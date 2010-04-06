CCI with Dynamic OSB zones mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgelerine Sahip CCI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Emtia Kanal Endeksi (CCI), trend yönünde Momentum işlemleri için mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış girişleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış girişlerini ana trend yönüne almak için harikadır.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de birleştirmek için mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - mavi çizginin altında.
- CCI osilatörü, mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılarla.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.