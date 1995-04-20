Breakout Channel ml

Indicador Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL para MT4, sin repintado.





- Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading completo basado en rupturas de máximos y mínimos.

- Tiene un solo parámetro: PROFUNDIDAD DE HISTORIA, que refleja el número de velas que considera el indicador.

- Valores recomendados para el parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA: marco temporal D1 - 20 (un mes), H4 - 30 (una semana), H1 - 24 (un día).

- BREAKOUT CHANNEL consta de 3 líneas: Límite superior: precio máximo de las últimas N velas (parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA), Límite inferior: precio mínimo de las últimas N velas (parámetro PROFUNDIDAD DE HISTORIA), y línea media.

- El indicador puede utilizarse en combinación con otros indicadores/patrones de acción del precio.

- Se pueden encontrar ejemplos de uso del indicador BREAKOUT CHANNEL en las imágenes.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.