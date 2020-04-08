Breakout Channel ml
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL per MT4, senza ridisegno.
- Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading completo basato su breakout di massimo/minimo.
- Ha un solo parametro, la PROFONDITÀ STORICA, che riflette il numero di candele prese in considerazione dall'indicatore.
- Valori consigliati per il parametro PROFONDITÀ STORICA: timeframe D1 - 20 (un mese), H4 - 30 (una settimana), H1 - 24 (un giorno).
- Il BREAKOUT CHANNEL è composto da 3 linee: Bordo Alto - prezzo massimo delle ultime N candele (parametro PROFONDITÀ STORICA), Bordo Basso - prezzo minimo delle ultime N candele (parametro PROFONDITÀ STORICA), linea mediana.
- L'indicatore può essere utilizzato in combinazione con altri indicatori/pattern di Price Action.
- Esempi di utilizzo dell'indicatore BREAKOUT CHANNEL sono riportati nelle immagini.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.