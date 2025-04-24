Gold SDmax EA
- エキスパート
- Sergei Linskii
- バージョン: 2.25
- アクティベーション: 5
Gold SDmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。
推奨：
- ブローカー：RoboForex, Weltrade またはその他（最適化成功後）
- 口座タイプ：ヘッジ付き PRO/ECN
- 時間足：M30
- 銘柄：XAUUSD（ゴールド）
- 初回入金額：5000～
- レバレッジ：1:100～
- 取引モード：VPS（24時間年中無休）推奨 許容可能なping値は0～30ミリ秒です
- 最適化とテスト期間：12～60か月
- 最適化の推奨頻度：3～6か月ごと
利点:
警告：
1. エキスパートアドバイザーは、どの口座タイプ、どのブローカーでも同じように取引できるというおとぎ話を信じないでください。これは嘘です。ブローカーごとに、提示価格、提示価格の精度（4桁（2桁）または5桁（3桁）、注文執行タイプなど）が異なります。
2. エキスパートアドバイザーを実際の口座にインストールする前に、アドバイザーが取引する特定のブローカー、口座タイプ、および入金条件で、アドバイザーを最適化し、テストする必要があります。
3. ご利用のブローカーがORDER_FILLING_FOKモード（https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling）ORDER_FILLING_IOC モードまたは別のモードを使用します。
MT5 で EA を最適化するには:
1. 実際の口座、シンボル、EA が取引する最大可能日付について、ブローカーの MT5 で相場履歴 (100% 実際のティック) を確認する必要があります。
注: MT5 では、次の場合に相場履歴が自動的に読み込まれます - チャートの最大バー数: 無制限。相場履歴 (100% 実際のティック) が 2 年未満の場合は、そのようなブローカーを最適化および EA による取引に使用しない方がよいでしょう。
2. FILLING_FOK モードのデフォルト設定で、戦略テスターで最初のテストを実行します。EA がこのモードで取引する場合は、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行できます。 EA がこのモードで取引を行わず、ジャーナルに「サポートされていない充填モード / エラー コード = 4756」と書き込まれる場合は、FILLING_IOC モードを使用し、モデリング: 実際のティックに基づくすべてのティックを使用して、EA を遺伝的または完全な最適化に実行します。
