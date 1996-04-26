Breakout Channel ml

Crypto_Forex MT4용 브레이크아웃 채널 지표, 리페인트 없음.





- 이 지표는 고가/저가 브레이크아웃을 기반으로 하는 완벽한 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다.

- 이 지표는 단 하나의 매개변수, 즉 HYSTORY DEPTH만 가지고 있으며, 이는 지표가 고려하는 캔들 수를 나타냅니다.

- HYSTORY DEPTH 매개변수 권장 값: D1 - 20(1개월), H4 - 30(1주일), H1 - 24(1일).

- 브레이크아웃 채널은 세 개의 선으로 구성됩니다. 고가 경계선 - 최근 N개(HYSTORY DEPTH 매개변수) 캔들의 최고가, 저가 경계선 - 최근 N개(HYSTORY DEPTH 매개변수) 캔들의 최저가, 그리고 중간선.

- 이 지표는 다른 지표/가격 움직임 패턴과 함께 사용할 수 있습니다.

- 브레이크아웃 채널 지표 사용 예시는 그림에서 확인할 수 있습니다.





