Breakout Channel ml
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL para MT4, sin repintado.
- Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading completo basado en rupturas de máximos y mínimos.
- Tiene un solo parámetro: PROFUNDIDAD DE HISTORIA, que refleja el número de velas que considera el indicador.
- Valores recomendados para el parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA: marco temporal D1 - 20 (un mes), H4 - 30 (una semana), H1 - 24 (un día).
- BREAKOUT CHANNEL consta de 3 líneas: Límite superior: precio máximo de las últimas N velas (parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA), Límite inferior: precio mínimo de las últimas N velas (parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA), y línea media.
- El indicador puede utilizarse en combinación con otros indicadores/patrones de acción del precio.
- Se pueden encontrar ejemplos de uso del indicador BREAKOUT CHANNEL en las imágenes.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.