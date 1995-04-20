Breakout Channel ml

Crypto_Forex Indikator BREAKOUT CHANNEL für MT4, kein Repaint.





- Dieser Indikator kann als komplettes Handelssystem basierend auf Hoch-/Tief-Ausbrüchen verwendet werden.

- Er verfügt über nur einen Parameter – HISTORY DEPTH. Dieser gibt die Anzahl der vom Indikator berücksichtigten Kerzen an.

- Empfohlene Werte für den Parameter HISTORY DEPTH: Zeitrahmen D1 – 20 (ein Monat), H4 – 30 (eine Woche), H1 – 24 (ein Tag).

- BREAKOUT CHANNEL besteht aus drei Linien: Obergrenze – Maximalpreis der letzten N Kerzen (Parameter HISTORY DEPTH), Untergrenze – Minimalpreis der letzten N Kerzen (Parameter HISTORY DEPTH), Mittellinie.

- Der Indikator kann in Kombination mit anderen Indikatoren/Preisaktionsmustern verwendet werden.

- Anwendungsbeispiele für den BREAKOUT CHANNEL finden Sie in den Abbildungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.