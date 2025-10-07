Super Signal Skyblade Edition MT4

✅ Super Signal– Skyblade Edition (No Repaint) — Aradığınız yüksek doğruluklu giriş motoru burada!

Forex, altın, endeksler veya kripto piyasalarında

istikrarlı kazanç sağlayanlar çok işlem yapanlar değil,

doğru zamanda işleme girenlerdir.

Eğer aşağıdaki özelliklere sahip bir araç arıyorsanız:

✔ Repaint yapmaz

✔ Yüksek doğruluk oranı

✔ Trende uyumlu

✔ Tüm enstrüman ve zaman dilimleriyle uyumlu

✔ Yüksek kazanma oranı ve düşük gürültü

👉 O halde Super Signal (No Repaint) tam da sizin için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret silahıdır.

Altın, gümüş, petrol, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, güçlü trend gösteren diğer döviz çiftleri ve ana endeksler gibi trend yönlü enstrümanlarda en iyi performansı gösterir — özellikle 1 ve 5 dakikalık zaman dilimlerinde. Ortalama olarak, her işlem aracı için ayda 15 ila 30 sinyal üretir.

🔴TEST İÇİN: Bu göstergenin 1 veya 5 dakikalık grafiklerde kullanıldığından emin olun.

Bu gösterge ayda yaklaşık 15–30 yüksek kaliteli sinyal üretir. Şu anda sinyal görünmüyorsa, geçmiş sinyalleri görmek için grafiği sola kaydırın.

Daha fazla sinyal görmek isterseniz, “Skyblade” parametresini artırabilirsiniz (örneğin varsayılan 2–6 aralığından 10’a kadar).

Önerilen varsayılan değer 3.5’tir, ancak işlem aracına göre ayarlanabilir.

“Skyblade” dışında diğer tüm ayarları varsayılan olarak bırakın, en iyi test deneyimi için.

✅ 1. Temel Avantaj

Bu gösterge tepe/dip tahmin etmeye çalışmaz.

Bunun yerine gerçek ve sürdürülebilir trend dalgalarını yakalar

ve sade, görsel sinyallerle doğru giriş zamanını net şekilde gösterir.

✅ 2. Neden güvenebilirsiniz?

⭐ ① %100 Repaint Yok — Sinyaller ortaya çıktıktan sonra değişmez

Zaman dilimi değiştirmek? Grafiği yenilemek?

Bir ok sinyali belirdiyse ne kaybolur ne de yer değiştirir.

Geçerli sinyal, geçerli sinyaldir. Hile yok.

⭐ ② Son derece yüksek doğruluk — yatay piyasa ve sahte kırılmaları filtreler

Aşağıdaki unsurlara dayanır:

Trend momentumu

Dalga yapısı

Gelişmiş matematiksel modelleme

Akıllı analiz

Rastgele gürültü elenir.

Sinyal çıktığında bu gerçek bir işlem fırsatıdır.

⭐ ③ Yüksek kazanç yapısı — Trend + güç + zamanlama

Dip kovalamaz, tepe yakalamaya çalışmaz.

Güçlü trend başlangıçlarına odaklanır ve şu tarzlar için idealdir:

Swing

Gün içi işlemler

Trend takibi

Manuel veya EA tabanlı stratejiler

⭐ ④ Giriş sinyalleri son derece nettir

Al/Sat okları doğrudan görünür.

Tahmin yok, çizim yok, karmaşa yok.

Yeni başlayanlar hemen anlar, profesyoneller direkt uygular.

⭐ ⑤ Tüm piyasa enstrümanlarını destekler

✔ Altın (XAUUSD)

✔ Dolar Endeksi

✔ EURUSD / GBPUSD / USDJPY ve çapraz pariteler

✔ NASDAQ / S&P / DAX

✔ Petrol / Kripto

MT5’te işlem yapılabiliyorsa bu göstergeyle kullanılabilir.

✅ 3. Kimler için ideal?

✅ Sürekli ekrana bakmadan kazanç elde etmek isteyenler

✅ Swing veya intraday işlem yapan ve kesin sinyal arayanlar

✅ Yatay piyasa ve sahte kırılmalardan kaçınmak isteyenler

✅ Giriş mantığını sadeleştirip uygulama kararlılığını artırmak isteyenler

✅ EA geliştiricileri, sinyal sağlayıcılar, kopya işlem yapanlar

✅ Hesap eğrisini daha dengeli hale getirmek isteyenler

✅ 4. Yaygın kullanım şekilleri

✅ Ok sinyaline göre doğrudan giriş (stop loss eklenebilir)

✅ ADX / Bollinger / RSI / ATR ile birlikte kullanım

✅ Trend filtresi veya çoklu zaman dilimi onayı ile kombinasyon

✅ Breakout, pullback, dönüş ve trend devamı stratejileri

✅ Akıllı SL/TP yönetimi ile daha da etkili

✅ 5. Neden kazanma oranını artırır?

Çünkü sinyal yalnızca Trend + Momentum + Boşluk (fiyat alanı) aynı anda oluştuğunda çıkar.

❌ Rastgele gürültü yok

❌ Sahte breakout yok

❌ Trend bittikten sonra gecikmiş sinyal yok

Girişler trend başlangıcı veya devam bölgesine yakın verilir.

Çoğu kişi yanlış yönden değil, yanlış zamandan kaybeder.

Super Signal tam olarak bu sorunu çözer.

✅ 6. No Repaint + yüksek doğruluk = güvenli uygulama

❌ Şunları ASLA yaşamazsınız:

✘ Sinyal belirip sonra kaybolması

✘ İşleme girdikten sonra okun değişmesi

✘ 7 sinyal görünüp sadece 1’inin işe yaraması

✅ Şunları elde edersiniz:

✔ Onaylanmış ve sabit sinyaller

✔ Bir ok = bir karar

✔ Daha az stres, daha az gürültü, daha net süreç

✅ 7. Neden şimdi almalısınız?

✅ Piyasalar hızlandı — geç veya yanlış giriş = zarar

✅ Çoklu filtreleme, sinyalleri temizler

✅ Araçlar duygulardan üstündür

✅ No Repaint = maksimum güven

✅ Tek doğru sinyal, 10 rastgele girişten daha değerlidir

Bir sonraki mum tahmini yerine

gerçek hareketi yakalayın.

✅ 8. Satın alındıktan sonra ne elde edersiniz?

✔ Repaint yapmayan sürüm

✔ Sınırsız grafik ve enstrüman kullanımı

✔ Ömür boyu lisans

✔ Gerekirse kurulum desteği

✔ EA veya manuel trade ile uyumlu

✔ Sinyal için otomatik bildirim

🔥 Eğer şunları istiyorsanız:

✅ Daha yüksek kazanma oranı

✅ Daha az sahte sinyal

✅ Daha iyi giriş noktaları

✅ Daha az ekran başında zaman

✅ Trend piyasalarında daha güçlü performans

O halde

Super Signal (No Repaint)

ticaret sisteminizin eksik parçasıdır.

Tek cümleyle:

Bu araç piyasayı “tahmin etmeye” çalışmaz —

tam olarak ne zaman işlem yapmanız gerektiğini gösterir,

güvenilir, tekrarlanabilir ve uygulanabilir sinyallerle.