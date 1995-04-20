Crypto_Forex MT4用インジケーター「ブレイクアウトチャネル」、リペイント機能なし。





- このインジケーターは、高値/安値のブレイクアウトに基づく完全なトレーディングシステムとして使用できます。

- パラメーターは「ヒストリーデプス」1つだけで、インジケーターが考慮するローソク足の数を表します。

- パラメーター「ヒストリーデプス」の推奨値：時間枠 D1 - 20（1か月）、H4 - 30（1週間）、H1 - 24（1日）。

- ブレイクアウトチャネルは3つのラインで構成されています。ハイボーダー - 過去N本（ヒストリーデプスパラメータ）のローソク足の最高価格、ローボーダー - 過去N本（ヒストリーデプスパラメータ）のローソク足の最低価格、ミドルライン。

- このインジケーターは、他のインジケーターやプライスアクションパターンと組み合わせて使用​​できます。

- ブレイクアウトチャネルインジケーターの使用例は、画像をご覧ください。





