno stop loss. Supporto: Oltre a fornire setfile, viene fornito un manuale completo con video tutorial sulla configurazione di VPS, configurazione di MT, download di EA, configurazione e gestione del bot. Su richiesta vengono forniti codici sconto e link. Il supporto per l'accesso remoto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso remoto al desktop è disponibile anche per i principianti. Backtest: Impostazione predefinita con simbolo: US30, data: non selezionare "Usa data", timeframe: M1, spread: 100 a 160. Contattami tramite messaggio privato se hai problemi a fare il backtest, ti insegnerò come importare i dati tick.

Testato per superare:

  • Nova Funding
  • The Concept Trading (Primer)
  • Kortana Fx

Più Prop Firms HFT MT5 vere saranno aggiunte quando disponibili. Visita i siti delle Prop Firms per leggere e capire le loro regole, controlla le recensioni delle Prop Firms su Trustpilot.com e svolgi la tua diligenza prima di iscriverti con loro e acquistare questo EA.

Vantaggi strategici

Strategia non Martingala: Negozia una posizione alla volta con uno stop loss per ciascuna, garantendo sicurezza e controllo.

Considerazioni importanti

Esclusività: Progettato esclusivamente per superare le sfide delle Prop Firms HFT supportate. Non testato per account live/reali, altri tipi di sfide o altre Prop Firms non supportate. I broker/Prop Firms aggiungono slippage e spread elevati ai loro account live o finanziati, rendendo questo EA non redditizio. È necessario un VPS con latenza di 100ms o meno. Diligenza: Incoraggia gli utenti a ricercare e comprendere le Prop Firms HFT, le sfide HFT, i loro pagamenti, regole, ecc., e le tue normative locali prima di iscriversi alle Prop Firms e acquistare questo EA. Contatti e supporto: Per setfile, informazioni VPS e qualsiasi domanda, contattaci tramite messaggio privato. Dopo l'acquisto viene fornito un manuale completo, FAQ e tutorial video per garantire una configurazione e un funzionamento senza problemi.

Disclaimer: Questo prodotto è destinato solo a superare le sfide delle Prop Firms HFT, non è destinato all'uso su account live, reali o finanziati a causa dello slippage introdotto e degli spread elevati dal tuo broker. Non acquistare questo EA se non sai cos'è una sfida di Prop Firms HFT o se non capisci cosa c'è scritto qui. Controlla anche se la Prop Firms di tuo interesse è disponibile per i residenti del paese in cui ti trovi prima di acquistare questo EA. Nel tempo, l'elenco delle Prop Firms supportate può cambiare: alcune potrebbero non essere più supportate, o potrebbero essere aggiunte più e diverse Prop Firms. Se ritieni che ciò non sia accettabile, non acquistare questo EA.

Page 11: Turkish

MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

HFT MT5 Challenge Performans Monitörü (canlı hesaplar için değil): Broker: Fusion Market Giriş: 89600 Şifre: Greenman89$ Sunucu: FusionMarkets-demo

Daha önce yayınlanmış olan MT4 sürümü için 700'den fazla gerçek 5 yıldızlı inceleme: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Halka Açık Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Temel Özellikler

HFT Zorlukları için Özellikle Tasarlandı: Prop Firms zorluklarını düşük çekilme ve stop loss ile verimli bir şekilde geçmek için özelleştirilmiştir. Destek: Set dosyaları sağlama dışında, VPS kurulumu, MT kurulumu, EA indirme, Bot kurulumu ve Bot çalıştırma hakkında video eğitimli kapsamlı bir kılavuz sağlanır. İstek üzerine indirim kodları ve bağlantılar sağlanır. Yeni başlayanlar için Team Viewer, AnyDesk veya uzak masaüstü erişim desteği de mevcuttur. Backtest: Varsayılan ayar, sembol: US30, tarih: "Tarihi Kullan" seçeneğini işaretlemeyin, zaman dilimi: M1, spread: 100 ila 160. Backtest yaparken sorun yaşıyorsanız, özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin, size tick verilerini nasıl içe aktaracağınızı öğreteceğim.

Test Edilmiş Geçiş:

  • Nova Funding
  • The Concept Trading (Primer)
  • Kortana Fx

Daha fazla gerçek MT5 HFT Prop Firms mevcut olduğunda eklenecektir. Kurallarını okumak ve anlamak için Prop Firms sitelerini ziyaret edin, Trustpilot.com'da Prop Firms incelemelerini kontrol edin ve onlarla kaydolmadan ve bu EA'yı satın almadan önce kendi incelemenizi yapın.

Stratejik Avantajlar

Martingale Olmayan Strateji: Her biri için bir stop loss ile bir seferde bir pozisyon ticareti yapar, güvenliği ve kontrolü sağlar.

Önemli Hususlar

Özellik: Desteklenen HFT Prop Firms zorluklarını geçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Canlı/gerçek hesaplar, diğer tür zorluklar veya desteklenmeyen diğer Prop Firms için test edilmemiştir. Brokerler/Prop Firms canlı veya finanse edilen hesaplarına slippage ve yüksek spread eklerler, bu nedenle bu EA kâr sağlayamaz. 100ms veya daha az gecikme süresine sahip bir VPS gereklidir. İnceleme: Kullanıcıları Prop Firms, HFT zorlukları, ödemeleri, kuralları vb. ve Prop Firms'a kaydolmadan ve bu EA'yı satın almadan önce yerel düzenlemeleri araştırmaya ve anlamaya teşvik eder. İletişim ve Destek: Set dosyaları, VPS bilgileri ve herhangi bir soru için özel mesaj yoluyla iletişime geçin. Satın alma sonrası, sorunsuz bir kurulum ve işletim sağlamak için kapsamlı bir kılavuz, SSS ve video eğitimleri sağlanır.

Feragatname: Bu ürün yalnızca HFT Prop Firms zorluklarını geçmek için tasarlanmıştır, komisyoncunuzun getirdiği slippage ve yüksek spread nedeniyle canlı, gerçek veya finanse edilen hesaplarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. HFT Prop Firm Challenge'ın ne olduğunu bilmiyorsanız veya burada yazılanları anlamıyorsanız bu EA'yı satın almayın. Ayrıca, ilgilendiğiniz Prop Firm'ın bu EA'yı satın almadan önce bulunduğunuz ülkenin sakinlerine sunulup sunulmadığını kontrol edin. Zamanla, desteklenen Prop Firms listesi değişebilir: bazıları artık desteklenmeyebilir veya daha fazla ve farklı Prop Firms eklenebilir. Bunu kabul edilemez buluyorsanız, bu EA'yı satın almayın.

Standard Arabic

إصدار MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

مراقب أداء تحدي HFT MT5 (ليس للحسابات الحية): الوسيط: Fusion Market تسجيل الدخول: 89600 كلمة المرور: Greenman89$ الخادم: FusionMarkets-demo

أكثر من 700 مراجعة حقيقية بخمس نجوم لإصدار MT4 الذي تم إصداره سابقًا: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

القناة العامة: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

إصدار MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

الميزات الرئيسية

مصمم خصيصًا لتحديات HFT: مصمم لتجاوز تحديات Prop Firms بكفاءة مع انخفاض الانخفاض ووقف الخسارة. الدعم: بالإضافة إلى توفير ملفات الإعداد، يتم توفير دليل شامل مع فيديو تعليمي حول إعداد VPS، إعداد MT، تنزيل EA، إعداد الروبوت وتشغيله. يتم توفير رموز الخصم والروابط عند الطلب. يتوفر دعم الوصول عن بعد عبر Team Viewer أو AnyDesk أو الوصول إلى سطح المكتب البعيد أيضًا للمبتدئين. اختبار الرجوع: الإعداد الافتراضي مع الرمز: US30، التاريخ: لا تحدد "استخدام التاريخ"، الإطار الزمني: M1، السبريد: 100 إلى 160. إذا كان لديك مشكلة في اختبار الرجوع، اتصل بي عبر رسالة خاصة، سأعلمك كيفية استيراد بيانات القراد.

تم اختباره للتجاوز:

  • Nova Funding
  • The Concept Trading (Primer)
  • Kortana Fx

ستتم إضافة المزيد من Prop Firms HFT MT5 الحقيقية عندما تكون متاحة. قم بزيارة مواقع Prop Firms لقراءة وفهم قواعدها، تحقق من مراجعات Prop Firms على Trustpilot.com وقم بإجراء البحث الخاص بك قبل التسجيل معهم وشراء هذا EA.

المزايا الاستراتيجية

استراتيجية غير مارتينجال: يتداول موقفًا واحدًا في كل مرة مع وقف الخسارة لكل منها، مما يضمن الأمان والتحكم.

اعتبارات مهمة

الحصرية: مصمم حصريًا لتجاوز تحديات Prop Firms HFT المدعومة. لم يتم اختباره للحسابات الحية/الحقيقية، أو أنواع التحديات الأخرى أو Prop Firms غير المدعومة. الوسطاء/Prop Firms يضيفون الانزلاق والفوارق العالية إلى حساباتهم الحية أو الممولة، مما يجعل هذا EA غير قادر على الربح. VPS بكمون 100 مللي ثانية أو أقل مطلوب. العناية الواجبة: يشجع المستخدمين على البحث وفهم Prop Firms HFT، تحديات HFT، مدفوعاتها، قواعدها، إلخ، واللوائح المحلية قبل التسجيل مع Prop Firms وشراء هذا EA. الاتصال والدعم: للحصول على ملفات الإعداد، معلومات VPS وأي استفسارات، تواصل عبر رسالة خاصة. يتم توفير دليل شامل، أسئلة شائعة، وفيديوهات تعليمية بعد الشراء لضمان الإعداد والتشغيل السلس.

إخلاء المسؤولية: هذا المنتج مخصص فقط لتجاوز تحديات Prop Firms HFT، وليس مخصصًا للاستخدام على الحسابات الحية أو الممولة بسبب الانزلاق والفوارق العالية التي يقدمها وسيطك. لا تشترِ هذا EA إذا كنت لا تعرف ما هو تحدي Prop Firm HFT أو لا تفهم ما هو مكتوب هنا. تحقق أيضًا مما إذا كانت Prop Firm التي تهتم بها متاحة للمقيمين في بلدك قبل شراء هذا EA. مع مرور الوقت، قد تتغير قائمة Prop Firms المدعومة: قد لا يتم دعم بعضها بعد الآن، أو قد تتم إضافة المزيد من Prop Firms المختلفة. إذا وجدت هذا غير مقبول، لا تشترِ هذا EA.


Video HFT PropFirm EA MT5
İncelemeler 70
Stealth1
24
Stealth1 2025.09.19 12:53 
 

The Green Man HFT EA is quite remarkable. It passes a challenge in just minutes. Also, and most importantly, Dilwyn provides all the support you need and he continually updates important aspects, such as which Prop Firms the software is acceptable to. This is great information. I strongly recommend this EA. Very impressed

rgraefe
80
rgraefe 2025.09.17 18:48 
 

Wow, challenge passed in just a bit over 4 hours. I used "We Fund" Prop Firm. Its almost a bit scary, after it had 50% of the goal reached I wanted to pause over night. But then I decided to test something further and just after another 40 minutes the remaining 50 % were achieved.

zagor5
20
zagor5 2025.09.14 14:47 
 

I passed a challenge at Eden Funding prop firm with this bot. Dilwyn provides good support, with quick and clear replies. His HFT PropFirm EA works great; you can pass the challenges in less than two hours, just be sure to choose prop firms that allow HFT bots and provide true HFT accounts.

Önerilen ürünler
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Uzman Danışmanlar
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   Click Here Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca 30 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı güvence altına alın! Venom U
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (2)
Uzman Danışmanlar
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Uzman Danışmanlar
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Uzman Danışmanlar
Bu robot, Forex piyasasındaki işlem fırsatlarını belirlemek için bu iki popüler göstergeyi kullanır. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, bir varlığın piyasadaki diğer varlıklara göre göreceli gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bands, piyasanın volatilitesini ölçen ve belirli bir varlık için fiyat sınırlarını belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. RSI ve Bollinger Bands göstergelerini kullanan işlem robotu, bu iki göstergenin birlikte kullanımıyla karlı işlem fırsatlarını beli
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
KingKong MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" Uzman Danışmanı (EA), Forex piyasası için tasarlanmış, piyasa likiditesinin arttığı dönemlerde devreye giren bir çıkış stratejisinden yararlanan gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, ticaret hacmi arttığında meydana gelen önemli fiyat hareketlerinden yararlanmak ve işlemlerin piyasa aktivitesinin en uygun anlarında yürütülmesini sağlamak için tasarlanmı
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Uzman Danışmanlar
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Uzman Danışmanlar
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Uzman Danışmanlar
Breakout stratejileri en çok test edilmiş, zamansız ve güvenilir ticaret yaklaşımlarından biridir. Genellikle piyasa konsolidasyonu dönemlerinden sonra ortaya çıkan güçlü hareketleri yakalamayı hedeflerler — bu da onları, gün içi veya seans bazlı trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için ideal hale getirir. All-In-One Breakout EA (Tüm Birleşik Çıkış Uzmanı Danışmanı) , sakin dönemlerdeki fiyat aralıklarını (Tokyo, Londra veya New York öncesi gibi) belirleyerek ve fiyat bu aralıktan çıktığı
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Yardımcı programlar
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Yardımcı programlar
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Filtrele:
Stealth1
24
Stealth1 2025.09.19 12:53 
 

The Green Man HFT EA is quite remarkable. It passes a challenge in just minutes. Also, and most importantly, Dilwyn provides all the support you need and he continually updates important aspects, such as which Prop Firms the software is acceptable to. This is great information. I strongly recommend this EA. Very impressed

rgraefe
80
rgraefe 2025.09.17 18:48 
 

Wow, challenge passed in just a bit over 4 hours. I used "We Fund" Prop Firm. Its almost a bit scary, after it had 50% of the goal reached I wanted to pause over night. But then I decided to test something further and just after another 40 minutes the remaining 50 % were achieved.

zagor5
20
zagor5 2025.09.14 14:47 
 

I passed a challenge at Eden Funding prop firm with this bot. Dilwyn provides good support, with quick and clear replies. His HFT PropFirm EA works great; you can pass the challenges in less than two hours, just be sure to choose prop firms that allow HFT bots and provide true HFT accounts.

Justin A
39
Justin A 2025.09.08 14:21 
 

As long as you follow the rules and use an approved prop firm, you will pass the challenge. This is the first challenge I've passed using an EA. Worked insanely well. Started the EA overnight and passed the challenge when I woke up. Couldn't ask for anything better than this EA. Just make sure you use another EA when receiving your live account. The fees are different when using a live account and you will lose money overall. This is ONLY for passing challenges.

mirko_77
70
mirko_77 2025.09.08 11:00 
 

Best HFT EA with strong support, highly recommended. Thank you

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.08 10:35 
 

Great EA 👍 I tested it with HFT strategies on prop firm challenges and it works really well. I even managed to pass a challenge in just 1 day with Irizone 🚀.

energy mobiles
29
energy mobiles 2025.09.08 03:46 
 

THE GOOD ONE, SUPER SUPPORT

6685813
20
6685813 2025.08.28 02:54 
 

very good support

greg0818
19
greg0818 2025.08.27 09:29 
 

Perfect for passing prop firms.

MarcNicolle
66
MarcNicolle 2025.08.12 14:39 
 

Currently passing a ThePrideFunding HFT challenge. Dilwyn provides unparalleled support, with speedy and clear replies. He even connected to my account and verified for me what was going wrong! The best solution I know to quickly pass your challenges! I highly recommend!

vst1070
40
vst1070 2025.06.23 11:13 
 

Worked great with Wefund. Does exactly what promissed.

Adrian Titilincu
214
Adrian Titilincu 2025.06.12 16:56 
 

I purchased this EA, until now I am happy about it. Mr Dilwyn is very responsive and helpful. He provided my all the necessary instruction (manual, videos, setfiles, reccomandation for VPS). My advice is to avoid prop firm accounts with slippage or wide spreads. I have backtested this product to a demo MT5 raw spread account, having an average of 1.9 mS ping from the rented VPS, and 110 point spread to US30. With the right setup the result were quite good for the MT5 platform. Overall, I recommend this product ! Also the developer provided me All-In-one_Breakout EA for free !!! as is specified in the content of the description. In my opinion the received EA is a piece of art with a lot of inputs and setups that can be adjusted according to the user preference and trading experience.

Brian Dika
68
Brian Dika 2025.05.22 11:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Derrick Osaze
24
Derrick Osaze 2025.05.05 22:35 
 

Thank you this is great!!

kkandru12
400
kkandru12 2025.05.03 03:51 
 

Excellent EA. Passed few challenges and moved to funded stages in no time. Really great product.

Moustapha Diop
32
Moustapha Diop 2025.05.02 01:31 
 

HFT PropFirm EA MT5 is an outstanding tool. I tested it on an HFT account and had a 21% gain in less than an hour.

anandnagaich
48
anandnagaich 2025.04.12 08:22 
 

Plug and Play.. Passed my prop firm challenge in 30 mins! Amazing work and clear instructions!

shubz4
21
shubz4 2025.04.07 13:45 
 

VERY RELIABLE

Mr.Wade
20
Mr.Wade 2025.04.07 12:30 
 

supportive and best service

CLAUDINE AKUESON
15
CLAUDINE AKUESON 2025.04.01 23:30 
 

well support💕

1234
İncelemeye yanıt